Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có "làm nên chuyện" như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia?

Sao quốc tế 18/08/2022 14:38

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã thành công vượt qua vòng kiểm duyệt của cục phim Thượng Hải, khán giả mong chờ liệu có xuất sắc như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia?

Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua vai nữ chính trong phim Hoa thiên cốt và vai Sam Sam trong Sam Sam đến rồi. Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại diện cho Liên hoan Phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 10 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức và trở thành Nữ Thần Kim Ưng.

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh được xem là người bảo chứng rating cho các phim truyền hình, chiếu mạng.

Từ trước đến nay, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn được xem là người bảo chứng rating cho các phim truyền hình, chiếu mạng. Những bộ phim cô tham gia, nhà sản xuất đều nắm chắc phần thành công rất lớn.

Trước đó, màn trở lại của Triệu Lệ Dĩnh với Hạnh Phúc đến Vạn gia đã chứng minh sức hút và năng lực của nàng tiểu hoa đán khi cô có thể đóng đa dạng thể loại phim và lập loạt kỷ lục.

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc đến Vạn gia lập kỷ lục cao bất ngờ.

Cụ thể, trước đó, Youku đã đăng tải bài viết chúc mừng bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính chính thức phá vỡ mức nhiệt (độ hot của phim) là 10.000. Thành tích này được lập nên chỉ sau 9 tập phim phát sóng truyền hình, 7 tập cho tài khoản VIP.  

Đặc biệt, khi các phim cổ trang dễ được lòng khán giả hơn thì Hạnh Phúc đến Vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh lại đạt độ nhiệt 10.000 chỉ sau 9 tập phim cho thấy tên tuổi của mỹ nhân họ Triệu rất có ảnh hưởng đến công chúng. 

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 3

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 4
Không chỉ dành nhiều lời khen cho nội dung phim và loạt kỉ lục đoạt được, nữ diễn viên còn được nhận xét về diễn xuất ngày càng tiến bộ. 

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục "thừa thắng xông lên", sau thành công của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, vẫn còn một bộ phim hiện đại đang chờ được lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng. Không phải bàn cãi, người hâm mộ đang vô cùng mong đợi sự xuất hiện này của nàng tiểu hoa.

Dã Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh cuộc đời của Hứa Ban Hạ - một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, không ngại chiến đấu trên thương trường vốn nhiều âm mưu, cạm bẫy. Có thể thấy tính cách của nhân vật khá giống với Triệu Lệ Dĩnh ngoài đời thật. 

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục "đường đua" phim Hoa ngữ với Dã Man Sinh Trưởng

Dã Man Sinh Trưởng hiện đã vượt qua vòng kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng. Dự kiến phim có 36 tập, chiếu trên nền tảng IQIYI.

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 6
Phim đã vượt qua vòng kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng 36 tập.

Có thông tin cho rằng Dã Man Sinh Trưởng đang đàm phán với các nhà đài để có suất chiếu chính thức trên đài vệ tinh. Chỉ từng ấy thông tin cũng có thể thấy đây là một bộ phim chỉn chu, chất lượng, đáng để kỳ vọng.  

Dã Man Sinh Trưởng cũng được cho là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh. Quyết tâm từ bỏ dòng phim thương mại giải trí, nàng tiểu hoa hướng đến những kịch bản chất lượng và những vai diễn khó, cần chiều sâu. 

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 7
Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trog Dã Man Sinh Trưởng có phần già dặn, cao sang, quí phái, đậm chất nữ quyền.

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, phim còn có sự xuất hiện của loạt diễn viên thực lực khác như Âu Hào,  Lý Quang Khiết, Kha Lam, Nhậm Trọng, Phùng Gia Di, Vương Kính Tùng,…

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 8
Dã Man Sinh Trưởng với sự góp mặt của dàn viên thực lực hứa hẹn không làm phụ lòng các khán giả mong đợi.  

Dưới sức nóng dư luận, trước ngày lên sóng của phim đã đến rất gần, các khán giả hy vọng Dã Man Sinh Trưởng sẽ vượt qua loạt thành tích của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có 'làm nên chuyện' như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? - Ảnh 9
Khán giả mong chờ Dã Man Sinh Trưởng sẽ làm nên nhiều thành tích vượt xa Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. 

 

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di

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Rộ tin đồn Triệu Lệ dĩnh hợp tác với Chương Tử Di và yêu sách của Tiểu Hoa với Đại Hoa khiến netizen chỉ trích.

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