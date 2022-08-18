Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất?

Sao quốc tế 18/08/2022 11:46

Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những mỹ nhân nổi tiếng gây thương nhớ cho khán giả sau khi tham gia vào những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn.

Tiểu thuyết của Cố Mạn đã được chuyển thể thành phim truyền hình lẫn điện ảnh không ít. Tuy nhiên, mảng phim truyền hình thắng lớn còn mảng điện ảnh lại hụt hơi. Các “nàng thơ” của phim chuyển thể từ truyện Cố Mạn các bản truyền hình cũng được lòng khán giả hơn địa hạt điện ảnh. Dù vậy, có “nàng thơ” thì gần giống với nguyên tác, có “nàng thơ” thì không.

Đường Yên - Bên nhau trọn đời 

Ra mắt vào năm 2015, phim truyền hình "Bên Nhau Trọn Đời" được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cố Mạn. Ngay từ trước khi công chiếu, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng khi vai chính được đảm nghiệm bởi hai tên tuổi hot nhất thời bấy giờ là Đường Yên và Chung Hán Lương. 

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 1
Triệu Mặc Sênh - vai nữ chính do Đường Yên thủ vai

Triệu Mặc Sênh là một trong những vai diễn thành công của Đường Yên nhưng cũng là vai diễn gây nhiều tranh cãi nhất. Tạo hình trong phim của nữ diễn viên luôn bị chê quê mùa, mái tóc ngắn giả trân và tính cách nhân vật cũng khiến người xem khó chịu. 

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 2Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 3

Bù lại, Đường Yên là nhận nhiều lời khen nhờ diễn xuất khá thành công, khắc họa một Triệu Mặc Sênh nhiều trắc trở, si tình. Phản ứng hóa học giữa nữ diễn viên và Chung Hán Lương cũng khiến họ trở thành cặp đôi đáng nhớ trên màn ảnh. 

Triệu Lệ Dĩnh - Sam Sam đến rồi 

Sam Sam Đến Rồi được chuyển thể từ tiểu thuyết Sam Sam Đến Đây Ăn Này. Đây là phim mở màn cho chuỗi tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn.

Triệu Lệ Dĩnh vai Sam Sam, Trương Hàn vai Phong Đằng. Nội dung phim kể về mối tình ngọt "sâu răng" của chàng giám đốc lạnh lùng và cô nhân viên văn phòng dễ thương. 

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 4
Mối tình ngọt "sún răng" trong Sam Sam đến rồi do Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn thủ vai 

Bộ phim còn đạt vị trí quán quân rating trên nhà đài vào năm đó, thậm chí ở nước ngoài hay trên youtube đều đạt thành tích rất ấn tượng. Triệu Lệ Dĩnh đạt được giải thưởng nữ diễn viên có nhân khí nhất của Thịnh Điển Quốc Kịch Trung Quốc lần thứ 5 nhờ vai diễn này.

Khi nhận vai Sam Sam trong Sam Sam Đến Rồi, để hợp vai, Triệu Lệ Dĩnh đã tăng cân cho tròn trịa hơn. Nhưng đôi lông mày sâu róm của tổ tạo hình dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tâm điểm chê bai.  Cuối cùng, bằng diễn xuất của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục khán giả với một Sam Sam vô cùng sinh động. Chẳng còn ai bận tâm về đôi lông mày sâu róm nữa.

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 5
Để đem đến vai diễn đúng với nguyên tác, nữ diễn viên đã chấp nhận tăng cân cho tròn trịa, đáng yêu hơn. 

Nhiều khán giả nhận xét Sam Sam của Triệu Lệ Dĩnh quá sức đáng yêu. Triệu Lệ Dĩnh đã mang đến một Sam Sam rất lạc quan, yêu đời. Khán giả yêu thích các phân cảnh Sam Sam ăn uống vì trông rất ngon miệng; hay các cảnh diễn chung với Trương Hàn vì ngọt ngào mà tươi sáng, phảng phất chút ngây thơ mơ mộng.

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 6

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 7Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 8

Những cảnh ăn uống ngon miệng khiến người xem cũng cảm thấy hạnh phúc vì quá thật và dễ thương đến "rụng rời tim". 

 Địch Lệ Nhiệt Ba - Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh được Tencent đầu tư mạnh tay, là dự án S+ vì nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của Cố Mạn.

Điều đáng chú ý nữa nội dung bộ phim được đánh giá là bám sát nguyên tác, cũng góp phần giúp bộ phim có thêm nhiều fan vốn đã yêu thích tiểu thuyết của tác giả Cố Mạn.

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 9
Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Màn kết hợp với mỹ nhân Tân Cương và Dương Dương khiến fan nhan sắc vô cùng hài lòng

Nội dung xoay quanh một chuyện tình lãng mạn giữa đại minh tinh và kĩ sư hàng không vũ trụ. Kiều Tinh Tinh từng yêu thầm Vu Đồ nhưng anh từ chối lời tỏ tình của cô.

10 năm qua, Tinh Tinh trở thành ngôi sao nổi tiếng, được nhiều người theo đuổi. Trong dịp tình cờ, cô gặp lại mối tình đầu và cả hai bắt đầu bắt đầu lại câu chuyện tình yêu.

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, từ phong cách thời trang đến thần thái đều tỏa sáng đúng chất một minh tinh rực rỡ. Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ xét nguyên về ngoại hình thì Nhiệt Ba giống hệt Tinh Tinh bước ra từ trang sách. 

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 10
Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng đúng chất minh tinh trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Khi khoác lên mình bộ đồng phục, Địch Lệ Nhiệt Ba mang khí chất thanh xuân lãng mạn. Còn khi trưởng thành lại, cô nàng lại đầy quyến rũ. Màn kết hợp với mỹ nhân Tân Cương và Dương Dương khiến fan nhan sắc vô cùng hài lòng.

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 11
Trưởng thành lại vô cùng quyến rũ nhưng khi khoác lên trang phục học sinh lại thuần khiết và trong sáng đến bất ngờ.

Trịnh Sảng - Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên có thể xem là tác phẩm đình đám nhất của Cố Mạn. Bối Vy Vy - nhân vật nữ chính trong tác phẩm - rất được yêu thích vì ngoại hình xinh đẹp nhưng thông minh, tính cách phóng khoáng. Tiểu thuyết này đã được chuyển thể sang cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Bối Vy Vy - một hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học A và chàng sinh viên công nghệ Tiêu Nại. 

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Tác phẩm đính đám nhất cùa Cố Mạn - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên do Trịnh Sảng thủ vai nữ chính - Bối Vy Vy 

Những cảnh quay ngọt ngào đầy lãng mạn giữa Trịnh Sảng và Dương Dương trở thành hình mẫu của những bộ phim ngôn tình. Sự kết hợp của 2 lưu lượng hàng đầu càng khiến phim được yêu thích.

Tuy nhiên, mặc dù xinh đẹp nhưng Trịnh Sảng được nhận xét là không hợp vai Bối Vy Vy bởi vì cô quá gầy. Trong khi nguyên tác miêu tả Bối Vy Vy là một mỹ nữ có thân hình quyến rũ, cup 34C. Diễn xuất của Trịnh Sảng cũng không đủ hoạt bát, sắc sảo mà vai Bối Vy Vy cần.

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 13
Nữ diễn viên bị "chê" qua gầy không phù hợp với vai diễn Bối Vy Vy 

Trước đó, Trịnh Sảng từng tuyên bố không thích vai diễn Bối Vy Vy. Sau thành công của nhân vật này, nữ diễn viên ngày càng tụt dốc vì ngoại hình lẫn diễn xuất. Hiện Trịnh Sảng đã biến mất khỏi làng giải trí sau khi bị kết luận trốn thuế.

Những nàng thơ gây thương nhớ dân tình của Cố Mạn: Ai mới là người đỉnh nhất? - Ảnh 14
Nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất ngày càng tụt dốc khiến nhiều người thất vọng.

Có thể nói, việc phân định xem ai là nàng thơ đỉnh nhất của Cố Mạn là vấn để rất khó, bởi các diễn viên đều mang những khí chất khác nhau và đã luôn hết mình vì vai diễn. Khán giản yêu mến họ cũng bởi vì nhan sắc xinh đẹp và công sức mà họ đã bỏ ra khi đảm nhận vai diễn. 

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