Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di

Sao quốc tế 17/08/2022 16:02

Rộ tin đồn Triệu Lệ dĩnh hợp tác với Chương Tử Di và yêu sách của Tiểu Hoa với Đại Hoa khiến netizen chỉ trích.

Mới đây, trên Weibo đang xôn xao bài đăng của blogger tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia gameshow mới cùng một trong Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di. Tin đồn này đã được lan truyền khá lâu trên mạng xã hội, nhiều fan cho thấy sự thân thiết giữa 2 thế hệ Hoa Đán khi nhiều lần bắt gặp cả 2 tương tác hay hẹn đi ăn cùng nhau cũng khiến fan nghi ngờ. 

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di - Ảnh 1
Rộ tin hợp tác với Chương Tử Di nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại bị mắng?

 Tuy nhiên mới đây Triệu Lệ Dĩnh lại bị mắng chỉ vì 1 tin đồn trên mạng xã hội. Theo đó, mỹ nhân họ Triệu đột nhiên bị công chúng chỉ trích vì đưa ra yêu cầu phi lý để hợp tác với đàn chị, cô nàng bị mắng không thương tiếc trên các diễn đàn dù ê-kíp của cô không hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đòi ngang hàng với Tứ Đại Hoa Đán Đại lục ?

 Thông tin cụ thể của blogger này tiết lộ rằng phía Triệu Lệ Dĩnh đang đòi mức đãi ngộ "ngang hàng" với Đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di, ngoài ra ekip của Triệu Lệ Dĩnh sẽ không đồng ý tham gia chương trình nếu đãi ngộ của cô thua kém đàn chị. Câu chuyện chưa xác thực nhanh chóng bị netizen chú ý, phần lớn là chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh quá yêu sách, quá đòi hỏi, không biết vị trí của mình. 

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di - Ảnh 3
Ekip của cô nàng đòi đãi ngộ bằng với Chương Tử Di

 Thông tin trên được blogger tự tổng hợp từ nhiều nguồn, hoàn toàn chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác minh thế nên nhiều fan vẫn tỏa thái độ không tin và chứng minh Triệu Lệ Dĩnh rất hòa đồng và hiểu chuyện.

Tuy vậy hầu hết đều đang mắng chửi Triệu Lệ Dĩnh một cách “oan ức”, cô nàng có thể vẫn không biết tại sao bị chửi thậm tệ đến vậy. 

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh đang bị mắng oan ức?

 Dưới bài viết của blogger, khán giả cho rằng phía Triệu Lệ Dĩnh đang đưa ra yêu cầu phi lý bởi nếu so về địa vị lẫn tên tuổi, cô vẫn thua một bậc so với Chương Tử Di. Nếu sự việc có thật, hẳn sẽ có nhiều fan quay lưng với cô nàng, thậm chí là bị tẩy chay bởi tính cách ngôi sao, không biết điều. 

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di - Ảnh 5
Chương Tử Di là 1 đại Hoa Đán của điện ảnh Trung Hoa

 Tuy nhiên, số khác nhận thấy thông tin của blogger không đáng tin cậy bởi phía Triệu Lệ Dĩnh chưa hề lên tiếng về việc có tham gia gameshow hay không. Cho nên họ mong rằng cư dân mạng hãy bình tĩnh và đợi thông báo chính thức từ phòng làm việc của nữ diễn viên. Sự việc lần này khiến Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều bình luận ác ý từ công chúng dù bản thân chẳng làm gì sai.

Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị mắng về việc hợp tác với Tứ đại Hoa đán - Chương Tử Di - Ảnh 6
Nhan sắc và thần thái của cô khiến các đàn em phải dè chừng

 Hiện sự việc vẫn đang được các khán giả bàn luận xôn xao. Thông tin lan truyền gần như đang gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, không biết cô nàng đã hay tin này chưa vì cô vẫn đang tất bật tuyên truyền cho Dữ Phượng Hành - phim mới của cô và Lâm Canh Tân. Fan đang kêu gọi cô nàng lên tiếng để xác minh sự việc.

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