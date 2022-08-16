Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền?

Sao quốc tế 16/08/2022 14:44

Mới đây, một blogger đã phát hiện Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân đều cùng chung cách thức tuyên truyền.

Cho đến thời điểm hiện tại thì Tinh Hán Xán Lạn Thương Lan Quyết đều là những bộ phim gây sốt nhất năm 2022. Dù phát sóng trước hay sau, cả 2 vẫn thường xuyên bị mang ra so sánh. Gần nhất 1 blogger đã tinh ý phát hiện ra cách thức tuyên truyền của 2 phim có phần giống nhau.

Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền? - Ảnh 1
Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn bị phát hiện có cách tuyên truyền giống nhau

 Cụ thể blogger cho biết, trọng tâm tuyên truyền của Tinh Hán Xán Lạn được đặt lên nữ chính Triệu Lộ Tư. Đoàn phim sẽ lấy nữ diễn viên làm chủ đề để quảng cáo và tiếp thị. Khi mới phát sóng, người đẹp họ Triệu thường xuyên được nhắc tên. Thậm chí, nhiều khán giả còn thấy bất bình khi Ngô Lỗi có quá ít đất diễn ở những tập đầu.

Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền? - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn tập trung quảng bá nữ chính Triệu Lộ Tư

 Cùng với đó, blogger này cho hay Thương Lan Quyết có cách tuyên truyền tương tự Tinh Hán Xán Lạn. Cụ thể, đoàn phim đã đặt trọng tâm tuyên truyền vào nữ chính Ngu Thư Hân. Sau khi phát sóng, Ngu Thư Hân không chỉ lên hot search mà còn được nhắc đến thường xuyên. Ngược lại, Vương Hạc Đệ là nam chính nhưng chỉ lên hot search 1 lần để bàn về diễn xuất. 

Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền? - Ảnh 3
Thương Lan Quyết tập trung nữ chính Ngu Thư Hân, "bỏ quên" Vương Hạc Đệ

 Tuy cùng cách tuyên truyền, nhưng hiệu quả có lẽ hơi khác 1 chút. Tinh Hán Xán Lạn tập trung nhiều cho nữ chính, nhưng danh tiếng của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư gần như cân bằng. Trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, nhân vật do cả hai thủ vai đều phá 9 điểm. Nhờ vào sự tương tác của cả 2 trên mạng xã hội lẫn hậu trường mà cả 2 gần như đều được thành công như nhau, Ngô Lỗi và cả Triệu Lộ Tư đều thành công lấy được sự yêu mến từ người hâm mộ. 

Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền? - Ảnh 4
Tuy vậy, hiệu quả của cả 2 phim có phần hơi khác nhau một tí

 Còn Thương Lan Quyết, theo như Blogger này tiết lộ, đoàn phim có ý định lấy Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đề truyền thông. Trên mạng xã hội xuất hiện các clip cắt ghép nữ chính và nam phụ. Nếu ai ít xem phim có thể hiểu lầm Trương Lắng Hách mới là nam chính. Do đó, một số cư dân mạng lo lắng Vương Hạc Đệ bị nam phụ chiếm hết spotlight lẫn nhiệt độ. 

Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền? - Ảnh 5
Xém nữa thì nam chính bị nam phụ chiếm hết nhiệt rồi

 Cũng may, nhờ những tiến bộ của cặp nam - nữ chính mà cả 2 đều đang dần nhận được sự quan tâm của khán giả. Hiện tại độ thảo luận của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đang tăng lên, nhất là phân cảnh hoán đổi thân xác của cặp đôi khiến người xem ôm bụng cười, nhờ đó mà khán giả quan tâm, chú ý nhiều hơn cho bộ phim.  

Thương Lan Quyết “bắt chước” Tinh Hán Xán Lạn trong cách tuyên truyền? - Ảnh 6
cặp đôi đang dần chiếm thiện cảm của khán giả

 Dù cùng cách tuyên truyền, nhưng cả 2 vẫn không bị hòa lẫn hay mất đi cái chất riêng ban đầu. Mỗi phim đều có thành công riêng đáng ngưỡng mộ. 

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn

Trong hậu trường cảnh quay cuối cùng của Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi rất vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, Nam diễn viên chính còn xém bị cưỡng hôn khiến fan thích thú.

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