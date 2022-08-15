Dù bị chê tơi tả, Thương Lan Quyết vẫn lập được nhiều thành tích mà mọi phim đều mơ ước

Dù luôn phải đối mặt với nhiều lời chê bai ngay từ khi mới phát sóng, song Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ vẫn lập được loạt thành tích khủng khiến mọi người ghen tỵ.

Thương Lan Quyết là một bộ phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim có sự tham gia của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, lên sóng trên iQIYI vào ngày 7 tháng 8 năm 2022. Thương lan Quyết lập nhiều kỷ lục khủng Phim nói về Thần nữ Tức Lan tộc bị Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) diệt tộc, vạn năm sau sống lại trở thành thần tiên cấp thấp ở tiên giới Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân), và vô tình làm cho Nguyệt tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại. Để hóa giải phong ấn chú thuật trên người cũng như hồi sinh kẻ thù lớn nhất, lần này Đông Phương Thanh Thương cần phải hy sinh hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ. Tuy nhiên trong quá trình chung đụng, đại ma đầu đoạn tuyệt tình ái đã dần yêu tiểu tiên nữ ranh ma đáng yêu.

Phim đánh bại nhiều dự án đồng thời điểm khiến fan ngưỡng mộ Có thể nói bộ phim có nguyên tác đỉnh, song điều khiến phim không ngừng đối mặt với các ý kiến trái chiều đó là diễn xuất của Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, và trang phục được đầu tư. Song bỏ qua mọi lời chê bai, Thương Lan Quyết vừa lập được loạt thành tích khủng mà bất cứ phim nào cũng “thèm muốn”. Đầu tiên là thành tích về nhiệt độ, chỉ sau hơn một tuần lên sóng, bộ phim đã thành công phá 9500 nhiệt trên nền tảng IQIYI.

Không dừng lại ở đó, phim liên tục đứng nhất loạt bảng xếp hạng phim uy tín như Maoyan, Datawin, Vlinkage,... Thành công vượt ngoài mong đợi đối với một bộ phim không có diễn viên quá đình đám hay được đầu tư khủng như Thương Lan Quyết đã hoàn toàn đánh bại nhiều bộ phim cùng thời điểm. Trong một thời gian ngắn mà lập được không ít những thành tích khiến nhiều người thèm muốn, fan tung hô: cũng không phải dạng vừa đâu. Luôn nằm top trong các bảng xếp hạng thành tích Bộ phim đánh giá sự thành công của toàn bộ ekip Phim có tổng cộng 36 tập, được phát sóng mỗi ngày 2 tập từ Chủ Nhật đến thứ 3 trên IQIYI.

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