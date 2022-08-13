Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tứ đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di

Sao quốc tế 13/08/2022 21:51

Thông tin được đưa từ một Blogger cho hay Triệu Lệ Dĩnh sắp có cơ hội làm việc cùng đàn chị là một trong những diễn viên hàng đầu của Cbiz - Chương Tử Di?

Triệu Lệ Dĩnh hiện nay được bình chọn là diễn viên thành công nhất lứa tiểu Hoa 85 của Cbiz khi sở hữu loạt kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" và tài nguyên dồi dào khó ai sánh bằng. Nữ diễn viên nắm trong tay 1 gia tài đồ sộ, trong đó phải kể đến: Sở Kiều Truyện, Thanh Vân Chí, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Hạnh phúc đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng, và gần đây nhất là Dữ Phượng Hành. Dù phim Dữ Phượng Hành do cô đóng cùng Lâm Canh Tân chưa lên sóng nhưng vẫn nhận được sự bàn luận lớn từ người hâm mộ. 

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tứ đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đang họp tác cùng Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành

Mới đây, có một blogger đưa tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với một trong Tứ đại Hoa đán Trung Quốc - Chương Tử Di. Nguồn tin khiến fan rất hóng hớt nhưng thái độ của Triệu Lệ Dĩnh mới là điều khiến fan ngạc nhiên. Theo đó, việc hợp tác với Hoa đán hàng đầu có vẻ như không khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực hay sợ bị lép vế, bởi lẽ bản thân Triệu Lệ Dĩnh vốn rất ưu tú, cô nàng có nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt, bên cạnh đó mối quan hệ với đàn chị cũng vô cùng tốt đẹp.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tứ đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di - Ảnh 2
Chương Tử Di và Triệu Lệ Dĩnh sẽ cùng họp tác?

Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền, cư dân mạng đã bàn luận xôn xao. Một số ý kiến cá nhân lo sợ là liệu Triệu Lệ Dĩnh có bị "lép vế" trước đàn chị Hoa đán nổi tiếng với nhan sắc “khuynh thành” cùng diễn xuất đỉnh cao. Bên cạnh đó nhiều công chúng tin rằng việc hợp tác nếu có giữa 2 mỹ nhân sẽ rất thuận lợi và Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề sợ mình bị nhạt nhòa so với Chương Tử Di bởi lẽ Triệu Lệ Dĩnh cũng được xem là một diễn viên tài sắc vẹn toàn của Cbiz hiện tại, cô còn được mời làm phó chủ tịch một hiệp hội điện ảnh chứng tỏ khả năng "không phải dạng vừa", hầu hết phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều thành công vượt bậc, trong khi đó Chương Tử Di rất ít khi xuất hiện, nhiều người còn đùa rằng “tre già măng mọc” Chương Tử Di có thể sẽ e dè trước “măng mới” Triệu Lệ Dĩnh. 

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tứ đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh hiện là Hoa Đán nổi bật nhất thế hệ 85

Hiện thông tin vẫn chưa được cả 2 bên xác nhận, song paparazzi đã bắt gặp 2 nàng Hoa Đán hẹn gặp nhau và đi ăn cùng nhau nhiều lần, cả 2 đều vô cùng thân thiết khiến fan mong chờ sự hợp tác “bùng nổ” của cả 2. 

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tứ đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di - Ảnh 4
Chương Tử Di là đại Hoa Đán Trung Quốc cùng thời với Châu Tấn

Chương Tử Di là một trong Tứ đại Hoa đán Trung Quốc bên cạnh Châu Tấn - Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Cô nổi tiếng với các dự án như: Thập Diện Mai Phục, Hồi Ức Của Một Geisha, Nhất Đại Tông Sư,... 

Còn Triệu Lệ Dĩnh là Hoa đán thế hệ 85 nổi bật nhất hiện tại, cô nàng sở hữu lượng tác phẩm khổng lồ, bên cạnh sự nghiệp ổn định, cô nàng còn được biết là một người thân thiện, dễ gần. Hiện tại cô nàng vẫn khiến khán giả chờ đợi xuất hiện cùng “Dữ Phượng Hành” thế nên dự án với Chương Tử Di nếu có thật chắc hẳn còn khá xa.

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