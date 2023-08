Ít hoạt động showbiz nhưng sức hút của gia đình mỹ nhân đẹp nhất Philippines không bao giờ giảm vì lý do này!

Tài tử Dingdong vẫn phong độ như thời trai tráng

Bên cạnh đó 2 con của cô cũng gây chú ý lớn bởi vẻ đẹp “từ trong trứng” dù còn nhỏ nhưng vẫn toát lên nét đẹp của “đại mỹ nhân” và “đại tài tử” tương lai.

Nhan sắc 2 nhóc tỳ được thừa hưởng từ bố mẹ

Không Ngoa khi gia đình của Marian Rivera được xem là gia đình nổi tiếng nhất làng giải trí Philippines vì cả bốn thành viên đều sở hữu ngoại hình cực phẩm, gương mặt “vừa nhìn đã thích”, được nhiều khán giả yêu mến.

Marian Rivera Gracia-Dantes (sinh ngày 12 tháng 8 năm 1984) là nữ diễn viên, người mẫu Philippines người Philippines gốc Tây ban Nha được biết đến qua phim truyền hình MariMar (2007), Dyesebel (2008), Darna (2009), Amaya (2011) cùng nhiều bộ phim đạt doanh thu hơn 100 triệu peso PH như My Bestfriend's Girl Friend, You To Me Are Everything, Panday 2.

Marian Rivera mang 2 dòng máu Philippines - Tây Ban Nha

Nhan sắc của Marian Rivera ngay lần đầu ra mắt công chúng đã được đánh giá cao, cô được người dân philippines đặt danh hiệu là nữ diễn viên đẹp nhất, đến cả tổng thống Philippines cũng công nhận điều đó.

Nhan sắc cô nàng gây chú ý khi lần đầu xuất hiện

Năm 2009, Marian hẹn hò với bạn diễn Dingdong Dantes sau khi tham gia phim truyền hình Vũ điệu hoang dã. Tháng 12 năm 2014 cặp đôi đã tổ chức đám cưới sau 5 năm hẹn hò. Tổng thống Philippines cũng là khách mời trong đám cưới.

Marian và Dingdong kết hôn sau 5 năm hẹn hò

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Marian và DingDong sinh con gái tên là Maria Letizia Gracia-Dantes (Zia). Ngày 16 tháng 4 năm 2019, vợ chồng cô chào đón cậu con trai Jose Sixto Gracia-Dantes IV (Ziggy).

Gia đình cực phẩm và cũng cực hạnh phúc của Marian

Hiện tại, ở tuổi 38, nữ diễn viên vẫn trẻ trung, rạng ngời hơn tuổi. Dù ít hoạt động đóng phim như trước nhưng Marian vẫn thường xuyên được đòi vào vai trò người mẫu, giảm khảo các cuộc thi sắc đẹp, gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng,... Và cho đến thời điểm hiện tại Marian Rivera được xem là nữ diễn viên có cát-xê cao nhất tại Philippines và nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận.

Mỹ nhân hiện tại có mức cát xê cao nhất Philippines

Không hề kém cạnh vợ, ông xã của Marian - Dingdong Dantes là một trong những ngôi sao điển trai và nổi tiếng nhất của Philippines. Nam diễn viên sinh năm 1980, cao 1,8m, hiện là diễn viên, vũ công, nhà sản xuất, MC, người mẫu độc quyền của một công ty giải trí lớn của Philippines.

Dingdong hiện tại đã sở hữu một công ty giải trí riêng

Nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, tài tử Dingdong Dantes giờ có một công ty điện ảnh riêng. Hiện anh lui về làm nhà sản xuất và lâu lâu lại xuất hiện với phong độ khó ai thay thế được khiến dân tình điên đảo.

Anh chàng vẫn phong độ mỗi khi xuất hiện

Là người thường xuyên dành thời gian cho gia đình, Dingdong còn có niềm đam mê xe phân khối lớn.. Anh thường chở vợ đi dạo bằng môtô, và cũng thường xuyên hộ tống vợ tham gia các sự kiện, có lẽ vì Marian quá xinh đẹp nên tài tử Dingdong không thể rời nửa bước.

Anh có niềm đam mê với xe PKL và thường dùng chở vợ đi dạo

Dù đã qua 7 năm kết hôn và 13 năm bên nhau, Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu, họ thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau lên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng ganh tỵ. Không những thế, Marian cũng thường xuyên khoe ảnh con, khán giả vẫn thường trầm trồ: kiếp trước giải cứu thế giới nên kiếp này cả nhà đều đẹp!

Gia đình 4 người hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ

Không như các ngôi sao khác giấu kín hình ảnh của con, Marian Rivera công khai các bé với truyền thông từ khi mới lọt lòng. Sở hữu ngoại hình như thiên thần, hai con của Marian được truyền thông và cộng đồng mạng dành sự quan tâm đặc biệt. Cô con gái lớn của Marian hiện là mẫu nhí ăn khách tại Philippines với mức cát xê cực khủng, còn cậu con trai Ziggi dù mới 3 tuổi cũng được mời đóng quảng cáo “phụ giúp” ba mẹ. Mỗi lần 2 chị em lên sóng đều chiếm hết spotlight bởi nhan sắc thừa hưởng từ gen đỉnh, đôi mắt sáng trong cực kỳ dễ thương.

Bé con của Marian hiện là mẫu nhí cực kỳ đắt show tại Philippines

Hiện tại, Marian Rivera không còn đóng phim nhưng sức hút của cô không giảm sút. Tháng 12/2021, nữ diễn viên được mời làm một trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tại Israel với cát xê khủng. Năm 2020, cô được tạp chí Forbes Asia vinh danh là một trong 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Marian được mời làm giám khảo Mu2021 - cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh

Ngoài thời gian dành cho gia đình, Marian Rivera cũng rất thường xuyên tham gia các công tác thiện nguyện. Cô cùng chồng nấu ăn từ thiện phục vụ các bệnh nhân mắc Covid-19, thăm nom người già yếu, giúp đỡ những người nghèo. Hành động của 2 vợ chồng nhận được sự yêu quý, kính trọng của dân chúng.

Marian rất thường xuyên đi làm từ thiện

Theo Forbes, vợ chồng Marian Rivera là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất tại Philippines không chỉ bởi nhan sắc “cực phẩm” mà còn bởi đời sống trong sạch. gia đình hạnh phúc và tấm lòng nhân ái của 2 vợ chồng. Marian và Dingdong là niềm tự hào của Philippines.