Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 11/08/2022 09:55

Trước khi nổi tiếng qua “”Tinh Hán Xán Lạn, Tào Hi Văn từng vướng phải không ít tiếng xấu, bị nhiều người quay lưng, 'chiến thần' Việt Phi trong Tinh Hán Xán Lạn từng 'dính phốt' cướp trắng trợn đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh.

Tào Hi Văn gây chú ý gần đây qua vai diễn Việt phi trong “Tinh Hán Xán Lạn” nhờ vào tài ăn nói và vai diễn “chiến thần” nhiều lần khiến cư dân mạng “vừa lòng hả dạ” bỗng nhưng bị lôi lên “phốt cũ” từng giành đất diễn của nữ chính. 

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Tào Hi Văn gây chú ý trong vai Việt Phi của "Tinh hán xán lạn"

Cụ thể, netizen bắt đầu lục tìm lại quá khứ trước khi nổi tiếng của Tào Hi Văn và hết sức bất ngờ khi biết đây chính là nhân vật từng bị "bóc phốt" cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim “Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em”, dù chỉ đóng vai phụ và không phải vai diễn quan trọng, then chốt nhưng Tào Hi Văn thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn cả Triệu Lệ Dĩnh. 

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Cô từng bị tố dùng tiền để chiếm đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh 

Một số bài phốt còn lên tiếng nói rằng Tào Hi Văn đã dùng tiền để “mua đất diễn”, thậm chí ở một số tập, dù thời lượng phát sóng chỉ có 45 phút nhưng vai diễn do Tào Hi Văn đóng có khi được lên sóng tới gần 30 phút, nhiều hơn gấp mấy lần nam nữ chính khiến cư dân mạng bất bình và “thương” cho nam - nữ chính. 

Ngay sau khi bị phốt, Tào Hi Văn đã lên tiếng thanh minh trên Weibo cá nhân, nhấn mạnh vai diễn của mình không chiếm sóng nhiều như mọi người nói và cô chỉ đang cố gắng làm hết sức có thể với tư cách là một diễn viên, nhưng vẫn không thể dập tắt được cơn giận dữ của dư luận mà còn làm cho sự việc trở nên gay gắt hơn.  Fan của Triệu Lệ Dĩnh đã vào trang cá nhân của Tào Hi Văn để công kích và chỉ trích sự “lộng quyền” của nữ diễn viên “Tinh Hán Xán Lạn”, dù fan cô nàng cũng tích cực bênh vực nhưng ngay sau đó lại tạo nên cuộc chiến dữ dội giữa người hâm mộ 2 nhà. 

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Cô còn bị 1 diễn vên khác tố dùng tiền để đầu tư và chỉnh sửa kịch bản theo ý mình

Đỉnh điểm của sự việc là khi Từ Hy Nhan - nữ diễn phụ “Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh và Em” cũng nhảy vào cuộc, tố Tào Hi Văn dùng tiền đầu tư vào dự án này, rồi chỉnh sửa kịch bản khiến Triệu Lệ Dĩnh phải quay lại nhiều phân cảnh. 

Sau bài phốt, fan của Triệu Lệ Dĩnh đã vô cùng bức xúc và liên tục vào công kích Tào Hi Văn trên cả trang cá nhân lẫn dưới bình luận các bộ phim của cô nàng, “tiếng lành đồn xa” nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, hình ảnh của cô nàng hoàn toàn biến mất trước khán giả, trở thành một nữ diễn viên “xấu tính” nhất showbiz Trung Hoa lúc bấy giờ, sự nghiệp của cô nàng vì thế mà cũng tuột dốc không phanh. 

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Cô trở thành nữ diễn viên "xấu tính nhất Cbiz" lúc bấy giờ

Sinh năm 1983, Tào Hi Văn thường được ví là chị em sinh đôi với nữ diễn viên Lưu Đào, bởi ngoại hình tương đối giống nhau. Lớn lên ở vùng Chiết Giang, Tào Hi Văn theo học chuyên ngành âm nhạc và khiêu vũ của trường Nghệ thuật Chiết Giang. Sau đó, cô thi đậu Học viện Hý kịch Trung ương chuyên ngành diễn xuất và tốt nghiệp năm 2008. Tuy vậy, vào năm 2000 Tào Hi Văn đã đóng phim đầu tay Cuộc sống vì anh mà đẹp hơn.

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Tạo hình của Tào Hi Văn trong "Tinh hán xán lạn"

Dù dính “phốt” song khán giả không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Tào Hi Văn luôn gây ấn tượng mạnh mẽ, cô nàng thành công qua nhiều vai diễn với nhiều tính cách khác nhau, các bộ phim nổi bật như: Người đàn ông bảo mẫu, Chờ em, Vĩ tuyến 38, Hậu cung Như Ý truyện, Thời gian tươi đẹp của em và anh, Truyền thuyết phượng hoàng…

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