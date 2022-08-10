Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

Mặc dù đã kết thúc từ lâu, nhưng “Mộng Hoa Lục” vẫn liên tục được lôi ra cân đo, so sánh với các tác phẩm cùng thể loại cổ trang đã và đang hot, mới đây là bị lôi lên so sánh kém xa “Tinh Hán Xán Lạn”.

Đang yên đang lành, “Mộng Hoa Lục” của Lưu Diệc Phi bỗng bị lôi lên vì thành tích kém xa đàn em. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Mộng Hoa Lục đánh dáu sự trở lại của "Thần tiên tỷ tỷ" sau 16 năm Khi vừa lên sóng, bộ phim ngay lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả. Thời điểm đó, phim tạo tiếng vang khá lớn do kịch bản mới mẻ, đặc biệt là sự xuất hiện của Tiểu Long Nữ sau 16 năm khiến fan vô cùng trông đợi, nên chẳng có gì khó hiểu khi tác phẩm này được đem ra so sánh với các dự án phim khác.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu từng tạo tiếng vang lớn khi vừa ra mắt So với “Tinh hán xán lạn” vừa ra mắt không lâu, “Mộng Hoa lục” của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính vấp phải nhiều tranh cãi vì thành tích, nhiệt độ. Được xếp vào hàng phim đại bạo, thế nhưng thực chất dự án đánh dấu sự trở lại của thần tiên tỷ tỷ lại vẫn còn khá nhạt nhòa, không gây được dấu ấn gì lớn ngoài trừ sự trở lại của “thần tiên tỷ tỷ”. Nhưng lại bị đánh giá thua kém hẳn Tinh Hán Xán Lạn của đàn em So với “Tinh hán xán lạn” ở thời điểm hiện tại có thể nói là kém xa. Bởi lẽ “Tinh Hán Xán Lạn” do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính đã gặt hái được vô số thành tích ấn tượng về cả thành tích lẫn nhiệt độ, dự án này lần lượt phá mốc 200 rồi đến 300 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Trong khi đó, ngày views cao nhất của “Mộng Hoa Lục” của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cũng chưa thể chạm tới mốc 200 triệu.

Dù rất hot ở thời điểm đó nhưng views chưa vượt nổi mốc 200 triệu Bên cạnh đó những hình ảnh của phim cũng không viral nhiều như “Tinh hán xán lạn”, càng so sánh càng đau thương, nhưng bộ phim nếu đứng trên bàn cân với nhau, có lẽ “Mộng Hoa lục” sẽ thất bại hoàn toàn. Sau bộ phim được đánh giá là thành công, cả 2 nam - nữ chính của bộ phim cũng không có thêm một hợp đồng quảng cáo nào, sau đó cả 2 gần như lại tiếp tục “im hơi lặng tiếng” trong showbiz. Lưu Diệc Phi lại tiếp tục "im hơi" sau "Mộng Hoa Lục" Không chỉ bị mang ra so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”, “Mộng Hoa lục” còn bị so sánh với một dự án đại bạo như “Trần Tình Lệnh” và kết quả là “thua thảm hại”. Năm 2019, sau thành công của “Trần Tình Lệnh” 2 nam chính trong phim là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã một bước tiến lên hàng đỉnh lưu lượng của Cbiz. Cả tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngay sau đó đã nhận hàng tá những hợp đồng quảng cáo, và trở thành đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng, khắc hẳn Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu hoàn toàn mất tích. Nếu so với "Trần Tình Lệnh" càng bị thất bại thảm hơn Chưa kể Mộng Hoa Lục cũng đã từng bị ném đá vì marketing lố, dẫm đạp đồng nghiệp, mua thành tích… khiến đoàn phim và các diễn viên gặp không ít những rắc rối, đồng thời mất đi hình ảnh trước mặt fan hâm mộ. Nhiều cư dân mạng cho rằng, nếu là một bộ phim thực sự hot thì không cần dùng chiêu trò để gây tiếng vang. Tuy vậy fan vẫn bênh vực và đánh giá tốt cho bộ phim của “thần tiên tỷ tỷ”, nếu chỉ để xem và không bàn về thành tích thì bộ phim cũng thu hút khá đông người theo dõi, vẫn là một bộ phim thành công thời điểm đó.

Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá Sau thành công của “Mộng Hoa Lục”, Lưu Diệc Phi tiếp tục giữa vững và khẳng định danh tiếng không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở đấu trường quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-da-ket-thuc-tu-lau-mong-hoa-luc-bong-bi-loi-len-so-sanh-voi-tinh-han-xan-lan-490341.html