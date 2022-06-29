Xôn xao tin 'Mộng Hoa Lục' có phần 2, liệu Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tái hợp?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xôn xao trước thông tin bộ phim "Mộng hoa lục" đang kế hoạch thực hiện phần tiếp theo.

Ra mắt từ đầu tháng 6, phim cổ trang bối cảnh thời Tống thành hiện tượng của làng phim Hoa ngữ, được khán giả đánh giá cao nhất trong số phim cổ trang những năm gần đây, với 8,5/10 điểm ở diễn đàn phim Douban. Một tháng qua, Mộng hoa lục dẫn đầu lượng người xem, liên tục thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của blogger có nội dung xoay quanh kế hoạch thực hiện phần tiếp theo của phim Mộng Hoa Lục.

Cụ thể, ê-kíp Mộng Hoa Lục của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi đang thực sự muốn làm phần 2 nhưng đang suy xét về dàn diễn viên. Ngoài ra, đoàn phim còn đang cố gắng hết sức để giữa lại dàn diễn viên ban đầu nhờ nhiệt độ mà họ tạo nên từ phần 1. Song, có vẻ lịch trình của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu khá kín nên ê-kíp đang suy xét tìm hướng xử lý tốt nhất.

Tuy nhiên, số khác lại nghĩ Mộng Hoa Lục có thể làm phần tiếp theo nhưng không nên giữ nguyên dàn cast. Khán giả cho rằng, diễn xuất của Lưu Diệc Phi - Trần Hiểu khá nhàm chán, "phản ứng hóa học" cũng gượng gạo. Họ nghĩ nên tìm những gương mặt khác thay thế để tạo sự mới lạ hơn.

Hiện tại, bài đăng trên của blogger vẫn chưa được đoàn phim Mộng Hoa Lục lẫn các diễn viên lên tiếng xác nhận. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận xoay quanh thông tin này. Một số người tỏ ra hào hứng trước thông tin bộ phim này sẽ có phần 2. Theo đó, họ hi vọng cả dàn cast cũ của phần 1, bao gồm Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tiếp tục góp mặt và mang đến những câu chuyện mới.

Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây Trong khi loạt lùm xùm liên quan đến học vấn vẫn còn chưa hạ nhiệt, Lưu Diệc Phi lại có động thái khiến nhiều người khó hiểu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-mong-hoa-luc-co-phan-2-lieu-luu-diec-phi-va-tran-hieu-se-tai-hop-479568.html