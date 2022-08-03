Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá

Sao quốc tế 03/08/2022 14:40

Sau thành công của “Mộng Hoa Lục”, Lưu Diệc Phi tiếp tục giữa vững và khẳng định danh tiếng không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở đấu trường quốc tế.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã bước qua độ tuổi 35, song nhan sắc của nữ diễn viên mỗi lần xuất hiện đều khiến cho công chúng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Mới đây, Lưu Diệc Phi lại trở thành cái tên được săn đón bởi các tạp chí nổi tiếng. Nữ diễn viên mới đây đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire nhờ thành công của bộ phim đình đám "Mộng HoaLlục".

Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá - Ảnh 1
Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá - Ảnh 2

Bộ phim "Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi đóng chính với Trần Hiểu vừa kết thúc. Đây là bộ phim truyền hình hot nhất mùa hè 2022, đánh dấu sự trở lại của "hoa đán" Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng. “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi quả không phụ danh xưng, vừa trở lại đã gây tiếng vang. 

Khi phát sóng được 1 tháng, Mộng Hoa ngay lập tức lọt vào Top những phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách nhất đầu năm 2022. Điều này chứng tỏ đẳng cấp sao hạng A không phải dạng vừa của Lưu Diệc Phi.

 

Nhờ bộ phim đình đám 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi gây xao xuyến trên tạp chí danh giá - Ảnh 3

Trước đây, mặc dù là sao hạng A, nhưng Lưu Diệc Phi thi thoảng lại bị gọi là “bình hoa di động” do liên tiếp thất bại ở mảng phim điện ảnh. Tuy nhiên, với “Mộng Hoa Lục”, khán giả đã có cái nhìn khác về nữ diễn viên, cho rằng lối diễn của cô đã có chiều sâu hơn, cuốn hút hơn. Thành công của "Mộng hoa lục" chấm dứt chuỗi phim thất bại của Lưu Diệc Phi, giúp cô được công nhận diễn xuất.

"Mộng hoa lục" của Lưu Diệc Phi là bộ phim từng lập loạt thành tích, thậm chí khiến mỹ nhân họ Lưu trở mình, lấy lại sức hút. Do đó, thừa thắng xông lên, nhân lúc dư âm của Mộng Hoa Lục vẫn còn ngân vang trong lòng khán giả, nữ minh tinh đã hâm nóng tên tuổi của mình bằng cách xuất hiện lên tạp chí thời tang danh tiếng. 

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