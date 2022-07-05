'Mộng Hoa Lục' kết thúc, Lưu Diệc Phi đầu tóc tả tơi mà vẫn được khen xinh đẹp vì lý do này

Sau khi Mộng Hoa Lục kết thúc, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ bài đăng tạm biệt phim cũng những hình ảnh hậu trường trong quá trình quay.

Vào ngày 3/7, bộ phim "Mộng Hoa Lục" đã chiếu đến tập cuối cùng. Lưu Diệc Phi đã chia sẻ bài đăng tạm biệt phim cũng những hình ảnh hậu trường trong quá trình quay "Mộng Hoa Lục". Nhan sắc của Lưu Diệc Phi ở tuổi 34 lập tức thu hút sự chú ý, khoảnh khắc nhân vật đầu bù tóc rối và gương mặt bị bôi bẩn nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi làm nhiều người trầm trồ.

Ngoài nhan sắc, diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chủ đề được quan tâm lớn. Trong vai Triệu Phán Nhi, nữ diễn viên được khen thể hiện tự nhiên, có đa dạng biểu cảm trong các diễn biến cảm xúc của nhân vật. Truyền thông đánh giá Lưu Diệc Phi tiến bộ trong diễn xuất, bớt cứng nhắc hơn so với trước đây.

Kết thúc "Mộng Hoa Lục", khán giả chia làm hai luồng ý kiến, một bộ phận cảm thấy đây là bộ phim đáng xem, nội dung khác biệt với những bộ phim ngôn tình "mì ăn liền" thời gian gần đây, diễn xuất và tương tác giữa Lưu Diệc Phi cùng Trần Hiểu đều rất cuốn hút.

Một bộ phận khác cho rằng kịch bản phim về sau ngày càng "đuối", có nhiều lỗ hổng nên không xứng đáng với số điểm 8,5. Bất chấp gặp nhiều tranh cãi về nội dung, phần đông khán giả đều thừa nhận "Mộng Hoa Lục" là một bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mong-hoa-luc-ket-thuc-luu-diec-phi-dau-toc-ta-toi-ma-van-duoc-khen-xinh-dep-vi-ly-do-nay-480854.html