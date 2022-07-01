Học viện điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng trước tin đồn Lưu Diệc Phi làm giả học vấn

Sao quốc tế 01/07/2022 22:10

Vào ngày 1/7, Uỷ ban giáo dục thành phố Bắc Kinh đã phản hồi về vấn đề Lưu Diệc Phi nhập học ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh).

Bộ phim “Mộng hoa lục” do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính hiện đang được đánh giá cao và nhận nhiều lời khen ngợi từ phía người xem. Dù đã được nhiều thành tích tốt nhưng cũng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và nghi vấn xung quanh Lưu Diệc Phi.

Liên quan đến những lùm xùm xoay quanh vấn đề nhập học vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh của Lưu Diệc Phi trong thời gian gần đây, vào ngày 1/7, một cư dân mạng đã đăng ảnh chụp màn hình phản hồi của Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh về vấn đề nhập học của Lưu Diệc Phi.

Học viện điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng trước tin đồn Lưu Diệc Phi làm giả học vấn - Ảnh 1

Nói về điều kiện nhập học, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh cho biết: "Năm 2002 việc tuyển sinh viên nước ngoài vào trường do Trung tâm đào tạo quốc tế thực hiện. Theo “quy định quản lý và tiếp nhận du học sinh vào các trường cao đẳng đại học” do bộ giáo dục và bộ công an phối hợp ban hành ngày 31/1/2000, trường đã xây dựng “Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nghề Đài Loan, Hồng Kông, MaCao và các thể lệ dành cho sinh viên nước ngoài”.

Trong đó quy định du học sinh cần phải tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ học vấn tương đương, người có quốc tịch nước ngoài cần tham gia thi chuyên môn, không cần tham gia thi văn hóa. Theo yêu cầu của quy định chiêu sinh và kiểm tra "Đơn đăng ký du học cho sinh viên nước ngoài tại Trung Quốc” và các tài liệu khác, Lưu Diệc Phi có hộ chiếu Mỹ, có quốc tịch Mỹ, có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp trung học, đáp ứng đủ điều kiện nhập học cho sinh viên nước ngoài".

Ngoài ra, về vấn đề năng lực của Lưu Diệc Phi, Học viện cũng phản hồi rằng: "Kỳ thi tuyển sinh của Lưu Diệc Phi do tổ công tác tuyển sinh của trường nghệ thuật biểu diễn tổ chức, sau khi kiểm tra, Lưu Diệc Phi đã vượt qua ba vòng kiểm tra chuyên môn, có kiến thức chuyên môn liên quan và phẩm chất toàn diện, đã đạt được trình độ đầu vào".

Học viện điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng trước tin đồn Lưu Diệc Phi làm giả học vấn - Ảnh 2

Trước đó, học vấn của Lưu Diệc Phi cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Năm 2002, nữ diễn viên dùng thân phận du học sinh để nhập học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhưng cư dân mạng lại soi được cô có căn cước công dân của Trung Quốc năm 2004. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ Lưu Diệc Phi có 2 quốc tịch cùng lúc, đây là việc mà pháp luật Trung Quốc không cho phép.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Lưu Diệc Phi không nằm trong danh sách nhập học của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002. Không chỉ vậy, ảnh chụp tốt nghiệp cũng không có sự xuất hiện của ngôi sao đình đám này. Có quá nhiều nghi vấn không rõ ràng đã khiến cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên làm giả học vấn. 

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