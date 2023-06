Học viện điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng trước tin đồn Lưu Diệc Phi làm giả học vấn

Bộ phim “Mộng hoa lục” do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính hiện đang được đánh giá cao và nhận nhiều lời khen ngợi từ phía người xem. Dù đã được nhiều thành tích tốt nhưng cũng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và nghi vấn xung quanh Lưu Diệc Phi.

Nói về điều kiện nhập học, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh cho biết: "Năm 2002 việc tuyển sinh viên nước ngoài vào trường do Trung tâm đào tạo quốc tế thực hiện. Theo “quy định quản lý và tiếp nhận du học sinh vào các trường cao đẳng đại học” do bộ giáo dục và bộ công an phối hợp ban hành ngày 31/1/2000, trường đã xây dựng “Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nghề Đài Loan, Hồng Kông, MaCao và các thể lệ dành cho sinh viên nước ngoài”.

Trong đó quy định du học sinh cần phải tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ học vấn tương đương, người có quốc tịch nước ngoài cần tham gia thi chuyên môn, không cần tham gia thi văn hóa. Theo yêu cầu của quy định chiêu sinh và kiểm tra "Đơn đăng ký du học cho sinh viên nước ngoài tại Trung Quốc” và các tài liệu khác, Lưu Diệc Phi có hộ chiếu Mỹ, có quốc tịch Mỹ, có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp trung học, đáp ứng đủ điều kiện nhập học cho sinh viên nước ngoài".