Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Trước nay 2 người đẹp Hoa Ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất. Ngoại trừ nhan sắc đẹp lung linh khiến người ta nhớ mãi thì 2 cô nàng bị chê là đóng 10 phim như 1.

Mới đây địch Lệ Nhiệt Ba được khen có nhiều tiến bộ trong diễn xuất thông qua phim “Ngự Giao Ký” thì Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá cao qua “Tinh hán xán lạn”. Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư đang đần xóa mác bình hoa di động Triệu Lộ Tư hiện đang là cái tên được khán giả chú ý khi “Tinh Hán Xán Lạn” thành công vượt bậc và có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Người đẹp đang nhận được nhiều lời khen, lấy lòng khán giả bởi sự lột xác và màu sắc mới mẻ rũ bỏ những hình tượng vốn có.

Sau sự tiến bộ về diễn xuất trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư dần thoát mác bình hoa di động, diễn xuất của Triệu Lộ Tư được khán giả đánh giá khá cao, những cảnh bi thương hay khóc lóc đã chạm đến trái tim của người xem, ngoài ra sự ăn ý với bạn diễn còn khiến cô nàng được fan khen chuyên nghiệp hơn xưa rất nhiều. Bên cạnh đó cô nàng gây sốt với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng và nữ tính. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư qua "Tinh Hán Xán Lạn" được đánh giá cao Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 và là thế hệ diễn viên đang lên tại làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây, cô thường xuyên bị gắn mác bình hoa di động vì diễn xuất 10 bộ phim như một, thường xuyên trợn mắt, chu môi, đóng vai có nét hài hước, ngây ngô khiến fan phát chán. Nhưng nay cô nàng đã thực sự lột xác khi diễn cảnh bi thương thật đến đau lòng.

Cô nàng đã có những phân cảnh chạm đến cảm xúc của khán giả Ngoài Triệu Lộ Tư thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên đang dần xóa bỏ cái mác bình hoa di động. Trong “Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy”, cô nhận được lời khen do cải thiện diễn xuất thông qua ánh mắt. Cộng đồng mạng đang lan truyền những khoảnh khắc nhân vật Kỷ Vân Hòa cười. Mỗi nụ cười mang một sắc thái tâm trạng khác nhau, từ vui vẻ lạc quan đến buồn rầu, bất lực đều được cô nàng thể hiện xuất thần khiến khán giả xem phim cũng chạm đến cảm xúc của nhân vật. Tạo hình xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt ba qua "Ngự Giao Ký" Từ trước đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn gắn với cái mác bình hoa di động. Những tác phẩm của cô không được đánh giá cao, bản thân người đẹp Tân Cương luôn bị nói trăm biểu cảm như một, cô nàng luôn được bạn diễn “cứu” khi phải gồng gánh diễn xuất tệ hại của cô nàng. Diễn xuất 10 bộ như 1 của cô nàng Vai diễn Chu Phóng trước đó của nữ diễn viên trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay được đánh giá cao, khác với những vai diễn bị chê như Lý Huệ Trân trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, Cao Văn trong Người tình kim cương… Tuy thường được giao diễn vai chính, song hầu hết các tác phẩm đều không thành công như mong đợi dù nội dung tốt hay dàn cast đều nổi bần bật, fan còn đổ thừa tại cô nàng đã “phá” phim. Cả “Trường Ca hành” hay “Hạnh Phúc Trong tầm tay” đều bị bạn diễn lấn át, và cô nàng hoàn toàn mờ nhạt giữa những diễn viên khác. Địch Lệ Nhiệt Ba bị Triệu Lộ Tư lấn lướt trong "Trường Ca hành" Dù vẫn chưa hoàn toàn diễn xuất sắc, nhưng sự tiến bộ của 2 cô nàng khiến fan cảm thấy vui mừng, hy vọng trong tương lai cả 2 sẽ thành công hơn với nghiệp diễn và hoàn toàn xóa sạch cái mắc “bình hoa di động”.

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai Một số thông tin lan truyền cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng muốn đá chân sang điện ảnh. Tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh được ủng hộ, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị khuyên bớt tham vọng.

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