Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch?

Sao quốc tế 11/08/2022 20:06

Mới đây Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái khiến cư dân mạng xì xào, hóa ra “người tình màn ảnh” của Triệu Lệ Dĩnh yêu thích một cô gái như Dương Mịch.

Lâm Canh Tân trở thành mẫu bạn trai mà nhiều cô gái mơ ước sau thành công đáng chú ý ở Sở Kiều truyện. Nhờ vẻ ngoài chuẩn nam thần, diễn xuất đỉnh cao luôn thuộc top diễn viên thực lực, anh chàng nhanh chóng nổi đình nổi đám ở xứ xở Hoa Ngữ. Nhưng sau thành công đó anh chàng lại gần như “lặng mất tăm” khi mãi vẫn không có dự án nào vượt lên nổi cái bóng quá lớn của Sở Kiều truyện, khán giả kỳ vọng Dữ Phượng Hành sẽ là bàn đạp để nam diễn viên lấy lại phong độ năm nào.

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch? - Ảnh 1
Lâm Canh Tân đang trong quá trình quay "Dữ Phượng Hành' cùng Triệu Lệ Dĩnh

Cụ thể trên Weibo lan truyền bài đăng tiết lộ tiêu chí chọn bạn gái của Lâm Canh Tân. Qua tiêu chí "tưởng dễ mà lại khó" được blogger chia sẻ, nguồn tin cho biết Lâm Canh Tân có hứng thú với những cô gái giỏi chơi điện tử. Hoặc những ai chưa chơi tốt nhưng có niềm đam mê đối với loại hình giải trí này cũng sẽ lọt vào mắt xanh của anh chàng. 

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch? - Ảnh 2
Lâm Canh Tân đặt tiêu chí chọn bạn gái là người biết chơi game

Điều này cũng khá dễ hiểu, hầu hết fan của Lâm Canh Tân đều biết anh chàng là một người có niềm đam mê mãnh liệt đối với trò chơi điện tử. Việc có thêm một người cùng chí hướng để bầu bạn được xem là nguyên nhân khiến nam diễn viên đưa ra tiêu chí này.

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch? - Ảnh 3
Dễ hiểu khi anh chàng là người nổi tiếng thích chơi game

Ngay khi bài đăng được đăng tải,  khán giả lập tức nghĩ ngay đến nữ thần Dương Mịch, thay vì bạn diễn ăn ý với anh hiện tại - Triệu Lệ Dĩnh.

Được biết Dương Mịch là nữ diễn viên được xem là game thủ thuộc hàng top của Cbiz. Không chỉ diễn xuất tốt, mà cô nàng chơi game không hề thua kém 1 game thủ thứ thiệt nào, cô nàng còn từng tham gia nhiều cuộc thi đấu game và giành nhiều thứ hạng cao. Không những thế, nhờ tài nghệ chơi game đỉnh cao, Dương Mịch còn kết thân được với Vương Tư Thông - con trai tỷ phú giàu nhất nhì Trung Quốc.

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch? - Ảnh 4
Dương Mịch là nữ game thủ nổi tiếng

Dù chưa được phía Lâm Canh Tân xác nhận nhưng tin đồn trên vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu hút nhiều lượt bàn luận của công chúng. Đa phần khán giả đều cho rằng, tiêu chí trên là hoàn toàn bình thường, bởi chỉ có Lâm Canh Tân mới biết được người nào sẽ phù hợp nhất với mình.

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch? - Ảnh 5
Dương Mịch thường hay chơi game lúc rãnh rỗi

Một số bình luận của khán giả:

- Mong "bad boy" sẽ tìm được ý trung nhân để chơi game cùng mình.

- Ghép ảnh Lâm Canh Tân với Dương Mịch ngồi chơi game lại trông hợp dã man.

- Nếu đúng là tiêu chí này thì muốn làm bạn gái Lâm Canh Tân đâu có khó nhỉ?

- Trước có tin đồn Vương Nhất Bác thích con gái biết trượt ván, đến Lâm Canh Tân thì chơi điện tử, mấy người tha cho các anh đi.

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch? - Ảnh 6
Fan yêu cầu không lan truyền tin tức này để ảnh hưởng đến bộ phim

Dù nguồn tin vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều fan tỏ ra thích thú trước thông tin thú vị này, chắc hẳn sau đó sẽ có rất nhiều cô gái học chơi game để trở thành “đối tượng” trong mắt Lâm Canh Tân. Tuy nhiên một số người cũng chỉ trích khi nguồn tin lại đăng tải khi Dữ Phượng hành của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh chưa lên sóng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến nhiệt độ phim.

Fan anh chàng và của Triệu Lệ Dĩnh đều yêu cầu không lan truyền tin tức này làm ảnh hưởng đến phim chưa ra mắt. 

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Dù chưa hết phim, song Tinh Hán Xán Lạn chứng minh sức hút của mình khi lượng hotsearch sắp vượt qua Ngự Giao Ký.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Dữ Phượng Hành Sao Hoa Ngữ Tin tức sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI