Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch?

Cụ thể trên Weibo lan truyền bài đăng tiết lộ tiêu chí chọn bạn gái của Lâm Canh Tân. Qua tiêu chí "tưởng dễ mà lại khó" được blogger chia sẻ, nguồn tin cho biết Lâm Canh Tân có hứng thú với những cô gái giỏi chơi điện tử. Hoặc những ai chưa chơi tốt nhưng có niềm đam mê đối với loại hình giải trí này cũng sẽ lọt vào mắt xanh của anh chàng.

Lâm Canh Tân trở thành mẫu bạn trai mà nhiều cô gái mơ ước sau thành công đáng chú ý ở Sở Kiều truyện. Nhờ vẻ ngoài chuẩn nam thần, diễn xuất đỉnh cao luôn thuộc top diễn viên thực lực, anh chàng nhanh chóng nổi đình nổi đám ở xứ xở Hoa Ngữ. Nhưng sau thành công đó anh chàng lại gần như “lặng mất tăm” khi mãi vẫn không có dự án nào vượt lên nổi cái bóng quá lớn của Sở Kiều truyện, khán giả kỳ vọng Dữ Phượng Hành sẽ là bàn đạp để nam diễn viên lấy lại phong độ năm nào.

Ngay khi bài đăng được đăng tải, khán giả lập tức nghĩ ngay đến nữ thần Dương Mịch, thay vì bạn diễn ăn ý với anh hiện tại - Triệu Lệ Dĩnh .

Điều này cũng khá dễ hiểu, hầu hết fan của Lâm Canh Tân đều biết anh chàng là một người có niềm đam mê mãnh liệt đối với trò chơi điện tử. Việc có thêm một người cùng chí hướng để bầu bạn được xem là nguyên nhân khiến nam diễn viên đưa ra tiêu chí này.

Được biết Dương Mịch là nữ diễn viên được xem là game thủ thuộc hàng top của Cbiz. Không chỉ diễn xuất tốt, mà cô nàng chơi game không hề thua kém 1 game thủ thứ thiệt nào, cô nàng còn từng tham gia nhiều cuộc thi đấu game và giành nhiều thứ hạng cao. Không những thế, nhờ tài nghệ chơi game đỉnh cao, Dương Mịch còn kết thân được với Vương Tư Thông - con trai tỷ phú giàu nhất nhì Trung Quốc.

Dương Mịch là nữ game thủ nổi tiếng

Dù chưa được phía Lâm Canh Tân xác nhận nhưng tin đồn trên vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu hút nhiều lượt bàn luận của công chúng. Đa phần khán giả đều cho rằng, tiêu chí trên là hoàn toàn bình thường, bởi chỉ có Lâm Canh Tân mới biết được người nào sẽ phù hợp nhất với mình.

Dương Mịch thường hay chơi game lúc rãnh rỗi

Một số bình luận của khán giả:

- Mong "bad boy" sẽ tìm được ý trung nhân để chơi game cùng mình.

- Ghép ảnh Lâm Canh Tân với Dương Mịch ngồi chơi game lại trông hợp dã man.

- Nếu đúng là tiêu chí này thì muốn làm bạn gái Lâm Canh Tân đâu có khó nhỉ?

- Trước có tin đồn Vương Nhất Bác thích con gái biết trượt ván, đến Lâm Canh Tân thì chơi điện tử, mấy người tha cho các anh đi.

Fan yêu cầu không lan truyền tin tức này để ảnh hưởng đến bộ phim

Dù nguồn tin vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều fan tỏ ra thích thú trước thông tin thú vị này, chắc hẳn sau đó sẽ có rất nhiều cô gái học chơi game để trở thành “đối tượng” trong mắt Lâm Canh Tân. Tuy nhiên một số người cũng chỉ trích khi nguồn tin lại đăng tải khi Dữ Phượng hành của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh chưa lên sóng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến nhiệt độ phim.

Fan anh chàng và của Triệu Lệ Dĩnh đều yêu cầu không lan truyền tin tức này làm ảnh hưởng đến phim chưa ra mắt.