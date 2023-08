Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân

Dương Tử: Bạo khoản thực lực nữ chủ - diễn viên có thực lực hàng đầu

Địch Lệ Nhiệt Ba: Quốc dân nữ thần - diễn viên có nhan sắc vươn tầm

Triệu Lệ Dĩnh: Quốc dân bạo khoản nữ vương - diễn viên tài giỏi đứng top

Dương Mịch: Hoa đán siêu nổi tiếng - diễn viên có mặt trên mọi mặt trận

Bài viết nhanh chóng thu hút lượng người xem và bình luận nhiều chóng mặt, nhưng đa số đều không đồng tình về danh hiệu trên, bởi họ cho rằng các diễn viên trên không xứng đáng với danh hiệu có phần “hơi quá”

Đầu tiên là về Dương Tử, cô nàng được đánh giá là diễn viên có thực lực song khán giả không đồng tình bởi diễn xuất của cô nàng còn nhiều hạn chế, nhiều phân cảnh “1 màu” được thể hiện nhiều lần, cụ thể như biểu cảm trợn mắt, phồng má để trông đáng yêu của cô khiến khán giả ngán ngẩm. Cô nàng đang có bộ phim Trầm Vụn Hương Phai được lên sóng. Tuy được đầu tư và quảng bá khá rầm rộ nhưng đây lại được cho là tác phẩm "xịt" của nữ diễn viên khi chẳng có gì mới mẻ trong diễn xuất của cô nàng.

Dương Tử được phong là diễn viên thực lực

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khá khẩm hơn là bao khi được phong danh hiệu "mỹ nhân quốc dân". Khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có nhan sắc nổi bật nhưng chưa thể gọi là quốc dân bởi lẽ cô nàng chưa thực sự có vẻ đẹp độc nhất khiến khán giả “nhìn 1 lần là nhớ” Nếu so với các đồng nghiệp cùng lứa, Nhiệt Ba có thể xem là có nhan sắc nổi bật nhất, tuy vậy so với nhiều đàn chị khác như Phạm Băng Băng, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi,.. nhan sắc của cô nàng lại bị đánh giá là “không có cửa để so sánh”.

Nhiệt Ba được phong mỹ nhân quốc dân

Khá hơn một chút, Triệu Lệ Dĩnh lại được fan khá đồng tình với danh hiệu “Quốc dân bạo khoản nữ vương” bởi tài năng diễn xuất của cô nàng lẫn nhan sắc đều được đánh giá cao, cô nàng liên tục có những tác phẩm thành công vượt mong đợi, gần nhất là “Hạnh Phúc đến Vạn Gia”

Triệu Lệ Dĩnh là nữ vương tài giỏi

Dương Mịch cũng được khán giả đánh giá cao hơn hẳn, phần vì tuổi nghề, phần vì những cố gắng mà nàng tiểu hoa 85 này đã cống hiến cho nền sản xuất phim ảnh Trung Quốc. Hiện tại Dương Mịch cũng đang bận rộn với tác phẩm cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nên duyên cùng Cung Tuấn, dù bị thương ở mắt gần đây nhưng cô nàng vẫn hoàn thành tốt mọi vai trò của mình ở mọi lĩnh vực.

Dương Mịch là siêu minh tinh

Dù bài viết gặp tranh cãi, song cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực cho các nữ diễn viên. Họ cho rằng đây chỉ là danh hiệu mà Tencent dùng để gọi Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứ không phải do các mỹ nhân này cố tình tự phong, thế nên việc bình luận tiêu cực về họ hoàn toàn không nên. Dù là danh hiệu gì thì trong lòng các fan hâm mộ, idol của họ vẫn xứng đáng với phong tặng giỏi nhất và đẹp nhất.