Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân

Sao quốc tế 11/08/2022 11:21

Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lần lượt được phong danh hiệu nhưng fan lại gây tranh cãi: không xứng?

Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đều là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa Ngữ hiện nay, các nàng Hoa Đán liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình và trở thành diễn viên lưu lượng bậc nhất Cbiz. 

Những gương mặt này không chỉ có nhan sắc mà còn có tài năng, được khán giả khen ngợi và có số lượng fan rất đông. Tuy nhiên, để vươn được hàng lưu lượng trong thời điểm bão hòa như hiện tại lại không phải chuyện đơn giản. Và các nàng Hoa đán trên đã được fan cả trong lẫn ngoài nước nhớ tên và quen thuộc đều khiến dân tình tự hào, khen ngợi

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân - Ảnh 1
4 nàng Hoa Đán được Tencent phong danh hiệu mĩ miều

Cách đây không lâu, Tencent, một trong những nền tảng phát hành phim lớn của Trung Quốc, đã đặt danh hiệu cho bốn nữ đỉnh lưu hiện nay trong các tác phẩm của họ.

Cụ thể như sau: 

Dương Tử: Bạo khoản thực lực nữ chủ - diễn viên có thực lực hàng đầu

Địch Lệ Nhiệt Ba: Quốc dân nữ thần - diễn viên có nhan sắc vươn tầm

Triệu Lệ Dĩnh: Quốc dân bạo khoản nữ vương - diễn viên tài giỏi đứng top

Dương Mịch: Hoa đán siêu nổi tiếng - diễn viên có mặt trên mọi mặt trận

Bài viết nhanh chóng thu hút lượng người xem và bình luận nhiều chóng mặt, nhưng đa số đều không đồng tình về danh hiệu trên, bởi họ cho rằng các diễn viên trên không xứng đáng với danh hiệu có phần “hơi quá” 

Đầu tiên là về Dương Tử, cô nàng được đánh giá là diễn viên có thực lực song khán giả không đồng tình bởi diễn xuất của cô nàng còn nhiều hạn chế, nhiều phân cảnh “1 màu” được thể hiện nhiều lần, cụ thể như biểu cảm trợn mắt, phồng má để trông đáng yêu của cô khiến khán giả ngán ngẩm. Cô nàng đang có bộ phim Trầm Vụn Hương Phai được lên sóng. Tuy được đầu tư và quảng bá khá rầm rộ nhưng đây lại được cho là tác phẩm "xịt" của nữ diễn viên khi chẳng có gì mới mẻ trong diễn xuất của cô nàng. 

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân - Ảnh 2
Dương Tử được phong là diễn viên thực lực

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khá khẩm hơn là bao khi được phong danh hiệu "mỹ nhân quốc dân". Khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có nhan sắc nổi bật nhưng chưa thể gọi là quốc dân bởi lẽ cô nàng chưa thực sự có vẻ đẹp độc nhất khiến khán giả “nhìn 1 lần là nhớ” Nếu so với các đồng nghiệp cùng lứa, Nhiệt Ba có thể xem là có nhan sắc nổi bật nhất, tuy vậy so với nhiều đàn chị khác như Phạm Băng Băng, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi,.. nhan sắc của cô nàng lại bị đánh giá là “không có cửa để so sánh”. 

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân - Ảnh 3
Nhiệt Ba được phong mỹ nhân quốc dân

Khá hơn một chút, Triệu Lệ Dĩnh lại được fan khá đồng tình với danh hiệu “Quốc dân bạo khoản nữ vương” bởi tài năng diễn xuất của cô nàng lẫn nhan sắc đều được đánh giá cao, cô nàng liên tục có những tác phẩm thành công vượt mong đợi, gần nhất là “Hạnh Phúc đến Vạn Gia”

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh là nữ vương tài giỏi

Dương Mịch cũng được khán giả đánh giá cao hơn hẳn, phần vì tuổi nghề, phần vì những cố gắng mà nàng tiểu hoa 85 này đã cống hiến cho nền sản xuất phim ảnh Trung Quốc. Hiện tại Dương Mịch cũng đang bận rộn với tác phẩm cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nên duyên cùng Cung Tuấn, dù bị thương ở mắt gần đây nhưng cô nàng vẫn hoàn thành tốt mọi vai trò của mình ở mọi lĩnh vực. 

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân - Ảnh 5
Dương Mịch là siêu minh tinh

Dù bài viết gặp tranh cãi, song cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực cho các nữ diễn viên. Họ cho rằng đây chỉ là danh hiệu mà Tencent dùng để gọi Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứ không phải do các mỹ nhân này cố tình tự phong, thế nên việc bình luận tiêu cực về họ hoàn toàn không nên. Dù là danh hiệu gì thì trong lòng các fan hâm mộ, idol của họ vẫn xứng đáng với phong tặng giỏi nhất và đẹp nhất. 

 

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện

‘An Lạc truyện” là bộ phim truyền kỳ cổ trang của Trung Quốc đại lục, cải biên từ tiểu thuyết “Đế Hoàng thư” của Tinh Linh, do Công ty Hữu hạn Cổ phần Truyền thông và Truyền hình Thượng Hải sản xuất. Phim do đạo diễn Thành Chí Siêu làm đạo diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn đóng vai chính. Phim khai máy vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại phim trường Hoành Điếm , đóng máy vào ngày 12 tháng 11 cùng năm.

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