Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành”

Sao quốc tế 10/08/2022 12:56

Những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh khi mặc lam y trong hậu trường quay phim Dữ Phượng Hành bất ngờ được khen vừa sang vừa trẻ.

Những ngày qua fan rầm rộ theo dõi những hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh khi biết cô nàng đang chuẩn bị cho dự án mới Dữ Phượng Hành. Dữ Phượng Hành với sự tham gia đóng chính của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan háo hức chờ đợi, được biết đây là dự án thứ 2 mà cả 2 cùng hợp tác sau thành công của Sở Kiều Truyện từ 5 năm trước. 

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị cho dự án mới "Dữ phượng hành"

Dù chỉ đang trong quá trình quay, nhưng tất cả những gì liên quan đến Dữ Phượng Hành hay Triệu Lệ Dĩnh đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Là dự án đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện, Dữ Phượng Hành được mong chờ sẽ trở thành một dự án đại thành công khi được lên sóng. 

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 2
Hình ảnh mặc lam y của cô nàng được khen ngợi

Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh ghi lại tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trên hậu trường Dữ Phượng Hành với tạo hình lam y cực xinh đẹp. Trong đoạn video, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy xinh đẹp và sang trọng khi mặc trên mình bộ y phục màu xanh da trời, tóc búi nửa đầu, khiến cô nàng như một tiểu tiên nữ. Ngay lập tức nữ diễn viên nhận được lời khen khi thể hiện một tạo hình khác của Thẩm Ly, hình ảnh lập tức viral trên Weibo. 

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 3
Ảnh hậu trường do fan chụp

Nhiều khán giả đánh giá cao tạo hình của Dữ Phượng Hành, cho rằng bộ phim sẽ là một trong những dự án được chăm chút trong khâu phục trang nhất năm 2022. 

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 4
Tạo hình này được đánh giá trẻ trung và sang trọng

Tuy nhiên không ít khán giả lại cho rằng kiểu tạo hình này của Triệu Lệ Dĩnh có sự “học hỏi không hề nhẹ” từ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên hạ và tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký. Tuy nhiên fan vẫn bênh vực tạo hình đã khá phổ thông trong phim cổ trang, có điều nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh thật sự nổi bật qua tạo hình này.

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 5
Nhưng lại bị cho là học hỏi từ Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba

Như những thông tin đã từng được chia sẻ, Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 6
Nhan sắc bất bại của Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ Thần Quân, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ Thần Quân cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ Thần Quân mới thực sự bắt đầu.

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung khi mặc lam y trong hậu trường “Dữ Phượng Hành” - Ảnh 7
Fan cực kỳ trông chờ phim được lên sóng

Gạt bỏ qua những ồn ào, dựa vào nội dung phim có thể thấy "Dữ phượng hành" có phần giống vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh ở Sở Kiều truyện khi cả hai đều đóng vai tướng quân. Điều này ít nhiều tạo nên sự tò mò cho khán giả. Nhưng cũng dễ khiến người xem đặt lên bàn cân so sánh hai tác phẩm với nhau.

Tuy nhiên, với diễn xuất tiến bộ và kinh nghiệm đóng dòng phim này, nhiều khán giả kỳ vọng Dữ phượng hành sẽ tiếp  tục là bom tấn thành công mới của Triệu Lệ Dĩnh.

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Mới đây loạt hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành đã được fan chụp lại với dáng vẻ đầy mệt mỏi, bị chê mắc bệnh ngôi sao khi không tương tác với bạn diễn, xung quanh toàn là trợ lí.

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