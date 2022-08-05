Vừa tung poster cho Dữ Phượng Hành, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị tố đạo nhái

Sao quốc tế 05/08/2022 07:53

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vừa tung poster ngay dịp thất tịch đã bị tố đạo phim của Lưu Diệc Phi - Dương Dương.

Sau thành công vang dội của “Sở Kiều Truyện” Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một lần nữa tái hợp trong dự án phim cổ trang mang tên Dữ Phượng Hành khiến fan vô cùng phấn khích và trông chờ. 

Vừa tung poster cho Dữ Phượng Hành, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị tố đạo nhái - Ảnh 1
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ cùng đóng chính trong dự án phim mới

Được biết bộ phim vẫn đang trong quá trình quay, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhiều lần làm lộ ra những bức ảnh của hậu trường cực kỳ hoành tráng của bộ phim khiến fan vô cùng háo hức. Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng mới đây phía đoàn làm phim cũng chịu “thả thính” khán giả bằng ảnh poster “đẹp như mơ” của cặp đôi nam nữ chính.

Vừa tung poster cho Dữ Phượng Hành, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị tố đạo nhái - Ảnh 2
Tạo hình cực phẩm của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành

Poster với bối cảnh không gian hoang sơ, bình dị, có giếng nước và cây hoa anh đào, đôi nam thanh nữ tú ngồi uống trà dưới cảnh đẹp đầy mộng mơ, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục cổ trang màu trắng đối lập với nam chính Lâm Canh Tân diện trang phục màu đen. Fan tinh ý nhận ra đây là bối cảnh khi nhân vật Hành Chỉ do Lâm Canh Tân đóng đang nhận nuôi nữ chính Thẩm Ly của Triệu Lệ dĩnh trong giai đoạn dưới trần gian. 

Vừa tung poster cho Dữ Phượng Hành, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị tố đạo nhái - Ảnh 3
Poster vừa được ekip phim Dữ Phượng Hành tung ra khiến fan phấn khích

Tấm poster được tung ra làm nức lòng những người ngày đêm mong đợi phim, khiến fan cảm thấy vô cùng thỏa mãn. 

Tuy nhiên, ngay sau đó một số cư dân mạng lại nhận xét nhìn poster mới của “Dữ Phượng Hành trông có nhiều phần giống với poster của bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” bản điện ảnh do Dương Dương và Lưu Diệc phi đóng chính ra mắt vào năm 2017. 

Vừa tung poster cho Dữ Phượng Hành, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị tố đạo nhái - Ảnh 4
Một số người tố Dữ Phượng Hành đạo nhái poster của Tam Sinh Tam Thế

Cảnh tượng mái nhà tranh cùng đôi nam thanh nữ tú đang ngồi cùng nhau của “Dữ Phượng Hành” có phần giống với cảnh Tố Tố của Lưu Diệc Phi ngồi cùng Dạ Hoa (Dương Dương) khi lịch kiếp ở dưới trần gian. Nhiều người thậm chí còn đặt ra nghi vấn phải chăng phim “Dữ Phượng Hành” của Triệu Lệ Dĩnh đạo nhái poster của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh. Thậm chí một số fan còn chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh và ekip khi tạo ra poster lần này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

-  Ngay khi nhìn tấm poster này đã nhớ đến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh rồi. Nhìn giống nhau thật đó.

- Thật ra bối cảnh nhà tranh này xuất hiện nhiều trong phim cổ trang mà ngay cả Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình cũng có, nên nhiều khi thấy giống nhau cũng là điều dễ hiểu.

Thật ra nhìn tổng thể cũng khác nhau mà, nhưng công nhận Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh dở tệ nhưng hình ảnh lại rất đẹp.

Vừa tung poster cho Dữ Phượng Hành, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị tố đạo nhái - Ảnh 5
 Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từng rất thành công qua "Sở Kiều truyện"

Trước đó nhiều thông tin đã đăng tải về tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh nhận được rất nhiều lời khen ngợi, với diễn xuất ổn định của mình trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ thì tin chắc rằng nàng Hoa Đán của “Sở Kiều truyện” sẽ không khiến fan thất vọng trong diễn xuất của bộ phim này, bên cạnh đó sự trở lại của Lâm Canh Tân sau 5 năm ghép đôi với Triệu Lệ Dĩnh trong “Sở Kiều truyện” cũng khiến fan nóng lòng chờ đợi. Hy vọng vụ việc poster lần này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự đầu tư hoành tráng, chỉn chu của đoàn phim, cũng như không làm ảnh hưởng đến sự đón nhận của khán giả dành cho bộ phim. 

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