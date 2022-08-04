Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm lựa chọn hợp tác trở lại cùng Lâm Canh Tân khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc về nguyên nhân đằng sau.

Ngay từ khi khai máy, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã luôn nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Thời điểm trước khi công bố dàn cast, Lâm Canh Tân từng bị dân tình phản đối kịch liệt, nguyên nhân lớn nhất là bởi trạng thái của nam diễn viên được cho không phù hợp với hình tượng nhân vật Hành Chỉ. Tuy nhiên, người đảm nhận vai nữ chính kiêm giám chế của dự án - Triệu Lệ Dĩnh vẫn quyết tâm lựa chọn hợp tác trở lại cùng "người tình màn ảnh" một thời, khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc về nguyên nhân đằng sau.

Điều này càng thêm có cơ sở khi dân tình lục lại những cảnh quay hoặc ảnh chụp hậu trường trước kia của hai diễn viên nổi tiếng. Khi tham gia chung trong Sở Kiều Truyện hay Dữ Phượng Hành, dễ dàng nhận thấy Lâm Canh Tân là người rất vui vẻ, ưa náo nhiệt, thường xuyên chọc cho Triệu Lệ Dĩnh cười, kể cả lúc quay phim hay lúc nghỉ ngơi. Chưa dừng tại đó, cả hai không gọi nhau bằng tên như bình thường, mà xưng hô "Tiểu Triệu" và "Tiểu Lâm" khá thân mật. Bản thân Lâm Canh Tân thời điểm gia nhập đoàn Dữ Phượng Hành đã giảm cân một cách thần tốc, chiếc "bụng bia" nhanh chóng biến mất và trạng thái cơ thể cũng đặc biệt tốt, làm cư dân mạng được phen bất ngờ và quay sang khen ngợi anh chàng cùng ca tụng con mắt nhìn người "tinh tường" của Triệu Lệ Dĩnh.

Hiện tại, Dữ Phượng Hành vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm tới. Cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều dốc hết mình vào lần "tái hợp" này. "Dữ Phượng Hành" là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian. Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

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