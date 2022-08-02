Ly hôn đã lâu, Phùng Thiệu Phong vẫn giữ vững một quan điểm về Triệu Lệ Dĩnh

Thông tin Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn vào tháng 4/2021 đã khiến cho cả làng giải trí Trung Hoa chấn động. Trước đó, hai ngôi sao được xem là một trong những cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất C-biz.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn vào tháng 4/2021 - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố sẽ cùng nuôi dạy con trai Tưởng Tưởng, tuy nhiên từ đó đến nay cậu bé lại được nuôi dưỡng tại gia đình nhà nội tại Thượng Hải. Cũng vì việc này mà nhiều người đã chỉ trích nữ minh tinh họ Triệu "tham công tiếc việc" mà bỏ bê con cái, một số khác lại cho rằng cô không muốn nuôi con dù hoàn toàn có khả năng.