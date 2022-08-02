Ly hôn đã lâu, Phùng Thiệu Phong vẫn giữ vững một quan điểm về Triệu Lệ Dĩnh

Phát ngôn của Phùng Thiệu Phong về Triệu Lệ Dĩnh và con trai đã khiến cho vợ cũ phải xúc động đến mức rơi lệ.
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Thông tin Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn vào tháng 4/2021 đã khiến cho cả làng giải trí Trung Hoa chấn động. Trước đó, hai ngôi sao được xem là một trong những cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất C-biz.
Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố sẽ cùng nuôi dạy con trai Tưởng Tưởng, tuy nhiên từ đó đến nay cậu bé lại được nuôi dưỡng tại gia đình nhà nội tại Thượng Hải. Cũng vì việc này mà nhiều người đã chỉ trích nữ minh tinh họ Triệu "tham công tiếc việc" mà bỏ bê con cái, một số khác lại cho rằng cô không muốn nuôi con dù hoàn toàn có khả năng.
Tuy nhiên, đạp lên tất cả ồn ào, Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn đã có một màn trở lại vô cùng ấn tượng, cô được nhận xét là như "thay da đổi thịt", khí chất rạng rỡ, ánh mắt cũng sắc lạnh khác trước. Nhiều người cho rằng, có lẽ việc thoát khỏi cuộc sống hôn nhân bức bối đã khiến Triệu Lệ Dĩnh có động lực để thay đổi bản thân mình, mạnh mẽ theo đuổi đam mê.
Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Phùng Thiệu Phong đã được MC đặt cho câu hỏi về dự định tìm mẹ kế cho con. Nam diễn viên họ Phùng lúc này cảm thấy vô cùng bất ngờ vì bản thân chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này.
Dẫu vậy, Phùng Thiệu Phong cũng không hề né tránh câu hỏi này, anh bình tĩnh đáp: "Con trai tôi chỉ có 1 người mẹ duy nhất, đó chính là Triệu Lệ Dĩnh". Câu trả lời này khiến cả MC và công chúng vô cùng bất ngờ và hài lòng. Không những vậy, Triệu Lệ Dĩnh cũng vô cùng cảm động đến mức rơi nước mắt khi nghe lại lời chia sẻ của chồng cũ.