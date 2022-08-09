Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh

Sao quốc tế 09/08/2022 10:34

Mới đây loạt hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành đã được fan chụp lại với dáng vẻ đầy mệt mỏi, bị chê mắc bệnh ngôi sao khi không tương tác với bạn diễn, xung quanh toàn là trợ lí.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang chuẩn bị cho dự ánDữ Phượng Hành - dự án cổ trang hot nhất nhì hiện tại. Dù chưa lên sóng song nhất cử nhất động của Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên đều được fan chú ý, nhất là sự trở lại màn ảnh của cặp đôi Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh sau 5 năm thành công của “Sở Kiều truyện”.

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật với dự án Dữ Phượng hành

Nữ chính Triệu Lệ Dĩnh vừa thành công xuất sắc với bộ phim “Hạnh phúc đến Vạn Gia” lại nhanh chóng tiếp tục một bộ phim mới nên không tránh khỏi những mệt mỏi trên phim trường. Chính vì thế những bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh đầy mệt mỏi được fan chụp lại gây sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh - Ảnh 2
Cô tiếp tục đóng cặp cùng Lâm canh tân sau Sở Kiều Truyện

Cụ thể hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành đang ngồi ăn nhẹ và đọc lại kịch bản. Đây có lẽ là những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nữ diễn viên. Gương mặt hiện lên nhiều nét mệt mỏi và chán nản, cùng với đó là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với bạn diễn khiến fan đặt nghi vấn cô nàng tỏ thái độ ngôi sao. 

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh - Ảnh 3
Cô nàng nhìn chằm chằm vào kịch bản...

 

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh - Ảnh 4
... mà không có bất kỳ tương tác nào với bạn diễn

Bên cạnh đó, qua những bức hình được chụp lại cũng có thể thấy 4 - 5 trợ lý vây quanh, sẵn sàng thực hiện ngay bất cứ yêu cầu nào của Triệu Lệ Dĩnh. Anti-fan cho rằng nữ diễn viên đang thể hiện vẻ quyền uy của mình trước mặt đàn em cũng như những bạn diễn khác vì thực tế không cần đến nhiều trợ lý như vậy.

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh - Ảnh 5
Một dàn trợ lý vây quanh Triệu Lệ Dĩnh

Tuy nhiên những người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh lâu năm đều sẽ cảm thấy điều này là dễ hiểu vì lịch trình quay phim dày đặc, cộng thêm việc nữ diễn viên còn bị tái phát vết thương ở thắt lưng do thực hiện nhiều cảnh hành động. 

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh - Ảnh 6
Vẻ mệt mỏi của cô nàng khi đang ngồi giải lao

Ngoài ra không ít người còn lên tiếng bênh vực Triệu Lệ Dĩnh là người có tính cách ôn hòa, giản dị, khiêm tốn. Việc một minh tinh hàng đầu như cô nàng có nhiều trợ lý là điều bình thường và cần thiết để xử lý những tình huống bất ngờ. Điều này không phải bệnh ngôi sao mà trái lại, thể hiện sự chuyên nghiệp, cẩn trọng của nữ diễn viên.

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