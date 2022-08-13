Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Sau khi bị antifan dùng những lời lẽ công kích, xúc phạm đến nhân phẩm của cô nàng một cách nghiêm trọng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã quyết định gửi đơn kiện và đã thắng kiện.

Có thể nói showbiz là môi trường khắc nghiệt, hầu hết các ngôi sao lớn nhỏ đều từng bị antifan công kích, nói xấu bằng các ngôn ngữ tiêu cực hoặc tung những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến cả danh dự và nhân phẩm. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của cá nhân họ mà còn làm xấu đi hình ảnh của những nhãn hàng, đoàn phim,… mà họ hợp tác. Đối mặt với antifan, mỗi ngôi sao có một cách đối phó riêng, có người sẽ im lặng mặc thời gian chứng minh, có người sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí có người thẳng tay tố kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Gần đây nhất có thể kể đến Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến khi mạnh tay kiện antifan dập tan tin đồn, tiếp nối đó là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị antifan công kích nghiêm trọng Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021, một antifan liên tục gây mâu thuẫn với người hâm mộ của nữ diễn viên, đồng thời đăng tải nhiều bài viết sai sự thật với những từ ngữ tục tĩu, vô cùng phản cảm làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của cô nàng khiến fan vô cùng bức xúc. Trang chủ của Tòa án Nhân dân đã đưa ra thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan vụ bị bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng, để bồi thường về những tổn thất về tinh thần và vật chất của nữ diễn viên “Trường Ca hành”, tòa án yêu cầu người này phải lập tức xóa những bài viết trên, bồi thường và gửi lời xin lỗi chính thức đến Địch Lệ Nhiệt Ba cũng như người hâm mộ nữ diễn viên. Thông báo về vụ kiện của Địch Lệ Nhiệt Ba Sau sự việc anti-fan này đã tỏ ra vô cùng hối lỗi và có đăng tải một bài viết để gửi lời xin lỗi đến nữ mỹ nhân Tân Cương: “Tôi vô cùng hối hận về hành vi sai trái của mình, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng và nghiêm chỉnh thực hiện phán quyết của pháp luật.”

Người này sau đó đã lên tiếng xin lỗi mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba được biết là một mỹ nhân Tân Cương, cô là ngôi sao top đầu của Cbiz, sở hữu nhan sắc độc nhất và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cũng như các chương trình lớn nhỏ ở Trung Quốc nên những vụ việc tương tự như thế này là rất thường xuyên gặp phải. Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba đang tham gia 1 dự án phim “Công tố tinh anh”, phim được dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

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