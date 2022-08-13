Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Sao quốc tế 13/08/2022 20:54

Sau khi bị antifan dùng những lời lẽ công kích, xúc phạm đến nhân phẩm của cô nàng một cách nghiêm trọng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã quyết định gửi đơn kiện và đã thắng kiện.

Có thể nói showbiz là môi trường khắc nghiệt, hầu hết các ngôi sao lớn nhỏ đều từng bị antifan công kích, nói xấu bằng các ngôn ngữ tiêu cực hoặc tung những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến cả danh dự và nhân phẩm. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của cá nhân họ mà còn làm xấu đi hình ảnh của những nhãn hàng, đoàn phim,… mà họ hợp tác.

Đối mặt với antifan, mỗi ngôi sao có một cách đối phó riêng, có người sẽ im lặng mặc thời gian chứng minh, có người sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí có người thẳng tay tố kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Gần đây nhất có thể kể đến Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến khi mạnh tay kiện antifan dập tan tin đồn, tiếp nối đó là Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba bị antifan công kích nghiêm trọng

Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021, một antifan liên tục gây mâu thuẫn với người hâm mộ của nữ diễn viên, đồng thời đăng tải nhiều bài viết sai sự thật với những từ ngữ tục tĩu, vô cùng phản cảm làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của cô nàng khiến fan vô cùng bức xúc. Trang chủ của Tòa án Nhân dân đã đưa ra thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan vụ bị bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng, để bồi thường về những tổn thất về tinh thần và vật chất của nữ diễn viên “Trường Ca hành”, tòa án yêu cầu người này phải lập tức xóa những bài viết trên, bồi thường và gửi lời xin lỗi chính thức đến Địch Lệ Nhiệt Ba cũng như người hâm mộ nữ diễn viên. 

Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm - Ảnh 2
Thông báo về vụ kiện của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau sự việc anti-fan này đã tỏ ra vô cùng hối lỗi và có đăng tải một bài viết để gửi lời xin lỗi đến nữ mỹ nhân Tân Cương: “Tôi vô cùng hối hận về hành vi sai trái của mình, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng và nghiêm chỉnh thực hiện phán quyết của pháp luật.” 

Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện anti-fan khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm - Ảnh 3
Người này sau đó đã lên tiếng xin lỗi mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba được biết là một mỹ nhân Tân Cương, cô là ngôi sao top đầu của Cbiz, sở hữu nhan sắc độc nhất và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cũng như các chương trình lớn nhỏ ở Trung Quốc nên những vụ việc tương tự như thế này là rất thường xuyên gặp phải. 

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba đang tham gia 1 dự án phim “Công tố tinh anh”, phim được dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Bạn diễn “Tinh Hán Xán Lạn” tiết lộ nhân cách của Triệu Lộ Tư

Bạn diễn “Tinh Hán Xán Lạn” tiết lộ nhân cách của Triệu Lộ Tư

Mới đây một nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ về cảm nhận của bản thân về Triệu Lộ Tư sau khi hợp tác cùng nhau trong Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Triệu Lộ Tư, người này còn tiết lộ về nhân cách của nữ diễn viên “Tinh hán xán lạn” qua những lần làm việc chung.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba bị antifan bôi nhọ Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện Công tố tinh anh Sao Hoa Ngữ tin tức sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bạn diễn “Tinh Hán Xán Lạn” tiết lộ nhân cách của Triệu Lộ Tư

Bạn diễn “Tinh Hán Xán Lạn” tiết lộ nhân cách của Triệu Lộ Tư

Dương Tử từng công khai ủng hộ mỹ nam này trước khi lao đao vì tin hẹn hò với Lưu Học Nghĩa

Dương Tử từng công khai ủng hộ mỹ nam này trước khi lao đao vì tin hẹn hò với Lưu Học Nghĩa

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Bảng thống kê hotsearch phim Hoa ngữ: Ngự Giao Ký bị Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt

Ít hoạt động showbiz nhưng sức hút của gia đình mỹ nhân đẹp nhất Philippines không bao giờ giảm vì lý do này!

Ít hoạt động showbiz nhưng sức hút của gia đình mỹ nhân đẹp nhất Philippines không bao giờ giảm vì lý do này!

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch?

Lâm Canh Tân đưa ra tiêu chí chọn bạn gái, không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là Dương Mịch?

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân

Các Hoa đán được phong danh hiệu: Dương Tử là diễn viên thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba: nhan sắc quốc dân

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 38 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 19 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI