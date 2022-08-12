Dương Tử từng công khai ủng hộ mỹ nam này trước khi lao đao vì tin hẹn hò với Lưu Học Nghĩa

Dạo gần đây Dương Tử gây chú ý khi công khai ủng hộ dự án mới của một nam diễn viên nổi tiếng Cbiz, ngay lập tức tin đồn hẹn hò của cô nàng gây náo loạn showbiz Trung Hoa.

Mới đây, theo Sina ngày 11/8, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin đồn Dương Tử hẹn hò Lưu Học Nghĩa. Theo đó, một hình ảnh do paparazzi chụp được tại nhà của Dương Tử, cho thấy Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho cô ăn một cách tình cảm. Dương Tử bị đồn hẹn hò cùng Lưu Học Nghĩa Cô nàng đã nhanh chóng thanh minh trên trang cá nhân rằng đây là sinh nhật của Học Nghĩa và cô nàng cũng chỉ đến chung vui cùng, ngoài ra còn có nhiều người bạn khác nữa chứ không phải chỉ riêng 2 người.

Trước đây Dương tử thường xuyên bị vướng tin đồn hẹn hò cùng nhiều sao nam, song có lẽ do nữ diễn viên rất thân thiện, vòng bạn bè rộng mở với nhiều cái tên đình đám hàng đầu Cbiz. Chính vì vậy mà cô thường xuyên bị vướng tin đồn hẹn hò khiến bản thân phải tự lên đính chính. Do tính cách hòa đồng nên Dương Tử thường bị đồn hẹn hò Trước khi lao đao với tin đồn hẹn hò, Dương Tử từng công khai ủng hộ phim mới của Vương Tuấn Khải. Được biết, đây là lần hiếm hoi Dương Tử công khai "thả thính" trai đẹp mà không bị chọc ghẹo, bởi cả hai vốn chỉ là bạn bè thân thiết.

Cụ thể, Dương Tử đã đăng bài lên Weibo với mục đích cổ vũ cho phim điện ảnh Đoạn Kiều của Vương Tuấn Khải và đàn chị Mã Tư Thuần. Nữ diễn viên đăng kèm một hình ảnh liên quan đến phim Đoạn Kiều kèm lời nhắn "Tại rạp chiếu phim không gặp không về. Chị Tư Thuần, Tiểu Khải cố lên!". Được biết, Dương Tử có mối quan hệ khá thân thiết với hai đồng nghiệp trên. Dương Tử kêu gọi ủng hộ phim của Vương Tuấn Khải Bên dưới bài đăng nhận được sự quan tâm và tương tác lớn của fan hâm mộ. Nữ diễn viên Mã Tư Thuần cũng đã gửi lời cảm ơn đến Dương Tử và ca ngợi cô là một người bạn tốt. Sự việc này đã khiến cư dân mạng để lại nhiều lời khen có cánh cho sự nhiệt tình, tốt bụng của Dương Tử, một số khán giả đã quyết định đến xem ủng hộ phim mới của Vương Tuấn Khải nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của Dương Tử. Vương Tuấn Khải và Mã Tư Thuần trong "Đoạn Kiều" Một số bình luận của khán giả: - Dương Tử thật tốt bụng và lương thiện. - Tử ủng hộ bà chị và cậu em thân thiết, đáng yêu quá. - Phim có Ảnh hậu Kim Mã cơ đấy, phải xem thôi. - Nghe đồn Dương Tử là trưởng fanclub của 2 diễn viên này. Dương Tử sinh ra tại quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc với tên khai sinh là Dương Ni Áo. Dương Tử bắt đầu sự nghiệp diễn từ năm 1997 nhưng chỉ trong vai trò quần chúng. Mãi đến năm 2003, Dương Tử thủ vai Đổng Ngạc Phi lúc nhỏ trong Hiếu Trang bí sử, cùng với Ninh Tịnh và Mã Cảnh Đào. Sau đó, Dương Tử đã tham gia phim Nhật ký nữ sinh, nhờ đó mà cô ấy nhận được đề cử ở giải thưởng Đồng Ngưu. Dương Tử hiện đang lên sóng trong "Trầm Vụn Hương phai" Cho đến năm 2018, khi thành công của Hương mật tựa khói sương vượt ra ngoài mong đợi, giúp kéo tên tuổi của Dương Tử vươn lên thành ngôi sao đỉnh lưu như hiện tại. Hiện tại cô nàng đang có 1 dự án đang phát hành tên “Trầm Vụn Hương Phai” được khán giả rất ủng hộ. Chưa kết thúc nhưng dự án đã và đang đem lại nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

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