Đại Hoa Đán Châu Tấn bị tẩy chay vì hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ?

Mới đây, trên mạng rầm rộ thông tin phim của Châu Tấn vì có sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ mà bị tẩy chay khiến fan không khỏi lo lắng.

Sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường điện ảnh, đại Hoa Đán Châu Tấn tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh Thế Gian Có Cô Ấy. Tác phẩm này từng có ý định ra rạp vào năm 2021 nhưng bất ngờ bị hủy lịch. Hiện tại, đã tung trailer chính thức, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Trung Thu ngày 9/9 sắp tới. "Thế gian có cô ấy' ấn định ra rạp vào dịp trung thu này Cứ ngỡ phim của Châu Tấn sẽ bùng nổ trên màn ảnh bởi cô nàng được mệnh danh là đại Hoa Đán với diễn xuất cực đỉnh cao, nhưng bất ngờ trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận không tốt về phim khiến một bộ phận khán giả cho biết sẽ không ra rạp xem tác phẩm này.

Cụ thể trong Thế Gian Có Cô Ấy, ngoài Châu Tấn và Trịnh Tú Văn còn có sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ. Những ngày qua Dịch Dương Thiên Tỷ vướng phải không ít ồn ào ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng ma anh chàng gầy dựng bấy lâu nay. Chính vì thế mà khán giả không chấp nhận ủng hộ phim có sự có mặt của anh chàng này, Châu Tấn vì thế mà cũng bị vạ lây. Sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến phim bị tẩy chay dữ dội Một số bình luận trên mạng cũng nhắc tới vấn đề liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ và kêu gọi tẩy chay phim mặc dù có sự xuất hiện của Đại Hoa Châu Tấn cũng không cứu vãn nổi. Fan Châu Tấn tỏ ra lo lắng và cảm thấy khá tiếc nuối cho dự án của thần tượng. Một số khán giả hứa chắc chắn sẽ nhiệt tình ủng hộ nàng đại hoa trong các tác phẩm sau, và nếu tác phẩm đó không có sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Danh tiếng và sức hút của Châu Tấn cũng không cứu nổi phim Trước đây, Dịch Dương Thiên Tỉ từng là một sao nam nhí đình đám được yêu mến hàng đầu Cbiz. Tuy nhiên, một loạt ồn ào về thi cử, học vấn, hoàn cảnh gia đình... khiến nam diễn viên bị sụt giảm danh tiếng, nhiều fan đồng loạt quay lưng, nhiều dự án hủy hợp đồng, anh chàng cũng mất tăm khỏi showbiz một thời gian. Trong dàn diễn viên đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “quốc bảo diễn xuất” của Trung Quốc. Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời, trong đó phải kể đến: Họa Bì, Cao Lương Đỏ, Hậu Cung Như Ý Truyện,... Châu Tấn cực quyến rũ trong "Họa Bì" "Quốc bảo diễn xuất" trong Hậu Cung Như Ý Truyện

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Tứ đại Hoa đán đại lục - Chương Tử Di Thông tin được đưa từ một Blogger cho hay Triệu Lệ Dĩnh sắp có cơ hội làm việc cùng đàn chị là một trong những diễn viên hàng đầu của Cbiz - Chương Tử Di?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-hoa-dan-chau-tan-bi-tay-chay-vi-hop-tac-voi-dich-duong-thien-ti-491476.html