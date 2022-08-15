Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim?

Sao quốc tế 15/08/2022 13:56

Thông tin dự án phim mới của tác giả Cố Mạn đang có dự định mời Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai chính khiến khán giả chú ý, fan lo sợ nhan sắc đỉnh cao của cô nàng không cứu nổi bộ phim.

Cố Mạn là tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng ở Trung Quốc và có nhiều bộ truyện chuyển thể thành phim cực kỳ thành công như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Bên Nhau Trọn Đời, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh… .Mới đây nữ nhà văn đã phát hành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình “Nắng gắt tựa ta” và nhanh chóng được mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Thông tin ban đầu cho biết 2 nhân vật chính sẽ do Tiêu ChiếnĐịch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận. 

Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim? - Ảnh 1
Cố Mạn - cha đẻ của nhiều tác phẩm ngôn tình nổi tiếng

Nắng gắt tựa ta là câu chuyện kể về nữ chính Hy Quang, một cô gái sống trong gia đình đổ vỡ. Bố cô giúp đỡ tình cũ, nhận con của người này làm con nuôi khiến gia đình mâu thuẫn, tan vỡ. Khi lớn lên, Hy Quang đến làm việc trong công ty của bố và vướng vào tình tay ba với Trang Tự - người cô thầm yêu khi còn học cấp 3 và Lâm Tự Sâm - một phó giám đốc độc thân, giàu có. Trang Tự là một chàng trai tốt nhưng vì gia cảnh khó khăn nên anh luôn cảm thấy tự ti, không dám đối diện với tình cảm của mình. Dù Hy Quang và Trang Tự đều "cảm nắng" đối phương từ khi đi học nhưng không thể thành đôi.

Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim? - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đóng chính trong tiểu thuyết của Cố Mạn

Bộ phim dự lên sóng sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả bởi nội dung hấp dẫn, ngọt ngào cùng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không khiến người xem thất vọng.

Cố Mạn luôn được biết đến là một nữ nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm ngôn tình, các dự án được chuyển thể từ nhà văn Cố Mạn luôn thành công, giúp diễn viên chính tạo được tiếng vang. Cố Mạn còn nổi tiếng nhờ khả năng chọn diễn viên cực hợp với nhân vật. Các tác phẩm của cô đều tạo nên một thành công vượt bậc cho các diễn viên.

Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim? - Ảnh 3
một số bộ phim được chuyển thể cực kỳ thành công của Cố Mạn

Thông tin Tiêu Chiến kết đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. 2 diễn viên có "lưu lượng" hàng đầu làng giải trí, đều sở hữu nhan sắc "đỉnh chóp" nên nếu kết đôi sẽ trở thành cú hit lớn trên màn ảnh xứ Trung. 

Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim? - Ảnh 4
Liệu nhan sắc đỉnh cao của cả 2 có cứu nổi bộ phim?

Cả Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đều nổi tiếng là những diễn viên cho nhan sắc đỉnh cao. Tiêu Chiến dù gần đây ít có phim lên sóng nhưng danh tiếng không hề giảm sút. Nam diễn viên sở hữu vẻ đẹp thư sinh, dịu dàng rất phù hợp đóng vai nam sinh. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba lại có nhan sắc khuynh thành, mỹ nhân Tân Cương hiện đang là ngôi sao đỉnh lưu nổi tiếng bậc nhất thế hệ Tiểu Hoa đán. Cô nàng từng có duyên với Cố Mạn khi đảm nhận vai nữ chính trong drama chuyển thể Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, hợp tác cùng Dương Dương.

Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều fan hâm mộ lo lắng cho diễn xuất của cả 2, đều từng bị đánh giá thấp trong diễn xuất, mỹ nhân Tân Cương thường xuyên đơ khiến khán giả ngán ngẩm. Liệu lần hợp tác này có vì diễn xuất của cả 2 mà trở nên thất bại?

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