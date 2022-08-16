Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà?

Sao quốc tế 16/08/2022 10:04

Tạo hình mới của Cúc Tịnh Y trong bộ phim Hoa Nhung tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khán giả ngán ngẩm cô nàng vì cứ thích hóa trang “trăm phim một kiểu”.

Cúc Tịnh Y đang góp mặt cho bộ phim Hoa Nhung, dù chưa phát sóng nhưng phim hiện đang được mong đợi rất lớn từ fan hâm mộ. Với sự góp mặt của một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất hiện nay là Cúc Tịnh Y, bộ phim hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trước những đối thủ đáng gờm khác. 

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà? - Ảnh 1
Tạo hình mới của Cúc Tịnh Y được khen quá đỗi xinh đẹp

 Tuy nhiên khi đoàn phim vừa công bố tạo hình của Cúc Tịnh Y thì lập tức nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc yêu kiều, làn da trắng phát sáng cùng thần thái sắc sảo của Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng tạo hình của Cúc Tịnh Y thiếu sự đa dạng, "trăm kiểu như một" khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán. 

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà? - Ảnh 2
Nhưng khán giả lại chỉ trích vì không khác gì tạo hình trong các phim trước

 Có lẽ khán giả đã quá quen thuộc với một Cúc Tịnh Y được makeup tông đỏ, sắc sảo cùng hàng tá phụ kiện tua rua trông tổng thể rất rối mắt, lần này cô nàng vẫn không mấy khá hơn, Cụ thể, tạo hình này của Cúc Tịnh Y bị đánh giá là có phần hơi sến, lối trang điểm quá đậm, đặc biệt là điểm khiến nhan sắc của Cúc Tịnh Y bị dìm vài phần chính là loạt phụ kiện trên tóc quá rườm rà. Khán giả lắc đầu: Trăm kiểu như một, nữ ngôi sao sợ xấu nhất Cbiz.

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà? - Ảnh 3
Các tạo hình trước đây, vẫn là lối makeup đậm và phụ kiện tua rua đầy đầu

 Đây không phải lần đầu “mỹ nhân 4000 năm” bị chê sến trong các tạo hình cổ trang. Trước đó, Cúc Tịnh Y đã nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều về cách trang điểm, tạo hình nhân vật trăm phim như 1. Tuy nhiên, mỹ nhân 9x vẫn rất kiên định, không chịu thay đổi lập trường khiến khán giả ngán ngẩm.

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà? - Ảnh 4
Mỹ nữ 4000 năm khiến khán giả ngán ngẩm

 Theo những thông tin đã được công bố, Hoa Nhung là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành. Bộ phim Hoa Nhung hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định ngày lên sóng.

Cúc Tịnh Y sinh ra tại Toại Ninh, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nữ thần tượng gốc Tứ Xuyên cũng sở hữu lực lượng fan hùng hậu không kém gì các đại minh tinh khác của Cbiz với hơn 15 triệu con dân Cúc Kỵ

Cô nàng từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại, nhưng đứng trước tin đồn cô chưa từng có trạng thái đáp trả hay đính chính nào. Tuy vậy nhiều antifan cho rằng cô nàng vì đã chỉnh sửa, càng rất sợ xấu nên luôn gán mình vào 1 kiểu tạo hình, dù có nhàm chán nhưng không thể phủ nhận là nó rất hợp với cô nàng. 

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà? - Ảnh 5
Nhan sắc trước dây và bây giờ quá khác biệt

 

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