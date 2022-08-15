Thương Lan Quyết 'vượt mặt' loạt dự án được đầu tư khủng như Trầm Vụn Hương Phai và Thả Thí Thiên Hạ khiến khán giả bất ngờ.

Dù bị chê bai về diễn xuất hay tạo hình ngay từ những ngày đầu phát sóng, song Thương Lan Quyết lại lập được nhiều kỷ lục mà bất kỳ bộ phim nào cũng mơ ước. Không được đầu tư khủng, cũng không có dàn diễn viên siêu hot, Thương Lan Quyết bù lại có nguyên tác siêu đỉnh, phục trang được đầu tư, kỷ xảo hiện đại hấp dẫn,... đã thu hút lượng khán giả quan tâm và đạt nhiều thành công. Những tập đầu Thương Lan Quyết bị chê dữ dội Đầu tiên về mặt nội dung và xây dựng nhân vật, Thương Lan Quyết đã vượt trội hẳn so với nhiều phim cùng thể loại. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của Cửu Lộ Phi Hương. Điều đặc biệt là nam chính trong phim thuộc tuyến phản diện, khác hoàn toàn với tuýp nam chính thường thấy: Anh hùng quân tử, đứng đắn đạo mạo. Còn nữ chính Hoa Lan Nhỏ là ngốc bạch ngọt quen thuộc trong phim ngôn tình nhưng không bị làm quá, vẫn có những tình tiết cho thấy sự nhanh nhẹn, thông minh, lanh lợi của một tiểu tiên.

Nhưng các tập sau lại dần được khán giả đón nhận và yêu thương Dù diễn xuất của cặp đôi chính gặp nhiều ý kiến trái chiều, Ngu Thư Hân bị cho là bê nguyên tính cách ngoài đời vào phim, còn Vương Hạc Đệ lại bị cho nhạt nhòa, song nhìn tổng thể thì cả hai có chemistry tốt, nét diễn tự nhiên chân thật chứ không đến nỗi tệ. Sau nhiều tập phía sau, nhiều bình luận đều khen diễn xuất của Ngu Thư Hân tiến bộ nhiều, nhưng cách sử dụng đài từ vẫn chưa được “thuận tai” người xem cho lắm.

Bộ phim được cho là có nguyên tác rất hay Điều khiến phim được khen ngợi nhiều nhất là yếu tố kỹ xảo, không thể phủ nhận Thương Lan Quyết có kĩ xảo đẹp, mướt mắt, "xịn sò" hơn cả Trầm Vụn Hương Phai và Thả Thí Thiên Hạ. Những cảnh quay không gian thần tiên nhìn rất thật, thơ mộng, rất thỏa mãn người xem đài, nhiều khán giả còn đùa rằng các đoàn phim khác nên học hỏi Thương Lan Quyết về mặt này, dù Thương Lan Quyết không được quá đầu tư như những phim khác. Kỹ xảo phim được khán giả đánh giá rất cao Dù chưa chiếu hết, song Thương Lan Quyết đang dần chiếm cảm tình của khán giả. Hy vọng bộ phim sẽ nhận được sự yêu quý từ người hâm mộ và đạt được thành công như mong đợi, đưa tên tuổi diễn viên đi lên. Hiện phim đang chiếu từ Chủ nhật đến Thứ Ba hàng tuần trên nền tảng IQIYI.

Dù bị chê tơi tả, Thương Lan Quyết vẫn lập được nhiều thành tích mà mọi phim đều mơ ước Dù luôn phải đối mặt với nhiều lời chê bai ngay từ khi mới phát sóng, song Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ vẫn lập được loạt thành tích khủng khiến mọi người ghen tỵ.

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