Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn

Trong hậu trường cảnh quay cuối cùng của Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi rất vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, Nam diễn viên chính còn xém bị cưỡng hôn khiến fan thích thú.

Tinh Hán Xán Lạn đã đi đến chặng đường gần cuối với nhiều cảm xúc. Khán giả cũng được xem đủ dư vị vừa ngọt vừa ngược của cặp đôi Trình Thiếu Thương - Lăng Bất Nghi. Dù là lần đầu tiên đóng cặp nhưng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư diễn chung rất ăn ý khiến fan cảm nhận được từng cảm xúc của nhân vật chính và cứ ngỡ như họ đang yêu thật. Ngoài diễn xuất ăn ý trên phim cả hai còn tương tác vui vẻ ngay trong hậu trường. Nhiều khoảnh khắc hầu trường được chia sẻ khiến fan thích thú Bộ phim đang hoàn tất cho cảnh quay cuối cùng, Đó là cảnh hôn của cặp đôi Nghi Thương trong doanh trại. Trên phim, hai người trao nhau nụ hôn vừa lãng mạn vừa cảm động. Nữ chính Trình Thiếu Thương vừa hôn Lăng Bất ngờ vừa long lanh ánh mắt như sắp khóc. Cảnh quay hé lộ khiến khán giả xót thương và cảm động. Nhưng đâu ai ngờ trong hậu trường, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại có phút giây khá hài hước khiến mọi nguời cười vỡ bụng. Khi đang tập lời thoại, người đẹp họ Triệu ngạc nhiên vì Trình Thiếu Thương đột nhiên hôn Lăng Bất Nghi. Nữ diễn viên bày tỏ sự nghi ngờ trước phân cảnh này và cho rằng chưa thấy ai yêu kiểu như vậy.

Nụ hôn trong cảnh cuối của bộ phim gây xúc động Đoạn clip hậu trường được chia sẻ khiến fan thích thú, bất ngờ nhất là khi đạo diễn đang cùng trao đổi kịch bản với cặp đôi, ông liền bất ngờ hướng thắng mặt Ngô Lỗi để thị phạm nụ hôn trong doanh trại khiến nam diễn viên giật cả mình. Đạo diễn quay sang thị phạm khiến Ngô Lỗi giật mình Cả ekip được dịp cười hả hê trước cảnh "cưỡng hôn bất thành" của đạo diễn. Nhất là biểu cảm của Ngô Lỗi giật mình hoảng hốt khiến mọi người thích thú.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng một cách trọn vẹn. Trong buổi tối đóng máy, cả hai cũng đứng trên thành và nhìn ngắm pháo hoa. Triệu Lộ Tư tương đối vui vẻ, thỉnh thoảng cô sẽ quay sang nói chuyện với Ngô Lỗi. Sau đó, cặp đôi cùng nhau vẫy tay và chụp ảnh kỷ niệm. Hậu trường nhí nhố của cặp dôi thường xuyên được ekip hé lộ Không khí buổi đóng máy rất vui vẻ và thoải máy diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ, mọi người chúc mừng thành công tốt đẹp, nhưng khán giả lại thấy tiếc nuối vì phim phải kết thúc rồi. Thời gian qua, khán giả đã luôn yêu thương và theo dõi bộ phim, và cả 2 nam - nữ chính khiến đoàn phim rất cảm động. Cả ekip đã gửi lời cảm ơn đến khán giả của mình. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trò chuyện vui vẻ sau khi đóng máy phim Ngoài ra nhiều người còn bày tỏ sự khen ngợi cho Triệu Lộ Tư bởi tích cách hòa đồng, thân thiện, sau khi nhiều đồng nghiệp tiết lộ về nhân cách của cô nàng, khán giả càng thêm yêu thích nữ diễn viên, nhiều người hứa sẽ luôn ủng hộ cô trên các dự án sắp tới.

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