Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 16/08/2022 10:47

Trong hậu trường cảnh quay cuối cùng của Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi rất vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, Nam diễn viên chính còn xém bị cưỡng hôn khiến fan thích thú.

Tinh Hán Xán Lạn đã đi đến chặng đường gần cuối với nhiều cảm xúc. Khán giả cũng được xem đủ dư vị vừa ngọt vừa ngược của cặp đôi Trình Thiếu Thương - Lăng Bất Nghi. Dù là lần đầu tiên đóng cặp nhưng Ngô LỗiTriệu Lộ Tư diễn chung rất ăn ý khiến fan cảm nhận được từng cảm xúc của nhân vật chính và cứ ngỡ như họ đang yêu thật. Ngoài diễn xuất ăn ý trên phim cả hai còn tương tác vui vẻ ngay trong hậu trường.

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1
Nhiều khoảnh khắc hầu trường được chia sẻ khiến fan thích thú

 Bộ phim đang hoàn tất cho cảnh quay cuối cùng, Đó là cảnh hôn của cặp đôi Nghi Thương trong doanh trại. Trên phim, hai người trao nhau nụ hôn vừa lãng mạn vừa cảm động. Nữ chính Trình Thiếu Thương vừa hôn Lăng Bất ngờ vừa long lanh ánh mắt như sắp khóc. Cảnh quay hé lộ khiến khán giả xót thương và cảm động. Nhưng đâu ai ngờ trong hậu trường, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại có phút giây khá hài hước khiến mọi nguời cười vỡ bụng. Khi đang tập lời thoại, người đẹp họ Triệu ngạc nhiên vì Trình Thiếu Thương đột nhiên hôn Lăng Bất Nghi. Nữ diễn viên bày tỏ sự nghi ngờ trước phân cảnh này và cho rằng chưa thấy ai yêu kiểu như vậy.

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2
Nụ hôn trong cảnh cuối của bộ phim gây xúc động

 Đoạn clip hậu trường được chia sẻ khiến fan thích thú, bất ngờ nhất là khi đạo diễn đang cùng trao đổi kịch bản với cặp đôi, ông liền bất ngờ hướng thắng mặt Ngô Lỗi để thị phạm nụ hôn trong doanh trại khiến nam diễn viên giật cả mình. 

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 3
Đạo diễn quay sang thị phạm khiến Ngô Lỗi giật mình

 Cả ekip được dịp cười hả hê trước cảnh "cưỡng hôn bất thành" của đạo diễn. Nhất là biểu cảm của Ngô Lỗi giật mình hoảng hốt khiến mọi người thích thú. 

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng một cách trọn vẹn. Trong buổi tối đóng máy, cả hai cũng đứng trên thành và nhìn ngắm pháo hoa. Triệu Lộ Tư tương đối vui vẻ, thỉnh thoảng cô sẽ quay sang nói chuyện với Ngô Lỗi. Sau đó, cặp đôi cùng nhau vẫy tay và chụp ảnh kỷ niệm.

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 4
Hậu trường nhí nhố của cặp dôi thường xuyên được ekip hé lộ

 Không khí buổi đóng máy rất vui vẻ và thoải máy diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ, mọi người chúc mừng thành công tốt đẹp, nhưng khán giả lại thấy tiếc nuối vì phim phải kết thúc rồi. Thời gian qua, khán giả đã luôn yêu thương và theo dõi bộ phim, và cả 2 nam - nữ chính khiến đoàn phim rất cảm động. Cả ekip đã gửi lời cảm ơn đến khán giả của mình.  

Ngô Lỗi suýt bị 'cưỡng hôn' trong hậu trường cảnh cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trò chuyện vui vẻ sau khi đóng máy phim

 Ngoài ra nhiều người còn bày tỏ sự khen ngợi cho Triệu Lộ Tư bởi tích cách hòa đồng, thân thiện, sau khi nhiều đồng nghiệp tiết lộ về nhân cách của cô nàng, khán giả càng thêm yêu thích nữ diễn viên, nhiều người hứa sẽ luôn ủng hộ cô trên các dự án sắp tới. 

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà?

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà?

Tạo hình mới của Cúc Tịnh Y trong bộ phim Hoa Nhung tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khán giả ngán ngẩm cô nàng vì cứ thích hóa trang “trăm phim một kiểu”.

Xem thêm
Từ khóa:   phim hoa ngữ phim cổ trang hoa ngữ Phim Hoa Ngữ hay Tinh hán xán lạn Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi

TIN LIÊN QUAN

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà?

Cúc Tịnh Y lại bị chê vì tạo hình rườm rà?

Thương Lan Quyết đánh bại Trầm Vụn Hương Phai và Thả Thí Thiên Hạ trở thành phim tiên hiệp “đỉnh nhất” mùa hè này?

Thương Lan Quyết đánh bại Trầm Vụn Hương Phai và Thả Thí Thiên Hạ trở thành phim tiên hiệp “đỉnh nhất” mùa hè này?

Dù bị chê tơi tả, Thương Lan Quyết vẫn lập được nhiều thành tích mà mọi phim đều mơ ước

Dù bị chê tơi tả, Thương Lan Quyết vẫn lập được nhiều thành tích mà mọi phim đều mơ ước

Tencent ưu ái Ngọc Cốt Dao đẩy nhanh tập cuối Tinh Hán Xán Lạn để Tiêu Chiến được lên sóng

Tencent ưu ái Ngọc Cốt Dao đẩy nhanh tập cuối Tinh Hán Xán Lạn để Tiêu Chiến được lên sóng

Ngu Thư Hân lại bị chỉ trích về đài từ chua như giấm trong “Thương Lan Quyết”

Ngu Thư Hân lại bị chỉ trích về đài từ chua như giấm trong “Thương Lan Quyết”

Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim?

Tiêu Chiến - Nhiệt Ba sẽ kết hợp trong phim chuyển thể “nắng gắt tựa ta”: nhan sắc đỉnh cao có cứu vớt lại được bộ phim?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 18 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 43 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 24 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI