Thực hư các vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn đều có nguyên mẫu lịch sử thật?

Nhân vật vua Văn Đế được cho là lấy từ Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú

Nhân vật vua Văn Đế trong Tinh Hán Xán Lạn được cho là lấy nguyên mẫu từ vị hoàng đế Hán Quang Vũ đế Lưu Tú (15/1/5 TCN - 29/3/57 CN). Trong lịch sử, đây là vị Hoàng đế nổi tiếng là bậc minh quân, nhà chính trị kiệt xuất, nhà quân sự tài ba. Vị vua rất am hiểu đánh trận và dùng người. Ngoài ra ông còn biết đến là Hoàng đế trọng tình nghĩa và thủy chung hiếm có trong lịch sử Trung Hoa. Xem tạo hình tính cách nhân vật Văn Đế trong Tinh Hán Xán Lạn có thể dễ dàng nhận ra gần như giống hệt với Hoàng đế Quang Vũ Đế trong lịch sử.

Việt Phi - Tào Hi Văn

Việt Phi chính là hoàng hậu thứ 2 của Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú - Âm Lệ Hoa

Nhân vật Việt Phi do Tào Hi Văn đóng trong Tinh Hán Xán Lạn cũng là nhân vật hút fan siêu đỉnh nhờ tài ăn nói, thẳng thắn, không sợ bất cứ thế lực nào. Hầu hết khán giả đều nghĩ rằng vai tình đầu của Văn Đế là do bàn tay nhào nặn của biên kịch đạo diễn, nhưng nhiều khán giả đã tinh ý phát hiện nguyên mẫu của Việt Phi chính là hoàng hậu thứ 2 của nhà Đông Hán - Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa là vợ cả của Quang Vũ Đế Lưu Tú. Sau này, bởi vì nguyên nhân chính trị mà ông đã lập Quách Thánh Thông làm hậu, Âm Lệ Hoa từ vợ cả trở thành thiếp thất.

Trong sử sách ghi lại rằng Âm Lệ Hoa dung mạo hơn người tính cách hào sảng thẳng thắn giống hệt tính cách của Việt Phi trong phim. Lưu Tú đã phải lòng bà từ cái nhìn đầu tiên. Dù rất được ân sủng, song bà chưa bao giờ vượt quá phận thiếp thất, cũng chưa từng can thiệp triều chính.

Tuyên hoàng hậu - Đồng Lôi

Tuyên hoàng hậu chính là vị hoàng hậu đầu tiên của Đông Hán - Quách Thánh Tông

Tuyên hoàng hậu trong Tinh Hán xán lạn được lấy nguyên mẫu trong lịch sử là vị hoàng hậu đầu tiên của Đông Hán - Quách Thánh Thông (Năm 6 CN - Năm 52). Bà kết hôn với Lưu Tú vì lợi ích chính trị. Dù sau này bị phế truất nhưng Hán Quang Vũ đế vẫn hết mực tôn trọng bà và hậu đãi gia tộc của phế hậu.

Khán giả tinh ý nhận ra những nét tương đồng giữa Tuyên Hoàng hậu trong tinh hán xán lạn và Quách Thánh Tông có nhiều điểm giống nhau, như việc bà xin được phế để bảo toàn cho con trai và gia tộc.

Thái Tử - Uông Trác Thành

Thái tử Uông Trác Thành theo sử là Đông Hải Cung Vương Lưu Cương do Quách Thánh Thông sinh ra

Trong Tinh Hán Xán Lạn, vị thái tử do Tuyên Hoàng hậu sinh ra cũng có nguyên mẫu từ trong lịch sử. Ông chính là Đông Hải Cung Vương Lưu Cương do Quách Thánh Thông sinh. Ông là trưởng tử của vua Quang Vũ Đế Lưu Tú và mẹ đẻ là là Quách Thánh Thông. Sau khi mẹ trở thành phế hậu được 2 năm, Vương Lưu Cương cũng chủ động rút xin khỏi vị trí trữ quân triều Đông Hán.

Ngũ Công Chúa

Trong Tinh Hán Xán Lạn, ngũ công chúa là do Tuyên hậu sinh ra, nhưng theo nguyên mẫu trong lịch sử, cô là Lệ Ấp công chúa - con gái nhỏ của vua Lưu Tú và hoàng hậu Âm Lệ Hoa, mà Âm Lệ Hoa trong phim lại là Việt Phi.

Ngũ công chúa theo sử là Lệ Ấp công chúa - con gái nhỏ của vua Lưu Tú và hoàng hậu Âm Lệ Hoa

Song tính cách và lối sống của Ngũ công chúa trong phim khá giống với công chúa Lệ Ấp trong lịch sử. Theo sử sách ghi chép, đây là cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ngông cuồng hống hách. Bởi tính cách ngang bướng cậy quyền thế của mình mà Ly Ấp sau khi kết hôn và chồng là Âm Phong cãi nhau không dứt. Cuối cùng cô bị trượng phu đánh chết trong lúc 2 người cãi vã. Điều này tương đồng với Ngũ công chúa khi cô cũng bị gả cho người đàn ông bạo hành là tiểu Việt hầu.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là tựa phim cổ trang thần tượng nhận được sự yêu thích của đông đảo mọt phim. Lên sóng vào cùng thời điểm với Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tinh hán xán lạn vẫn có chỗ đứng riêng khi điểm Douban của phim mở ban đầu là 7,4 (sau đó tăng lên 7,9). So với Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh (7,3 điểm), phim có phần nhỉnh hơn.