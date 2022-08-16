Bom tấn điện ảnh lỗ đậm, Cổ Thiên Lạc bật khóc trước người hâm mộ

Cổ Thiên Lạc buồn bã, rơi nước mắt khi nói về bộ phim ấp ủ 10 năm với kinh phí lớn bị thất bại thua lỗ khiến nhiều người hâm mộ đã bất ngờ xen lẫn xúc động.

Trong một buổi quảng bá phim Minh Nhật Chiến Ký mới đây, tài tử 52 tuổi Cổ Thiên Lạc đã có nhiều chia sẻ và giao lưu với fan giải thích lý do đầu tư phim, những khó khăn khi làm phim viễn tưởng và tâm huyết của anh cùng ê-kíp. Trong đó có một đoạn clip bất ngờ rò rỉ trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng nam diễn viên buồn bã rơi nước mắt khiến người hâm mộ xót xa. Minh Nhật chiến Ký của Cổ Thiên Lạc được đầu tư khủng Hiện tại Cổ Thiên Lạc đang tất bật tham gia các buổi quảng bá phim Minh Nhật Chiến Ký ở Trung Quốc. Minh Nhật Chiến Ký là phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng do chính nam tài tử đầu tư sản xuất và tham gia đóng chính. Đây là dự án mà anh ấp ủ tận 10 năm với nhiều thời gian dành cho kỹ xảo, tâm huyết, nam diễn viên hé lộ kinh phí đầu tư lên đến hơn 56 triệu USD. Phim quy tụ nhiều diễn viên thâm niên và có tên tuổi gồm Trương Gia Huy, Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh…

Bộ phim có kinh phí đầu tư đến 56 triệu USD Đáng nói, dù là tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn và ấp ủ trong suốt thời gian dài thế nhưng Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc khi ra rạp lại không được khán giả đón nhạn, nhanh chóng thua lổ nặng khiến nam tài tử lao đao. Cụ thể doanh thu cho đến thời điểm hiện tại chỉ đạt mức 46 triệu USD, còn khoảng cách hòa vốn khá xa. Phim đang đứng trước nguy cơ lỗ nặng Chính lẽ đó, nam diễn viên lẫn ekip không tránh khỏi lo lắng cho sự lổ nặng, điều đó khiến Cổ thiên Lạc suy sụp, không giấu được cảm xúc của mình trên buổi giao lưu phim.

Cụ thể, theo diễn biến buổi giao lưu, khán giả cho hay lúc đầu Cổ Thiên Lạc mỉm cười, vẫy tay người hâm mộ tham gia giao lưu trong rạp phim. Tuy nhiên, khi chia sẻ về phim, anh đã không giấu nổi cảm xúc mà rơi nước mắt. Nam diễn viên khóc và nghẹn ngào kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ Minh nhật chiến ký. Nam tài tử kêu gọi mọi người đến ủng hộ phim Nam diễn viên rớm nước mắt: "Làm phim khoa học viễn tưởng vừa khó, vừa tốn. Không phải tốn một ít tiền mà là tốn rất nhiều tiền. Các bạn khán giả nếu thích tác phẩm, xem xong hãy giới thiệu cho người khác. Mong mọi người đừng để tôi cảm thấy một mình", Nhiều cư dân mạng cũng bình luận cho rằng họ rất xúc động trước những nỗ lực của nam diễn viên tận tâm với nghề. Bởi khán giả đều biết Cổ Thiên Lạc là một người nghệ sĩ hết lòng vì điện ảnh Trung Quốc. Từ khi công nghiệp điện điện ảnh Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với vai trò là chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc luôn nỗ lực ra các sản phẩm mới để kéo khán giả trở lại rạp. Kỹ xảo của phim được đánh giá rất cao Minh nhật chiến ký lấy bối cảnh năm 2055, Trái Đất ô nhiễm nặng nề, bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, đe dọa sinh tồn của loài người. Trong bối cảnh đó, con người vùng lên chiến đấu với quái vật để bảo vệ địa cầu. Phim nêu thông điệp về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Bộ phim nêu thông điệp về biến đổi khí hậu trong tương lai Tác phẩm được đánh giá yếu nội dung, mạnh kỹ xảo. Minh nhật chiến ký có cốt truyện dễ đoán, từng gặp ở nhiều phim Hollywood. Dự án xây dựng tuyến nhân vật phản diện kém hấp dẫn, làm giảm sự kịch tính và hấp dẫn. Phim được chấm 6,5/10 điểm chất lượng trên Douban.

Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn và có một con trai? Tài tử Cổ Thiên Lạc bị nghi đã kết hôn với nữ diễn viên Hoàng Kỳ Oánh và cả hai đã có với nhau một cậu con trai.

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