Gia tài kếch xù, Cổ Thiên Lạc vẫn ăn diện xuề xòa, đi xe điện đến trường quay

Dù vô cùng giàu có, Cổ Thiên Lạc lại sống rất giản dị và tiết kiệm, nam diễn viên cũng không có thói quen đi xe sang nhưng nhiều ngôi sao khác.
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Theo HK01, Cổ Thiên Lạc vừa qua đã bị bắt gặp đi làm bằng xe máy điện. Đây cũng là phương tiện di chuyển hàng ngày mà nam tài tử sử dụng mỗi khi quay phim tại Hong Kong thay vì ngồi xe sang như những nghệ sĩ khác.
Cổ Thiên Lạc không yêu cầu trợ lý đi theo mình đến phim trường, anh thậm chí thay trang phục ở nhà trước vì sợ sẽ làm phiền các nhân viên đoàn phim. Tuy nhiên, vì nhân vật có tạo hình xuề xòa nên người dân không nhận ra được nam diễn viên.
Nữ diễn viên Uyển Quỳnh Đan từng chia sẻ, Cổ Thiên Lạc là một người giản dị và không bao giờ đòi hỏi đặc quyền từ đoàn làm phim. Để các nhân viên của đoàn làm phim không phải cực nhọc trong việc đáp ứng bữa ăn cho các diễn viên, nam tài tử luôn chỉ ăn cơm chiên dương châu - món ăn có mặt tại bất kỳ quán ăn nào ở Hong Kong. Vì Cổ Thiên Lạc ăn không nhiều, phần cơm chiên còn thừa còn được anh dặn nhân viên để lại cho bữa sau của anh để tránh lãng phí.
"Nghệ sĩ có đức chính là Cổ Thiên Lạc. Nhân viên đoàn phim ăn 3 USD, anh ấy cũng ăn chừng đó dù nghệ sĩ đẳng cấp như Cổ Thiên Lạc được quyền tự do gọi món." - Uyển Quỳnh Đan nhận xét về nam diễn viên sinh năm 1970.
Ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc gần như 'nắm cả làng giải trí Hong Kong trong lòng bàn tay', anh hiện là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong và Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong. Trong mùa dịch Covid-19, nam tài tử là người "gồng gánh" nền phim ảnh xứ Cảng Thơm và đảm bảo cái ăn cho những nhân viên làm trong giới giải trí Hong Kong.
Theo trang Ifeng, Cổ Thiên Lạc là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất tại Hong Kong. Ước tính, tài sản của nam tài tử lên đến 145 triệu USD, trong đó bất động sản có giá trị khoảng 65 triệu USD.