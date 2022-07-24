Gia tài kếch xù, Cổ Thiên Lạc vẫn ăn diện xuề xòa, đi xe điện đến trường quay

Theo HK01, Cổ Thiên Lạc vừa qua đã bị bắt gặp đi làm bằng xe máy điện. Đây cũng là phương tiện di chuyển hàng ngày mà nam tài tử sử dụng mỗi khi quay phim tại Hong Kong thay vì ngồi xe sang như những nghệ sĩ khác.

Cổ Thiên Lạc không yêu cầu trợ lý đi theo mình đến phim trường, anh thậm chí thay trang phục ở nhà trước vì sợ sẽ làm phiền các nhân viên đoàn phim. Tuy nhiên, vì nhân vật có tạo hình xuề xòa nên người dân không nhận ra được nam diễn viên.

Nữ diễn viên Uyển Quỳnh Đan từng chia sẻ, Cổ Thiên Lạc là một người giản dị và không bao giờ đòi hỏi đặc quyền từ đoàn làm phim. Để các nhân viên của đoàn làm phim không phải cực nhọc trong việc đáp ứng bữa ăn cho các diễn viên, nam tài tử luôn chỉ ăn cơm chiên dương châu - món ăn có mặt tại bất kỳ quán ăn nào ở Hong Kong. Vì Cổ Thiên Lạc ăn không nhiều, phần cơm chiên còn thừa còn được anh dặn nhân viên để lại cho bữa sau của anh để tránh lãng phí.