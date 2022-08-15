Cổ Thiên Lạc rơi nước mắt, nghẹn ngào kêu gọi khán giả ủng hộ phim mới

Doanh thu của Minh Nhật Chiến Ký sau một tuần ra mắt không đủ để Cổ Thiên Lạc bù lỗ và hoàn vốn cho 7 nhà đầu tư.

Trang HK01 đưa tin, tài tử Cổ Thiên Lạc hiện đang trong quá trình quảng bá cho phim điện ảnh Minh Nhật Chiến Ký. Trong video mới nhất được đăng tải, nam diễn viên đã rơi nước mắt, đồng thời bày tỏ nỗi thất vọng của mình khi tác phẩm khoa học viễn tưởng này không đạt được doanh thu như kỳ vọng. Minh Nhật Chiến Ký là tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng do Cổ Thiên Lạc đóng chính - Ảnh: Internet Cổ Thiên Lạc rơi nước mắt, kêu gọi khán giả hãy ra rạp ủng hộ phim của mình - Ảnh: Internet "Làm phim khoa học viễn tưởng vừa khó, vừa tốn. Không phải tốn một ít tiền mà là tốn rất nhiều tiền. Các bạn khán giả nếu thích tác phẩm, xem xong hãy giới thiệu cho người khác. Mong mọi người đừng để tôi cảm thấy một mình." - Cổ Thiên Lạc kêu gọi khán giả hãy ra rạp ủng hộ phim của mình.

Theo Sohu, sau một tuần ra mắt, Minh Nhật Chiến Ký đã đạt doanh thu phòng vé 328 triệu NDT (khoảng 48,6 triệu USD) - con số được cho là không tương xứng với công sức của ê-kíp. Giới chuyên môn dự đoán, bộ phim này sẽ đạt tổng doanh thu phòng vé khoảng 72,6 triệu USD. Minh Nhật Chiến ý đang đứng trước nguy cơ bị lỗ nặng sau một tuần ra mắt - Ảnh: Internet Hiện tại, Minh Nhật Chiến Ký đang đứng trước nguy cơ bị lỗ nặng. Đoàn làm phim sẽ phải trả 37,38% tỷ lệ hạch toán, ăn chia lợi nhuận cho nhà phát hành. Nếu tác phẩm này đạt được doanh thu phòng vé 72,6 triệu USD như dự tính, Cổ Thiên Lạc cũng sẽ chỉ nhận được 27,1 triệu USD, con số này là chưa trừ ra chi phí quảng bá phim.

Số tiền trên vẫn chưa đủ để Minh Nhật Chiến Ký hoàn vốn và trả lãi cho 7 nhà đầu tư, chưa tính Cổ Thiên Lạc. Chi phí sản xuất bộ phim này tốn đến 57,6 triệu USD và có thể phải chịu lỗ hơn 30 triệu USD. Phim của Cổ Thiên Lạc bị chê kém hấp dẫn, cốt truyện dễ đoán - Ảnh: Internet Bộ phim Minh Nhật Chiến Ký lấy bối cảnh vào năm 2055, lúc này Trái Đất đã bị ô nhiễm nặng nề và sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, trước tình cảnh này thì con người đã vùng lên chiến đấu. Tuy vậy, tác phẩm này chỉ được chấm 6,5/10 trên nền tảng Douban, phim bị chê là có nội dung kém hấp dẫn, cốt truyện dễ đoán và chỉ mạnh về mặt kỹ xảo.

Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn và có một con trai? Tài tử Cổ Thiên Lạc bị nghi đã kết hôn với nữ diễn viên Hoàng Kỳ Oánh và cả hai đã có với nhau một cậu con trai.

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