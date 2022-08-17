Triệu Lệ Dĩnh bị lục lại khoảnh khắc vô duyên khi uống chung chén canh với Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 17/08/2022 09:57

Fan đào lại chuyện Triệu Lệ Dĩnh và khoảnh khắc vô duyên khi đưa muỗng ăn riêng vào chén canh đang ăn dở của Vương Nhất Bác trên show truyền hình.

Rầm rộ câu chuyện ăn chung chiếc bánh kem của Lưu Học NghĩaDương Tử, fan tiếp tục đào lại hình ảnh Tần Tuấn KiệtTrương Tuyết Nghênh cùng ăn bát canh cay 4 năm trước. Chưa dừng lại netizen lại tiếp tục đào lại chuyện tương tự xảy ra giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, đồng thời chỉ trích cô nàng Sở Kiều Truyện một cách “vô duyên vô cớ” 

Triệu Lệ Dĩnh bị lục lại khoảnh khắc vô duyên khi uống chung chén canh với Vương Nhất Bác - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong Hữu Phỉ

 Cụ thể Vương Nhất BácTriệu Lệ Dĩnh  từng làm mưa làm gió suốt một thời gian dài sau khi hợp tác trong phim Hữu Phỉ. Một người là tiểu hoa Cbiz, một người là lưu lượng tiểu sinh, cả hai trở thành cặp đôi hot nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ thời điểm đó. Thế nên cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các chương trình truyền hình để quảng bá cho phim. 

Triệu Lệ Dĩnh bị lục lại khoảnh khắc vô duyên khi uống chung chén canh với Vương Nhất Bác - Ảnh 2
Cả 2 thường xuyên cùng xuất hiện để quảng bá phim

 Những tưởng cả 2 sẽ thuận buồm xuôi gió, thì Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị chỉ trích dữ dội vì hành động kém duyên của mình. Cụ thể, khi tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa muỗng của mình sang bát của đàn em đang ăn dở và múc ăn chung. Hành động này của nữ diễn viên bị cho là thiếu tinh tế, thậm chí quá vô duyên không chỉ bị fan Vương Nhất Bác ném đá mà còn bị netizen bàn tán xôn xao. Bởi dùng muỗng ăn riêng để thọc vào bát ăn của người khác khá bẩn, hơn nữa lại thể hiện tình cảm quá thân thiết trông khi Triệu Lệ Dĩnh lúc đó là người đã có gia đình.

Triệu Lệ Dĩnh bị lục lại khoảnh khắc vô duyên khi uống chung chén canh với Vương Nhất Bác - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh dùng muỗng của mình để múc canh của Vương Nhất Bác

 Dù là trong quá trình tuyên truyền phim nhưng đa số cư dân mạng đều cho rằng nữ diễn viên cần biết tiết chế bản thân, giữ hình ảnh và tránh những hành động kém duyên như vậy.

Triệu Lệ Dĩnh bị lục lại khoảnh khắc vô duyên khi uống chung chén canh với Vương Nhất Bác - Ảnh 4
Cô nàng bị chỉ trích nặng nề

 Dù Vương Nhất Bác rất vui vẻ và không tỏ ý khó chịu, song vì sự việc này mà fan của cả 2 nhà gây gổ 1 thời gian, netizen lo lắng cả 2 sau này rất khó lòng hợp tác chung. 

 

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Từ khóa:   Sao Hoa Ngữ Triệu lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Dương Tử Lưu Học Nghĩa Trương Tuyết Nghênh

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