Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022

Sao quốc tế 17/08/2022 11:01

Bỏ qua những ý kiến chê bai về diễn xuất lúc đầu. Thương lan Quyết đang dần chiếm trọn tình cảm của khán giả. Đặc biệt về kỹ xảo và màu phim rất xứng danh phim tiên hiệp đầy khí chất. Mới đây netizen lại hết lời khen ngợi những cảnh thi triển pháp thuật điêu luyện và đẹp mắt trong phim.

Thương Lan Quyết ra mắt trong thời điểm có nhiều đối thủ nặng ký như Tinh Hán Xán Lạn hay Trầm Vụn Hương Phai nhưng không hề mờ nhạc, ngược lại bộ phim vẫn đang từng bước khẳng định mình với loạt thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022 - Ảnh 1
Thương Lan Quyết ngày càng lập được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ

 Không sở hữu dàn diễn viên siêu hot hay những tên tuổi đình đám, bộ phim cũng không được đầu tư quá cao, song Thương Lan Quyết như một cơn lốc, cuốn những phim khác “ra đảo”. Bộ phim được khán giả đánh giá cao bởi màu sắc, phục trang, đặc biệt là kỹ xảo của bộ phim, được khen ngợi hơn cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử. 

Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022 - Ảnh 2
Phim được đánh giá cao về màu sắc

 Mới đây một đoạn video ngắn tổng hợp lại những cảnh thi triển pháp thuật bằng tay xuất hiện trong Thương Lan Quyết đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Khán giả đánh giá cao động tác tay của dàn nhân vật Thương Lan Quyết, cho rằng quá mãn nhãn và uyển chuyển, xem rất đã mắt. 

Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022 - Ảnh 3
Cranh thi triển pháp thuật bằng tay được khen ngợi nhiều

 Đặc biệt phim còn có công tác kỹ xảo xịn nhận được lời khen khi tỉ mỉ và tinh tế trong từng cảnh nhân vật thi triển pháp thuật. Người xem phát hiện ra rằng trong mỗi phân cảnh này, mỗi động tác tay và hiệu ứng kỹ xảo kèm theo đều rất độc đáo và đẹp mắt. 

Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022 - Ảnh 4
Hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt và tỉ mỉ

 Nhờ vào nguyên tác “siêu đỉnh” và kỹ xảo “xịn sò” mà Thương Lan Quyết cứu được diễn xuất của 2 nhân vật chính, không những vậy phim còn được khán giả ca tụng là bộ phim tiên hiệp hay nhất năm 2022, đánh bại Trầm Vụn Hương Phai đang được chiếu hay Thả Thí Thiên Hạ hồi đầu năm. 

Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022 - Ảnh 5
Phim đánh bại Trầm Vụn Hương Phai và Thả Thí Thiên Hạ

 Một số đánh giá của khán giả xem phim:

- Coi mà đã, màu phim và kỹ xảo phép thuật cũng ưng quá trời.

- Động tác rõ ràng, đẹp mắt, kỹ xảo mượt mà. Ăn đứt Trầm Vụn Hương Phai được luôn ấy chứ. 

- Phim này công nhận càng xem càng mê mẩn, kiểu mới mẻ chứ không đi theo lối mòn dòng phim tiên hiệp cũ. 

- Phim này hot cũng có lý do cả thôi. Màu phim, kỹ xảo, trang phục đều được đầu tư và chú trọng, xem mà không thể chê được về chất lượng phim luôn. 

Thương Lan Quyết gây sốt bởi những cảnh thi triển pháp thuật, không hổ danh phim tiên hiệp hay nhất 2022 - Ảnh 6
Ngu Thư Hân đang dần chiếm tình cảm của khán giả qua bộ phim 

 Thương Lan Quyết hiện đang phát sóng từ Chủ Nhật đến thứ 3. Thương Lan Quyết có tổng cộng 36 tập, thời lượng phim 45 phút/tập. Dù mới chỉ đang ở chặng đầu của bộ phim, nhiều khán giả cho rằng dự án hợp tác đầu tay của Ngu Thư HânVương Hạc Đệ sẽ nhiều thời gian để chứng minh sức hút của mình. 

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