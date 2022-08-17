Đi thử vai chính Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh từng 'muối mặt' vì bị đạo diễn ghét và cái kết bất ngờ

Trên một chương trình truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ những điều thú vị trong quá trình cô tham gia tuyển chọn diễn viên cho dự án "Tân Hoàn Châu Cách Cách". Cũng giống như nhiều sao nữ khác, Triệu Lệ Dĩnh hăng hái thử sức với vai nữ chính Tiểu Yến Tử.

Để có được vị thế minh tinh trong làng giải trí Hoa ngữ như hiện tại, không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh từng trải qua thời gian rất khó khăn khi mới vào nghề đặc biệt là lần đi thử vai cho bộ phim “Tân Hoàn Châu Cách Cách”. Để có được vai diễn trong phim này cô đã nhiều lần rơi nước mắt.

Dù đạo diễn quyết định chọn Triệu Lệ Dĩnh nhưng văn sĩ Quỳnh Dao lại chẳng mấy ưa cô. Quỳnh Dao từng nhiều lần có suy nghĩ tìm diễn viên mới thay thế Triệu Lệ Dĩnh vì bà chỉ thích những diễn viên có nhan sắc thần thái và khí chất như những người trước đó bà từng nâng đỡ. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại có gương mặt tròn trịa, đáng yêu chẳng hợp với Tình Nhi trong lòng bà.

Tuy nhiên nữ diễn viên khó mà sánh được với Triệu Vy năm xưa, bị đạo diễn đánh rớt ngay lập tức. Không chịu lùi bước, cô lại tiếp tục đăng ký thử vai Hạ Tử Vy nhưng vì “không thể khóc” nên cũng bị loại. Sau cùng không hiểu vì lý do gì mà Triệu Lệ Dĩnh được nhận vào đoàn làm phim và đóng Tình Nhi.

Bị đạo diễn lẫn ekip ghét bỏ nhưng thành công của cô đạt được tại “Tân Hoàn Châu Cách Cách” lại khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Vai diễn Tình Nhi thực sự giúp cho Triệu Lệ Dĩnh tỏa sáng. Giờ đây, sau hơn 10 năm, cô giờ là tiểu hoa đắt giá của Cbiz ai cũng phải ngưỡng mộ.

Không phải ngẫu nhiên Triệu Lệ Dĩnh trở thành một trong những ngôi sao được mến mộ nhất Trung Quốc. Ngoài phim “Hạnh Phúc đến Vạn gia”, nhiều bộ phim khác nữ diễn viên tham gia đã đem về lượt xem kỷ lục khủng.

Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người sẽ nhớ đến tác phẩm Hạnh Phúc đến Vạn gia tập trung khai thác chủ đề về nông thôn đương đại, thể hiện cuộc sống thực và những câu chuyện đời thường của những người dân bình thường. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hà Hạnh Phúc – cô gái nông thôn không cam chịu những tục lệ hà khắc, cổ hủ, hướng đến cách sống văn minh và đem đến những đổi mới cho quê hương.

Từ khi phát sóng vào cuối tháng 6, Hạnh Phúc đến Vạn gia đã mang về tổng cộng 3 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng trực tuyến Youku, phá vỡ kỷ lục được thiết lập trên trang này từ năm 2018 đến nay. Tính đến thời điểm này, Hạnh Phúc đến Vạn gia vẫn là phim truyền hình đứng thứ 1 về độ nhiệt theo thống kê của Vlinkage với số điểm 87,21/100.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hoa Thiên Cốt văo năm 2015 cũng đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện của Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) – thiếu nữ có phần ngốc nghếch từ nhỏ đã mang mệnh thu hút nhiều yêu ma, chịu sự ghét bỏ của dân làng. Nàng Tiểu Cốt quyết tâm lên Trường Lưu tu tiên, trên đường đi cô gặp Đông Phương Úc Khanh (Trương Đan Phong) và Sát Thiên Mạch (Mã Khả) giúp đỡ.

Khi mới lên sóng, tỷ suất xem của Hoa Thiên Cốt luôn dẫn đầu trên các bảng xếp hạng. Ngoài ra, phim cũng nắm giữa kỷ lục lượng xem trực tuyến ngày đầu tiên cao nhất, vượt 200 triệu lượt, kỷ lục lượng xem online trong một ngày cao nhất vượt 400 triệu lượt… Kết thúc trình chiếu, Hoa Thiên Cốt đạt tổng lượt xem lên tới 25,47 tỷ.