Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

Sao quốc tế 14/08/2022 19:23

Cùng xuất hiện với tạo hình hồng y trong Liên Hoa Lâu, thế nhưng 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh lại được khen nổi bật hơn hẳn.

Cách đây không lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đã chính thức xác nhận tham gia vào dự án Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu. Ngoài 3 nam chính nổi bật, bộ phim này còn có sự tham gia của loạt mỹ nhân như Trần Đô Linh, Vương Hạc Nhuận, Trần Ý Hàm…

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc - Ảnh 1
Vương Hạc Nhuận - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt hình ảnh của Vương Hạc Nhuận trên phim trường Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu đã thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Xuất hiện trong trang phục màu đỏ thắm, nữ diễn viên khiến netizen không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, một số người còn cho rằng bộ trang phục này như thể được sinh ra để dành cho mỹ nhân Vương. Theo thông tin được tiết lộ, vai diễn của Vương Hạc Nhuận trong Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu sẽ đem lòng yêu Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu đóng).

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân họ Vương - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, hình ảnh mới của Vương Hạc Nhuận đã được đem ra so sánh với tạo hình hồng y của Trần Đô Linh. Trước đó, nàng “tình địch” Bạch Lộc đã từng gây sốt cộng đồng mạng với tạo hình hồng y cực xuất sắc. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng, 2 nàng mỹ nhân của Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu đem đến cho khán giả cảm giác rất khác biệt. Một người có phần ma mị, bí ẩn một người lại trong sáng, thanh nhã.

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc - Ảnh 4
Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

Vương Hạc Nhuận được khán giả biết đến với vai diễn công chúa Chiêu Hoa – con gái Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) trong Kim Chi Ngọc Diệp. Ngoài ra, cô nàng còn là đại tỷ của Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) trong bộ phim Minh Lan Truyện lên sóng năm 2019. Với ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt, Vương Hạc Nhuận được khán giả vô cùng yêu thích.

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Dưới đây là những bộ phim trạch đấu đáng xem nhất Cbiz trong giai đoạn này, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư phá đảo mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Hạc Nhuận Trần Đô Linh sao châu á phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục có hành động tình tứ trên hậu trường, netizen tỏ ra bấn loạn vì quá ngọt ngào

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục có hành động tình tứ trên hậu trường, netizen tỏ ra bấn loạn vì quá ngọt ngào

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn

Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp

Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp

Rộ tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nên duyên', netizen đồng loạt ủng hộ nhiệt tình?

Rộ tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nên duyên', netizen đồng loạt ủng hộ nhiệt tình?

TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1

TOP những diễn viên nói không với học nghệ thuật nhưng vẫn làm diễn viên nổi tiếng đình đám: Triệu Lệ Dĩnh chễm chệ vị trí số 1

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 19 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 44 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 25 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI