Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

Cách đây không lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đã chính thức xác nhận tham gia vào dự án Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu. Ngoài 3 nam chính nổi bật, bộ phim này còn có sự tham gia của loạt mỹ nhân như Trần Đô Linh, Vương Hạc Nhuận, Trần Ý Hàm…

Vương Hạc Nhuận - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt hình ảnh của Vương Hạc Nhuận trên phim trường Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu đã thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Xuất hiện trong trang phục màu đỏ thắm, nữ diễn viên khiến netizen không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, một số người còn cho rằng bộ trang phục này như thể được sinh ra để dành cho mỹ nhân Vương. Theo thông tin được tiết lộ, vai diễn của Vương Hạc Nhuận trong Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu sẽ đem lòng yêu Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu đóng).