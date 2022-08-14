Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

Cùng xuất hiện với tạo hình hồng y trong Liên Hoa Lâu, thế nhưng 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh lại được khen nổi bật hơn hẳn.
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Cách đây không lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đã chính thức xác nhận tham gia vào dự án Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu. Ngoài 3 nam chính nổi bật, bộ phim này còn có sự tham gia của loạt mỹ nhân như Trần Đô Linh, Vương Hạc Nhuận, Trần Ý Hàm…
Mới đây, loạt hình ảnh của Vương Hạc Nhuận trên phim trường Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu đã thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Xuất hiện trong trang phục màu đỏ thắm, nữ diễn viên khiến netizen không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, một số người còn cho rằng bộ trang phục này như thể được sinh ra để dành cho mỹ nhân Vương. Theo thông tin được tiết lộ, vai diễn của Vương Hạc Nhuận trong Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu sẽ đem lòng yêu Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu đóng).
Ngay lập tức, hình ảnh mới của Vương Hạc Nhuận đã được đem ra so sánh với tạo hình hồng y của Trần Đô Linh. Trước đó, nàng “tình địch” Bạch Lộc đã từng gây sốt cộng đồng mạng với tạo hình hồng y cực xuất sắc.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, 2 nàng mỹ nhân của Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu đem đến cho khán giả cảm giác rất khác biệt. Một người có phần ma mị, bí ẩn một người lại trong sáng, thanh nhã.
Vương Hạc Nhuận được khán giả biết đến với vai diễn công chúa Chiêu Hoa – con gái Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) trong Kim Chi Ngọc Diệp. Ngoài ra, cô nàng còn là đại tỷ của Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) trong bộ phim Minh Lan Truyện lên sóng năm 2019. Với ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt, Vương Hạc Nhuận được khán giả vô cùng yêu thích.