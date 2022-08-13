TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

Sao quốc tế 13/08/2022 11:10

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby là một trong số ít những bà mẹ đơn thân có được sự nghiệp vững chắc tại Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy là những bà mẹ đơn thân nổi danh Cbiz. Trải qua vấp ngã những ngôi sao này đều đã có những bước tiến mới khác nhau, có người thành công hơn, cũng có người chững lại nhưng tình cảm họ dành cho con cái luôn khiến người khác phải cảm động. 

Triệu Lệ Dĩnh

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh có cuộc hôn nhân chóng tàn với Phùng Thiệu Phong. Kết quả của cuộc tình ngắn ngày này là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Bên cạnh vai trò là mẹ đơn thân, cô còn là nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. 

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng - Ảnh 2
Mỹ nhân họ Triệu luôn muốn dành nhiều thời gian hơn bên con trai - Ảnh: Internet

Sau khi thành công với dòng phim thương mại, thần tượng cổ trang, nữ diễn viên quyết định chuyển hình. Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới đây là một ví dụ điển hình, dù chưa thành phim bạo nhưng nội dung phim lẫn diễn xuất của cô nàng đã gây được tiếng vang trong mắt netizen. 

Dù khá bận rộn với lịch trình quay phim của mình nhưng người đẹp họ Triệu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể gặp mặt con trai của mình. 

Dương Mịch

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng - Ảnh 3
Dương Mịch và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Dương Mịch và Lưu Khải Uy không chia tay trong hòa bình như Triệu Lệ Dĩnh. Cặp đôi đường ai nấy đi khi tài tử họ Lưu bị tố "đọc kịch bản đêm khuya" với Vương Âu.Sau ly hôn, Dương Mịch để con gái Tiểu Gạo Nếp sống cùng gia đình chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn tới thăm và vui chơi cùng con.

Điểm đáng khen ở Dương Mịch là cô bao bọc con gái rất tốt. Nữ diễn viên quyết tâm cho con tránh xa giới truyền thông, không để con bị soi mói và đánh giá.

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng - Ảnh 4
Cô nàng luôn bảo vệ con khỏi sự dòm ngó của truyền thông - Ảnh: Internet

Dẫu cho trước đó, nữ diễn viên từng bị bố chồng nói là không làm tròn bổn phận của một người mẹ nhưng netizen cho rằng Dương Mịch đã làm mọi khả năng của mình, lịch trình bận rộn khiến cô khó lòng dành nhiều thời gian cho cô công chúa của mình nhưng mỗi khi rảnh rổi điều duy nhất mà khán giả nhìn thấy là nữ diễn viên luôn về bên cạnh con gái của mình. 

Angelababy 

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng - Ảnh 5
Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

Chuyện tình giữa Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cũng không có cái kết đẹp. Hai người tổ chức hôn lễ thế kỷ để rồi chia tay sau khi có chung bé gái Tiểu Hải Miên. Angelababy thường xuyên bị truyền thông chụp trộm cảnh đưa con đi chơi. Tuy nhiên, cô vẫn khéo léo bảo vệ con trước công chúng và dư luận.

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng - Ảnh 6
Hiện tại cô nàng đang dành hết quỹ thời gian của mình cho con trai sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet

Xét về năng lực, Angelababy không phải một diễn viên giỏi. Nhưng nếu nói về thiên chức làm mẹ, cô luôn là một bà mẹ tốt khi luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái của mình. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Angela Baby sao châu á sao Hoa Ngữ

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