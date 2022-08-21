'Tinh hán xán lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khởi đầu 'bùng nổ', nhưng lại có kết thúc 'đầu voi đuôi chuột'?

Sao quốc tế 21/08/2022 08:08

Dù gây ấn tượng mạnh với khán giả ở suốt chặng đường dài nhưng kết thúc phim "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, bộ phim "Tinh hán xán lạn" do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính đã chính thức khép lại. Ở những tập cuối, cặp đôi Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương đã có được một cái kết viên mãn. Những tưởng đây sẽ là cái kết làm hài lòng khán giả thì không ít tranh luận diễn ra trên các diễn đàn phim ảnh về tình tiết ở những tập cuối.

Cụ thể, sau 5 năm đi đày, Lăng Bất Nghi đã tái hợp với Trình Thiếu Thương. Sau khi nhiều trắc trở, cặp đôi đã đến được với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá ở các tập cuối, nhịp phim khá nhanh, một số phân cảnh quan trọng không được thực hiện chi tiết.

'Tinh hán xán lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khởi đầu 'bùng nổ', nhưng lại có kết thúc 'đầu voi đuôi chuột'? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, khán giả cũng không hài lòng khi cặp nam nữ chính không có được một hôn lễ hoành tráng. Phân cảnh, Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương mặc hỉ phục bước vào lễ đường ở huyện Hoa chỉ xuất hiện nhỏ giọt hoặc qua lời kể. Điều này khiến cho không ít fan của bộ phim cho rằng, các tập cuối "Tinh hán xán lạn" bị cắt gọt khá nhiều khiến cho tình tiết diễn ra nhanh, nhiều điểm không logic.

Trên diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả để lại bình luận thất vọng với nhà sản xuất và nhà phát hành phim. Họ cho rằng, sau khi trải qua muôn trùng sóng gió, nên để cặp đôi có được một hôn lễ tử tế, cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhiều fan của cặp đôi Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư cũng bất bình vì phân cảnh đắt giá trong phim đã bị cắt bớt cảnh. Điều này vô tình khiến fan tiếc nuối khi phim có kết thúc "đầu voi đuôi chuột". 

'Tinh hán xán lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khởi đầu 'bùng nổ', nhưng lại có kết thúc 'đầu voi đuôi chuột'? - Ảnh 2

Dù sao đi nữa, trong các phim cổ trang Hoa ngữ ra mắt từ đầu năm đến nay, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ hay nhất trong năm 2022 khi điểm Douban của phim khá tốt. Thành công này có thể nói đến cốt truyện phim hấp dẫn. Ngoài ra, thành công của phim còn do màn kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. 

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