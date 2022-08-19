Triệu Lộ Tư sắp tái hợp cùng Dương Dương và Ngô Lỗi tại sự kiện thời trang, dân tình 'sướng rơn' vì lý do này

"Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật của năm 2022. Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư đang là cái tên "hot" nhất trong dàn tiểu hoa xứ Trung hiện nay khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng nhập vai đa dạng.

Đồng thời, Triệu Lộ Tư được các nhãn hàng ưu ái, trở thành gương mặt quảng bá của nhiều thương hiệu lớn nhỏ là điều vô cùng dễ hiểu. Trong đó, BVLGARI là thương hiệu mới nhất ký hợp đồng cùng nữ diễn viên với vai trò Đại sứ hình tượng thương hiệu.