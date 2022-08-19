Triệu Lộ Tư sắp tái hợp cùng Dương Dương và Ngô Lỗi tại sự kiện thời trang, dân tình 'sướng rơn' vì lý do này

Sắp tới, Triệu Lộ Tư sẽ tham gia sự kiện thương hiệu của BVLGARI vào ngày 24/8. Đồng thời, người hâm mộ vô cùng mong đợi khi nữ diễn viên sẽ "chạm mặt" với 2 người tình màn ảnh trong sự kiện này.
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"Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật của năm 2022. Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư đang là cái tên "hot" nhất trong dàn tiểu hoa xứ Trung hiện nay khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng nhập vai đa dạng.
Đồng thời, Triệu Lộ Tư được các nhãn hàng ưu ái, trở thành gương mặt quảng bá của nhiều thương hiệu lớn nhỏ là điều vô cùng dễ hiểu. Trong đó, BVLGARI là thương hiệu mới nhất ký hợp đồng cùng nữ diễn viên với vai trò Đại sứ hình tượng thương hiệu.
Theo lịch trình sắp tới, Triệu Lộ Tư sẽ tham gia sự kiện thương hiệu của BVLGARI vào ngày 24/8 tới đây. Điều này khiến người hâm mộ của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn cực kỳ mừng rỡ, vì Ngô Lỗi với vai trò Đại sứ thương hiệu này cũng có tham dự sự kiện vào tối hôm đó. Việc nhìn thấy 2 nghệ sĩ đứng chung 1 sân khấu là hình ảnh được fan couple chờ mong nhất hiện nay.
Bên cạnh đó, nam thần Dương Dương dự kiến cũng sẽ có mặt trong sự kiện này với vai trò Người phát ngôn của thương hiệu. Triệu Lộ Tư từng có thời gian "làm mưa làm gió" khi nên duyên cùng Dương Dương trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ được khán giả Trung vô cùng yêu thích.
Màn tái hộ của 3 sao trẻ từng "nên duyên" đang được người hâm mộ cực kỳ quan tâm. Bất kỳ hành động nhỏ, hay thậm chí chỉ một ánh mắt chạm nhau chắc chắn cũng sẽ trở thành chủ đề được bàn tán, nhất là khi lượng người hâm mộ của 2 bộ phim này đều cực kỳ đông đảo.