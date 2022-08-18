Với "sức nóng" của Tinh hán xán lạn chưa nguôi, Triệu Lộ Tư tiếp tục hé lộ hình ảnh trong bộ phim mới có bối cảnh hiện đại cùng nam chính Trần Triết Viễn.

Với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Triệu Lộ Tư được nhiều đạo diễn tin tưởng, cùng với đó là các dự án phim liên tục tìm đến nữ diễn viên. Đáng nói nhất, trong khi “Tinh Hà Xán Lạn” đang trong những ngày chiếu những tập cuối, thì mới đây, bộ phim “Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ Tư đóng cùng với Trần Triết Viễn cũng đã chính thức khai máy. Mới đây, những tạo hình của dàn sao "Vụng trộm không thể giấu" được hé lộ nhưng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, Triệu Lộ Tư trong vai Tang Trĩ xuất hiện với kiểu tóc búi, trang phục ngọt ngào, đầy nữ tính. Nữ diễn viên được khen bởi hình ảnh thuần khiết, trong sáng giống hệt nguyên tác.

Trần Triết Viễn vào vai nam thần Đoàn Gia Hứa nhưng kiểu tóc "bổ luống" của anh chàng bị chê quê mùa, thân hình gầy gò và khuôn mặt quá non không toát lên được thần thái của nam chính. Tuy nhiên, khoảng cách chiều cao giữa Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư rất đáng yêu nên khán giả vẫn kỳ vọng vào phản ứng hóa học của cặp đôi. Đáng chú ý là nam phụ Mã Bá Khiên đảm nhận vai Tang Diên. Trong truyện, nhân vật này sở hữu ngoại hình cao 1m85, đậm chấp "trai hư" với gương mặt "sát gái". Do đó, hình tượng khiến cho khán giả vô cùng thất vọng.

Người hâm mộ Triệu Lộ Tư không hài lòng khi nữ diễn viên nhận dự án này bởi các diễn viên khác đều còn non, thiếu kinh nghiệm diễn xuất, là idol chuyển hướng làm diễn viên nên danh tiếng không cao, không phù hợp với nhân vật trong nguyên tác. Hiện tại, bộ phim chỉ có mỗi Triệu Lộ Tư "cân vai" cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Phim là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật Trang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Tang Trĩ lúc còn học cấp 2 đã có làm quen với Đoàn Gia Hứa, bạn thân cùng phòng của anh trai. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc. Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia xa mỗi người một nơi, hiểu lầm cũng dần xuất hiện khiến mối quan hệ giữa hai người dần phai nhạt. Sau này, Tang Trĩ vào học đại học cùng thành phố với Đoàn Gia Hứa và cả hai nối lại câu chuyện tình cảm ngọt ngào. Dự án phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi Vụng Trộm Không Thể Giấu là tiểu thuyết nổi tiếng, được vẽ cả truyện tranh trong đó nhan sắc của các nhân vật chính cực kỳ thu hút.

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