Thương Lan Quyết 'bùng nổ', Ngu Thư Hân ngang nhiên vượt mặt Dương Tử, trở thành đối thủ với Triệu Lộ Tư

Mặc dù không có dàn diễn viên "đỉnh lưu" nhưng Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đảm nhận vai chính đã gây bất ngờ với chỉ số truyền thông ngày càng tốt trên nền tảng IQIYI.

Dù phát sóng sau và không có dàn diễn viên nổi tiếng nhưng Thương Lan Quyết gây bất ngờ với chỉ số truyền thông ngày càng tốt với 9500 nhiệt trên nền tảng IQIYI. Phim được khen nội dung tốt, kỹ xảo đẹp và khung cảnh hoành tráng. Dàn diễn viên có tạo hình "cực phẩm" và ăn ý trên màn ảnh. Cụ thể, Thương Lan Quyết vượt qua 2 đối thủ nặng độ ở Bảng xếp hạng nhiệt độ Maoyan và nhiệt độ phim Vlink, luôn nằm trong top 3 ở những BXH khác. Ở BXH chỉ số Weixin gần đây chứng kiến mức độ phủ sóng của các mỹ nhân cổ trang thế hệ mới lần lượt là Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân và Dương Tử.

Trước mắt, Triệu Lộ Tư cao vượt trội và đứng thứ 2 năm 2022. Ngu Thư Hân vượt qua Dương Tử cũng là kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Ngôi sao của Trầm Vụn Hương Phai là người có danh tiếng cao nhất, từng đóng nhiều phim hot nhưng trong cuộc đua này, Dương Tử chịu lép vế trước một người mới non kinh nghiệm như Ngu Thư Hân. Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử đang diễn xuất theo lối mòn, chọn dạng vai và kịch bản na ná siêu phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhan sắc và diễn xuất của cô nàng không tiến bộ và có dấu hiệu ngày càng đi xuống. Dương Tử bị chê biểu cảm quá lố, nhìn quá tuổi để đóng những vai ngây thơ, nhí nhảnh.

Trong khi đó, Ngu Thư Hân vượt lên nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, nhân vật Hoa Lan Nhỏ được yêu thích bởi sự hài hước, ngọt ngào và chemistry bùng nổ cùng bạn diễn Vương Hạc Đệ. Bên cạnh phản ứng hóa học ngọt ngào với nam chính Vương Hạc Đệ, nét diễn đáng yêu của Ngu Thư Hân trong vai Hoa Lan Nhỏ cũng nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận khen ngợi diễn xuất tự nhiên thì Ngu Thư Hân cũng phải nhận không ít nhận xét chê bai. Cụ thể, một bộ phận khán giả cho rằng biểu cảm của cô nàng trong nhiều phân cảnh còn quá lố, thiếu chân thực khiến người xem cảm thấy khó chịu. Nữ diễn viên cũng bị đánh giá là nhạt nhòa, “một màu” vì thể hiện cùng một kiểu vai trong thời gian dài.

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