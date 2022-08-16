Thương Lan Quyết 'bùng nổ', Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ bất ngờ lập được thành tích này

Sao quốc tế 16/08/2022 10:51

Sau khi bộ phim Thương Lan Quyết phát sóng, lượng người người hâm mộ của Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ và nam phụ Trương Lăng Hách tăng lên chóng mặt.

Bộ phim Thương Lan Quyết mặc dù chỉ mới lên sóng một thời gian ngắn nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chính vì hiệu ứng của phim quá tốt, hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ cũng nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ trong thời điểm hiện tại. 

Thương Lan Quyết 'bùng nổ', Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ bất ngờ lập được thành tích này - Ảnh 1

Theo thống kê, sau khi bộ phim cổ trang này phát sóng, lượng người người hâm mộ của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lần lượt đạt 198.000 fan và 180.000 fan. Nam phụ của phim là Trương Lăng Hách cũng có tới 106.000 fan nhờ hiệu ứng của Thương Lan Quyết. Với lượng fan tăng nhanh chóng mặt, sức nóng của Thương Lan Quyết cũng như dàn diễn viên của phim cũng đã được khẳng định.

Là lần đầu kết hợp nhưng Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ nhanh chóng trở thành những cây hút fan sau khi bùng nổ phản ứng hóa học trong Thương Lan Quyết. Cả hai được kỳ vọng sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh ăn ý mới của màn ảnh Hoa ngữ. 

Thương Lan Quyết 'bùng nổ', Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ bất ngờ lập được thành tích này - Ảnh 2

Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu. 

Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

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Nối bước Thả Thí Thiên Hạ, Thương Lan Quyết cũng là một trong những phim truyền hình được Hàn Quốc mua bản quyền. Ngay sau đó, trên các diễn đàn, khán giả bỗng bùng nổ tranh luận về chủ đề: "Giữa Thả Thí Thiên Hạ và Thương Lan Quyết, phim nào được lòng khán giả quốc tế hơn?".

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ Trương Lăng Hách sao Hoa ngữ sao Châu Á Thương Lan Quyết

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