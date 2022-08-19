Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới

Sao quốc tế 19/08/2022 11:15

Hiện Triệu Lộ Tư đang gấp rút chuẩn bị cho một dự án mới sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, tuy nhiên vừa công bố bạn diễn, khán giả đã la ó vì vừa kém sắc vừa kém tiếng.

Triệu Lộ Tư vừa được công bố là nữ chính cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Phim là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật Trang Trĩ và Đoàn Gia Hứa.

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu là tác phẩm chuyển thể của nhà văn Trúc Dĩ

 Nội dung phim kể về Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư đóng) lúc còn học cấp 2 đã có làm quen với Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) bạn thân cùng phòng của anh trai. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc.

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ đóng chính trong phim

 Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia xa mỗi người một nơi, hiểu lầm cũng dần xuất hiện khiến mối quan hệ giữa hai người dần phai nhạt. Sau này, Tang Trĩ vào học đại học cùng thành phố với Đoàn Gia Hứa và cả hai nối lại câu chuyện tình cảm ngọt ngào. 

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 3
Đây là bộ phim thanh xuân ngọt ngào mà các nhân vật đều rất trẻ tuổi

Dự án phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi Vụng Trộm Không Thể Giấu là tiểu thuyết nổi tiếng, được vẽ cả truyện tranh trong đó nhan sắc của các nhân vật chính cực kỳ thu hút. 

Bộ phim thanh xuân được nhiều khán giả mê tít, nhất là tạo hình các nhân vật trong trí tưởng tượng của tác giả đẹp đến ngỡ ngàng. Thế nên khi đoàn phim hé lộ những diễn viên chính không như mơ khiến fan thất vọng.

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn được fan chụp lại khi đang quay hình cho Vụng Trộm Không Thể Giấu

 Ngoài Triệu Lộ Tư được khen ngợi xinh xắn, trong trẻo với kiểu tóc búi, trang phục ngọt ngào, đầy nữ tính. Nữ diễn viên được khen bởi hình ảnh thuần khiết, trong sáng giống hệt nguyên tác Tang Trí của tác giả. 

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 5
Tạo hình của Triệu Lọ Tư được khen ngợi vì giống hệt tranh vẽ từ truyện

 

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 6
Nhan sắc trẻ trung của Triệu Lộ Tư được đánh giá rất phù hợp với phim thanh xuân

 Thì hầu hết các vai khác, đặc biệt là nam chính và phụ bị chê tơi tả vì không đẹp như tranh, không có thần thái hay điểm nào giống với nguyên tác cả. 

Cụ thể, Trần Triết Viễn vào vai nam thần Đoàn Gia Hứa nhưng kiểu tóc "bổ luống" của anh chàng bị chê quê mùa, thân hình gầy gò và khuôn mặt quá non không toát lên được thần thái của nam chính.

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 7
Trần triết Viễn có nhan sắc trẻ trung nhưng lại bị chê "non" không hợp vai

 Ngoài chiều cao khủng của anh chàng khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư có thể xem là giống với “tranh vẽ”, fan cũng hy vọng diễn xuất của anh chàng sẽ cứu vớt được những điểm này. 

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 8
Chênh lệch chiều cao của cả 2 rất tương xứng với nguyên tác

 

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 9
Anh chàng cũng được khen khá đẹp nhưng không giống với nguyên tác truyện

 Đáng nói, người gây thất vọng nhất là nam phụ Tang Diên do Mã Bá Khiên đảm nhận. Trong truyện, nhân vật này sở hữu ngoại hình cao 1m85, đậm chất bad boy với gương mặt "sát gái".

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 10
Mã Bá Khiên vào vai badboy Tang Diên

 Tuy nhiên anh chàng này bị khán giả đánh giá là nhan sắc bình thường, không có chiều cao, tạo hình nhàm chán không thể hiện được chất “bad” trong suy nghĩ của độc giả.

Chưa khai máy, nhưng Triệu Lộ Tư đã gặp không ít tranh cãi xoay quanh bạn diễn khá “kém” trong phim mới - Ảnh 11
Nhan sắc và chiều cao của anh chàng "quá tầm thường" so với một badboy như Tang Diên

Tuy nhiên, vì Mã Bá Khiên là nghệ sĩ trực Wajijiwa Entertainment - đơn vị sản xuất Vụng Trộm Không Thế Giấu, thế nên nhiều ý kiến cho rằng ekip phim đang “nâng đỡ gà nhà” mà không quan tâm có hợp vai hay không. 

Ngay từ những ngày đầu, khán giả đã khuyên triệu Lộ tư không nên nhận dự án này, bởi nguyên tác truyện cũng khá nhàm chán, không quá được yêu mến từ khán giả, song khi chuyển phim khó mà tạo được tiếng vang lớn. Cho đến thời điểm hiện tại fan càng thêm lo lắng khi các bạn diễn của Triệu Lộ Tư quá “kém” cả về danh tiếng lẫn nhan sắc, sợ cô nàng sẽ vì bộ phim này mà đánh mất thành tích đã gầy dựng suốt thời gian qua. 

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