Trầm Vụn Hương Phai ưu ái cho nhân vật này khiến fan bất bình

Ekip sản xuất phim ưu ái cho một nữ diễn viên phụ trong Trầm Vụn Hương Phai, tăng đất diễn quá lố cho người này khiến khán giả khó chịu.

Trầm Vụn Hương Phai được fan trông đợi rất nhiều từ những ngày đầu chưa phát sóng, bởi có sự xuất hiện của 2 đỉnh lưu Dương Tử và Thành Nghị. Tuy vậy hiện tại phim chưa đạt được thành tích gì đáng kể. Ngược lại còn vấp phải nhiều lời chê bai, và đang có nguy cơ bị bộ phim chiếu sau “Thương Lan Quyết” do đàn em Ngu Thư Hân đánh bại. Trầm Vụn Hương Phai đang có nguy cơ bị đàn em Thương Lan Quyết đánh bại Mới đây phim tiếp tục bị đem ra thảo luận về đất diễn của các diễn viên. Trong đó, tần suất lên sóng của nữ phụ Từ Khải Ninh được ưu ái hơn các diễn viên khác rất nhiều. Cô nàng vô tư chiếm sóng của cả các nhân vật chính.

Nữ phụ được ưu ái cho lên song nhiều như nhân vật chính Trong phim, Từ Khải Ninh vào vai Huỳnh Đăng, chân thân là một cây đèn Huỳnh Trúc. Cô có tính cách kiêu ngạo, lạm quyền. Cô đem lòng yêu Ứng Uyên nhưng không quan tâm đến thiên quy, toan tính chia rẽ chị em Nham Đàn - Chỉ Tích. Từ Khải Ninh vào vai một cây đèn Huỳnh Trúc Khi lên phim, cô trở thành nữ phụ có chiều sâu, thời lượng lên sóng cũng nhiều hơn Mạnh Tử Nghĩa (đóng vai Chỉ Tích). Nhưng theo nguyên tác nhân vật này chỉ được miêu tả vài dòng, xuất hiện chớp nhoáng và không có vai trò gì lớn. Fan nguyên tác cảm thấy rất bực khi sự xuất hiện của cô nàng “phụ họa” lại dày đặc đến ngán ngẩm.

Nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa vào vai có chiều sâu nhưng lại bị Từ Khải Ninh giành mất đất diễn Xét về cấp bậc, nhân vật Huỳnh Đăng có vị trí thấp hơn nhân vật Chỉ Tích. Nếu Mạnh Tử Nghĩa là diễn viên phụ thì Từ Khải Ninh sẽ là phụ của phụ. Vì thế fan Trầm Vụn Hương Phai đang cảm thấy bất công cho Mạnh Tử Nghĩa bởi nữ phụ đã bị “phụ của phụ” giành mất sóng. Fan cảm thấy bất công cho Mạnh Tử Nghĩa vì cô nàng này chiếm ưu ái qua nhiều Thêm nữa, Từ Khải Ninh dạo gần đây bị tố có quan hệ tình ái với giám chế bộ phim - Cao Tân Kiệt, sau sự ưu ái này khán giả càng thêm chắc chắn cho tin đồn ngoại tình của cả 2. Từ đây nhiều người trở nên “ghét” luôn có cái nhìn tiêu cực cho Từ Khải Ninh. Từ Khải Ninh bị tố ngoại tình với giám chế phim Cao Tân Kiệt Một số cư dân mạng bình luận: - Đọc kịch bản trực tiếp với giám chế phải khác chứ, đúng là tiểu tam nên hợp vai ác dễ sợ, cướp bồ người khác từ phim ra đến đời thực. - Đến đoạn Từ Khải Ninh nói là mình chỉ muốn tua, giọng đã dẹo còn có tin xấu ngoài đời. - Bộ Trầm Vụn Hương Phai đúng là diễn xuất gánh còng lưng. Kịch bản không hay lại thêm việc nâng dàn phụ làm người ta ngán ngẩm. Kiến nghị nhóm gánh diễn xuất nên khám cột sống đi là vừa, vừa gánh kịch bản, gánh thêm cái nết thích gì làm nấy không quan tâm tác phẩm chỉ quan tâm lợi ích của tư bản, lại gánh thêm dàn diễn viên phụ nhan sắc đã nhạt nhòa, diễn xuất lại làng nhàng. Fan càng đinh ninh cô nàng cậy có chỗ dựa để lấn át người khác Trầm Vụn Hương Phai ban đầu được đánh giá rất cao, nhưng khi lên sóng đã khiến nhiều fan quay lưng, thành tích thua hẳn thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân, chưa kể còn nhiều lùm xùm, chỉ e phim sẽ không thể thành công như mong đợi của 2 ngôi sao đỉnh lưu Dương Tử và Thành Nghị.

Bị chê kém vì không có quảng cáo, Ekip Thương Lan Quyết lên tiếng đáp trả khiến anti câm nín Giám chế phim Thương Lan Quyết đã thẳng thắn đáp trả những bình luận chê chất lượng kém vì không có quảng cáo.

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