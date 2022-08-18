Bị chê kém vì không có quảng cáo, Ekip Thương Lan Quyết lên tiếng đáp trả khiến anti câm nín

Giám chế phim Thương Lan Quyết đã thẳng thắn đáp trả những bình luận chê chất lượng kém vì không có quảng cáo.

Sau những tập đầu bị chê và đánh giá thấp, Thương Lan Quyết đang dần chiếm trọn tình cảm của khán giả nhớ vào kỹ xảo, màu phim và nội dung mới mẻ. Dù ra mắt sau Trầm Vụn Hương Phai nhưng tác phẩm này lại được đánh giá tốt hơn, một số netizen còn đánh giá đây là bộ phim “đỉnh nhất mùa hè năm 2022. Thương Lan Quyết được đánh giá cao bởi kỹ xảo và màu sắc Tuy nhiên mới đây, nhiều khán giá đánh giá thấp phim của Ngu Thư Hân bởi kém hơn phim Dương Tử ở phần tài trợ. Trong tuần đầu tiên lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai nhận được hơn 110 quảng cáo, trong số này có khoảng 90 quảng cáo được đăng ký trước. Cong Thương Lan Quyết sau phát sóng hết 10 tập vẫn không có thêm một tài trợ hay quảng cáo nào mới.

Tuy vậy phim bị chê kém vì ít quảng cáo hơn Trầm Vụn Hương Phai Một bộ phận khán giả dựa vào việc này để tố Thương Lan Quyết làm giả thành tích từ các nền tảng xã hội. Theo những người này, thành tích từ nền tảng có thể làm giả nhưng nhà đầu tư sẽ nắm rõ giá trị của bộ phim. Vì vậy, phim của Ngu Thư Hân bị đánh giá thấp và bị nghi ngờ lập thành tích ảo. Để đáp trả những vu cáo cũng như những chê bai của khán giả, Vương Nhất Hủ - giám chế của Thương Lan Quyết đã có hành động cực gay gắt. Ông cho rằng, phim không có quảng cáo chính là thành tựu.

Giám chế cho rằng phim ít quảng cáo nhưng vẫn có nhiều thành tích, đó chính là thành công Theo quan điểm của Vương Nhất Hủ, hoạt động quảng cáo căn cứ vào độ nổi tiếng của diễn viên để thu hút vốn đầu tư trước phát sóng. Việc không thu hút nhiều nhà tài trợ chứng minh bộ phim từng chưa được coi trọng. Tuy nhiên sau khi chiếu, Thương Lan Quyết đã đạt thành tích ổn định. Số người mua gói VIP tăng lên liên tục cho thấy sự ủng hộ của khán giả đối với bộ phim. Tuy không có nhiều quảng cáo, song thành công hiện tại của bộ phim mới chứng tỏ được thực lực thật sự của nó. Phim vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng minh thực lực Ngay dưới lời đáp trả của giám chế, nhiều người vỗ tay đồng tình, một số fan còn kêu gọi ủng hộ phim và đón chờ những thành tích sau nay. “30 chưa phải là Tết” huống chi bộ phim vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Do đó, việc lấy số lượng quảng cáo để đánh giá thành tích của bộ phim là chưa hợp lý. Một bộ phim được đánh giá thành công hay không còn phải dựa vào sự quan tâm, đón nhận của khán giả và sự phát triển sau này của các diễn viên, đây như một bước đệm để các diễn viên trẻ như Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đề khẳng định tên tuổi cũng như thực lực của mình.

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