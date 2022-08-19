Vương Hạc Đệ và những lần đóng cặp cùng các mỹ nhân Hoa Ngữ: “Xứng đôi vừa lứa” với Ngu Thư Hân, “như mẹ con” với Tần Lam

Những ngày đầu Thương Lan Quyết phát sóng, anh và cả Ngu Thư Hân không ngừng bị chê bai về cả nhan sắc lẫn diễn xuất nhạt nhòa. Tuy nhiên bằng thực lực thật sự, cả 2 đang dần chiếm cảm tình của khán giả, trở thành cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất mùa hè năm nay. Thành tích cả 2 mang về còn đánh bại luôn những cái tên tuổi khác như Trầm Vụn Hương Phai hay Thả Thí Thiên Hạ,...

Vương Hạc Đệ gây tiếng vang lớn với vai diễn Ma tôn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết , nam diễn viên hiện tại có lượng người theo dõi tăng liên tục và nhiều nhất tháng, gần 1 triệu follower chỉ trong 7 ngày.

Qua đó khán giả được dịp lôi lại sự nghiệp của anh chàng trước khi đóng cặp cùng Ngu Thư Hân, nam diễn viên cũng có cơ hội hợp tác với nhiều sao nữ nổi tiếng của làng giải trí .

Nhanh chóng Vương Hạc Đệ từ một diễn viên thường xuyên bị chỉ trích mặt đơ, không hợp cổ trang, vụt sáng trở thành "ông chồng quốc dân" được yêu thích, giá trị thương mại tăng liên tục và là cái tên được các fan nữ săn đón.

Thẩm Nguyệt - Tân Vườn Sao Băng 2018

Thẩm Nguyệt với vẻ đẹp trong sáng rất hù hợp với phim niên thiếu

Trong Tân Vườn Sao Băng 2018, Vương Hạc Đệ vào vai diễn thủ lĩnh F4 Đạo Minh Tự. Mỹ nam đảm nhận hình tượng nhân vật kiêu ngạo, luôn coi thường người khác và có chuyện tình đáng yêu bên cạnh nàng Sam Thái do Thẩm Nguyệt đóng.

Cả 2 rất xứng đôi, tuy nhiên phim lại không nhận được sự đón nhận như mong đợi

Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt đều là những diễn viên mới, sở hữu ngoại hình đẹp đậm chất thanh xuân, sở hữu nhan sắc thanh thuần cùng chiều cao chênh lệch lớn, khiến fan thích thú vì 2 nhân vật như bước ra từ trong truyện. Bên cạnh đó chemistry của cả 2 cũng đáng yêu khiến khán giả ship nhiệt tình.

Tống Y Nhân - Tương Dạ 2

Tống Y Nhân thường được so sánh với Đàm Tùng Vận khi thường tham gia phim thanh xuân

Tương Dạ 2 nối tiếp phần 1, kể về chặng đường đầy khó khăn của chàng trai Ninh Khuyết (Vương Hạc Đệ đóng) trong hành trình bảo vệ tình yêu của mình.

Trong phim Vương Hạc Đệ đóng cặp cùng Tống Y Nhân, cả 2 đều có độ tuổi trạc nhau và nhan sắc cũng khá đồng đều khiến fan hy vọng sẽ tạo nên thành công vang dội, nhưng kết quả lại thất vọng toàn tập.

Diễn xuất của cặp đôi khá nhạt nhòa và không tạo ra được phản ứng hóa học với fan

Khi lên sóng diễn xuất và hóa trang ngoại hình của 2 diễn viên chính đều gây thất vọng bởi sự nhạt nhòa, hơn nữa diễn xuất tệ khiến cặp đôi không tạo ra được chemistry, không có cảm giác couple, tạo cảm giác "lệch pha", khiến khán giả thất vọng nặng nề.

Tần Lam - Cuộc Sống Lý Trí

Có lẽ lần đầu tiên Vương Hạc Đệ đóng cặp cùng một sao nữ đàn chị hơn mk tận 19 tuổi, Tần Lam. Cuộc Sống Lý Trí là câu chuyện phim kể về tình yêu chênh lệch tuổi tác giữa Kỳ Hiểu (Vương Hạc Đệ) và Thẩm Nhược Hân (Tần Lam).

Tần Lam với nhan sắc "mẫu nghi thiên hạ" nổi đình nổi đám qua Diên Hy Công Lược

Sau nhiều lần hợp tác cùng các diễn viên có ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu Vương Hạc Đệ quyết định đổi gió khi đóng cùng đàn chị hơn 19 tuổi khiến fan hốt hoảng. Tuy vậy dù Tần Lam giữ gìn nhan sắc tốt, có ngoại hình xinh đẹp nhưng khi đứng cạnh đàn em vẫn không giấu được khoảng cách tuổi tác.

Nhiều khoảnh khắc trong phim khiến cô nàng “bị dìm” già nua, xấu xí khi đứng cạnh “phi công trẻ” Hạc Đệ quá trẻ trung.

Nhưng nhan sắc khi đóng cặp với đàn em lại trở nên già nua, kém sắc

Một số khán giả còn chê bai ngoại hình của cả 2 trông cứ như cô cháu, những cảnh thân mật của cả 2 khiến fan “nổi da gà” không dám nhìn lại.

Bộ phim vì thế cũng không tạo được tiếng vang, dù Tần Lam rất được yêu thích qua vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong Diên Hy Công Lược.

Chúc Tự Đan - Ngộ Long

Chúc Tự Đan có nhan sắc xinh đẹp, là "gà cưng" của Dương Mịch

Chắc hẳn vai diễn trong Ngộ Long là nhân vật đáng quên nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Hạc Đệ. Anh chàng có tạo hình vừa xấu, vừa xơ xác với mái tóc trắng giả trân. Nhân vật Uất Trì Long Viêm vào Top 3 nhân vật cổ trang xấu nhất năm 2021.

Bạn diễn của nam diễn viên trong phim là Chúc Tự Đan - "gà" cưng của Dương Mịch nhưng đóng phim mãi không nổi vì diễn xuất còn non, thiếu biểu cảm và nhan sắc "đại trà" không tạo được dấu ấn.

Cả 2 có màn kết hợp bị khán giả chê thảm họa trong Ngộ Long

Cả 2 có màn kết hợp thảm họa, khiến cả khán giả lẫn cá nhân các diễn viên đều không muốn nhìn lại.

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết

Ngu Thư Hân lần đầu đóng chính phim cổ trang

Thương Lan Quyết đã cứu vớt lại sự nghiệp của nam diễn viên lẫn bạn diễn Ngu Thư Hân. Hiện tại cặp đôi đang là bạn diễn đẹp đôi nhất màn ảnh Hoa ngữ năm nay. Cả hai hợp tác ăn ý, tạo nên một cặp đôi hài hước đáng yêu trên màn ảnh.

Hoa Lan Nhỏ của Ngu Thư Hân lúc đầu bị chê bai “điệu đà quá mức” nhưng sau lại được khen vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh. Còn Ma Tôn lúc đầu bị chê nhạt nhòa, bị nam phụ lấn át sau lại được khen ngợi lạnh lùng, quyết đoán và "sủng" vợ hết mực.

Nhưng cả 2 được khen là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh mùa hè 2022

Hơn nữa chemistry bùng nổ của cặp đôi khiến Thương Lan Quyết ngày càng hot, hút người xem khủng qua từng tập. Qua 2 vai diễn được đo ni đóng giày, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đang là bộ đôi hot nhất mùa hè 2022, nhanh chóng “lấn át” đàn anh chị Dương Tử - Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai.











