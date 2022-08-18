Thỉnh Quân: Lý Thấm đẹp ma mị trong tạo hình hỉ phục nhưng Nhậm Gia Luân bị chê “non”

Thỉnh Quân là bộ phim xoay quanh nhân vật Vu Đăng Đăng - do Lý Thấm vào vai, cô là một nữ trại chủ thông minh, xinh đẹp và vô cùng trượng nghĩa. Mặc hỉ phục đỏ, mái tóc buông xõa, nàng tiểu Hoa được nhận xét là mang vẻ đẹp ma mị. Nước da trắng như phát sáng của Lý Thấm cũng vô cùng nổi bật trên nền váy đỏ. Trông cô nàng kiêu sa, sắc sảo mê hoặc lòng người.

Dạo gần đây, Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đang tất bật quay hình chuẩn bị cho dự án Thỉnh Quân được ấn định ra mắt trong cuối năm nay. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, cặp đôi đã khiến khán giả ấn tượng với những tạo hình rất bắt mắt. Fan cảm thấy mãn nhãn vô cùng bởi nhan sắc cả 2 đều rất ấn tượng, hứa hẹn khi lên phim sẽ là một cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của làng giải trí . Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh mặc hỉ phục đỏ của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong Thỉnh Quân.

Trái ngược với nữ chính được khen ngợi không ngớt, thì nam chính Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) lại gây rất nhiều tranh cãi. Vẫn là gương mặt điển trai, song anh chàng bị nhật xét là quá “non” khi đặt cạnh nữ chính. Từ kiểu tóc hiện đại cho đến dáng người nhỏ nhỏ đều khiến chàng sát thần trông giống như em trai của nàng trại chủ họ Vu vậy.

Tạo hình của Nhậm Gia Luân bị chê trông quá "non"

Anh chàng trông như em trai khi đứng cạnh Lý Thấm sắc sảo

Dù được đánh giá cao về nhan sắc, song khi đứng cạnh nhau fan lại lo sợ cả 2 sẽ không tạo ra được chemistry, bởi Lý Thấm thiên về sắc sảo, trưởng thành, còn Nhậm Gia Luân lại trẻ trung quá mức.

Fan lo sợ cả 2 sẽ không tạo ra được chemistry

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Lý Thấm đẹp thật, rất hợp tạo hình cổ trang. Đặc biệt là kiểu trang điểm đậm và mặc đồ sặc sỡ, nổi bật hẳn nhan sắc lên luôn.

- Lý Thấm nhiều góc trong trailer không đẹp nhưng công nhận mặc hỉ phục nhìn đẹp và bắt mắt ghê, lại còn có chút ma mị nữ chứ.

- Lý Thấm đẹp đó nhưng Nhậm Gia Luân nhìn chán quá, mặt mũi non choẹt, có khác gì em trai nữ chính đâu cơ chứ!

- Nhậm Gia Luân nhìn như em trai nhà bên đi ăn cỗ chị gái hàng xóm vậy, chênh lệch với nữ chính dữ ha. Kiểu này khó mà tạo chemistry được.

- Bắt đầu cảm thấy bất ổn với chemistry của cặp đôi này. Lý Thấm đẹp đó, nhưng nhìn Nhậm Gia Luân chán hẳn.

Hiện Thỉnh Quân vẫn chưa ấn định ngày lên sóng

Dù vậy hiện tại phim vẫn chưa lên sóng, fan kêu gọi mọi người nên bình tĩnh chờ đợi sự kết hợp của cặp đôi và bộ phim, biết đâu càng xem lại càng thấy họ hợp đôi. Dù chưa có thông báo chính thức nhưng có thông tin cho rằng bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay.