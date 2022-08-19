Dữ Phượng Hành chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh đã tung tạo hình đẹp mãn nhãn cho dự án khác

Triệu Lệ Dĩnh vừa tung tạo hình cổ trang mới gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp.
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Những ngày qua, Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật để quay hình cho dự án Dữ Phượng hành đóng cặp cùng Lâm Canh Tân. Ngay từ những tạo hình đầu tiên, khán giả đã vô cùng mong đợi dự án hợp tác của nàng tiểu Hoa và Lâm Canh Tân được lên sóng.
Thế nhưng mới đây trên trang cá nhân của mình Triệu Lệ Dĩnh lại đăng tải loạt ảnh mặc đồ cổ trang lạ mắt như đang quảng bá cho một dự án mới, không phải Dữ Phượng Hành, loạt tạo hình cổ trang mới lạ của Triệu Lệ Dĩnh đã được đăng tải trên mạng khiến nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng cô nàng đang tham gia một dự án phim khác.
Có thể thấy trong ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc một bộ trang phục màu trắng vàng nhẹ nhàng. Mái tóc của cô nàng được búi cao, đeo trâm vàng tuy đơn giản nhưng lại làm toát lên vẻ sang trọng, cao quý. Nhìn bối cảnh và thiết kế trang phục, nhiều dân mạng cho rằng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh rất giống với của các mỹ nhân thời Đường. Điều đó khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên đang quảng bá cho một dự án mới trong khi cô nàng vẫn còn đang bận bịu quay hình cho Dữ Phượng Hành.
Trước những thắc mắc của fan, phía Triệu Lệ Dĩnh đã thông báo đây không phải là tạo hình phim mới hay dự án gì mà chỉ là hình ảnh quảng bá sản phẩm cho thương hiệu cô làm đại diện mà thôi.
Bên dưới bình luận đa số đều khen ngợi nhan sắc, vóc dáng à thần thái quá đỗi xinh đẹp của nàng tiểu Hoa Đán. Fan tự hào với nhan sắc của cô nàng có thể dễ dàng cân được mọi loại tạo hình từ cổ trang đến hiện đại, từ học sinh cho đến bà dì đều quá đẹp.
Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi cô nàng không hề tham gia dự án cổ trang nào, nếu với tạo hình này khán giả đã mong cô nàng có thể nhận một dự án phim thời Đường và nếu là cung đấu thì càng tốt, khán giả nhất định sẽ ủng hộ cô. Tính đến thời điểm hiện tại,số phim cung đấu của Triệu Lệ Dĩnh tham gia vẫn còn quá ít, ngoài Lục Trinh Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh chưa đóng thêm vai chính nào trong phim cung đấu khiến fan cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều khán giả không mong cô nàng sẽ đóng chính phim cung đấu, bởi thị trường phim ảnh Trung Hoa hiện đang cấm các thể loại như đam mỹ, xuyên không, cung đấu vì sợ làm xuyên tạc lịch sử. Thế nên nếu tham gia cung đấu các diễn viên có khả năng “chờ dài cổ” đợi duyệt hoặc cũng có thể đắp chiếu bỏ luôn.