Vào vai một nữ sinh trung học, Triệu Lộ Tư khiến fan trông ngóng tạo hình của mình, cô nàng 9x liệu có thể hóa thân thành nữ sinh cấp 2, cấp 3 một cách thành công hay không? Thì mới đây, một số khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trên trường quay của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được tung ra.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trúc Dĩ, bộ phim do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện đang là dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù vừa mới khai máy.

Hình ảnh được fan tinh ý phát hiện nằm trong phân cảnh Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) dùng tiền của Tiểu Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) đi gắp thú bông được tung ra của tiểu thuyết Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Hình ảnh được fan chụp lén, song lại được cư dân mạng quan tâm rất nhiều. Hầu hết khán giả bày tỏ sự phấn khích trước sự đáng yêu của cặp đôi, cho rằng ngoại hình của cặp đôi rất hợp nhau, chênh lệch chiều cao của cả 2 còn khiến fan hào hứng bởi không khác gì nguyên tác của truyện.

Nhưng trong nguyên tác lúc này Tang Trĩ chỉ mới 14 tuổi

Đáng nói phân cảnh này trong truyện diễn ra vào hồi Tang Trĩ học cấp 2, tức là khoảng 13 hoặc 14 tuổi. Với độ tuổi của Triệu Lộ Tư, khán giả đặt nghi vấn biên kịch sẽ chỉnh sửa lại tuổi tác của nhân vật hay sẽ để Triệu Lộ tư mạo hiểm vào vai luôn?

Tạo hình của 2 nhân vật được fan ghi lại

Một số ý kiến đồng tình với biên kịch không đẻ cho diễn viên nhí vào đóng thay phân cảnh này để tránh những kiểm duyệt gay gắt làm ảnh hưởng đến phim, một số khiên đoàn phim nên thay đổi độ tuổi của nhân vật để phù hợp hơn.

Nhan sắc của cả 2 đều được khen ngợi trẻ trung

Một số bình luận của khán giả:

- Thôi fan truyện đừng trông mong nữ chính nào hợp vai này nữa. Căn bản 13-14 tuổi yêu thầm bạn của anh trai giống như yêu sớm vậy, Cục chắc chắn làm khó đoàn làm phim mất. Chỉ có nước không chuyển thể luôn, chứ đã làm rồi chắc chắn phải đổi kịch bản.

- Cục ra quyết định hạn chế phim yêu sớm mà. Tầm này dính đến học đường mà yêu đương là đắp chiếu luôn chứ ở đó mà giữ nguyên tác.

- Nếu đổi thì chắc đổi lên học sinh lớp 10 hoặc hơn một chút, chứ tạo hình này hơi không giống học sinh cấp 2 lắm, trông trưởng thành hơn hẳn mà.

- Hình tượng nhân vật đi hơi xa nhưng nói chung thay đổi để qua kiểm duyệt thì cũng hợp lý mà.

Nhưng fan thấy rất lo lắng cho cả 2 diễn viên, liệu biên kịch có chỉnh sửa độ tuổi của 2 nhân vật ?

Tuy vấp phải nhiều ý kiến giữa fan Triệu lộ tư và fan nguyên tác, song hầu hết đều đồng tình rằng cô nàng rất phù hợp với phim thanh xuân, bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn, đặc biệt là má bánh bao của cô nàng trông rất phù hợp. Dù vậy vẫn phải chờ phim lên sóng mới có thể biết được thực hư như thế nào. Fan mong các khán giả chờ đời và tiếp tục ủng hộ Triệu Lộ Tư cũng như đoàn phim.