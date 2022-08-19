Thương Lan Quyết nối gót Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn đẩy nhanh lịch chiếu từ giờ đến hết

Ở thời điểm hiện tại, cả ba bộ phim đã tạo nên một thế trận đối đầu hấp dẫn giữa các gương mặt nổi đình nổi đám của màn ảnh Hoa ngữ để giành những thành tích top đầu năm nay.

Thương Lan Quyết hiện dù lên sóng muộn nhưng đã trở thành đối thủ nặng ký nhất của hai siêu phẩm cổ trang năm 2022 là Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn. Dù không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi, Thành Nghị, Dương Tử nhưng Thương Lan quyết của Ngu Thư hân và Vương hạc Đệ đang lăm le đánh bại cả 2 siêu hit để trở thành phim cổ trang “đỉnh nhất” mùa hè này.

Tencent mới đây đã thông báo đẩy nhanh lịch chiếu Tinh Hán xán lạn, bộ phim vừa kết thúc vào 19/08, cùng với sự tham gia livestream xem tập cuối cùng fan của dàn diễn viên khiến fan vô cùng thích thú. Ngay sau đó YouKu cũng đã thông báo sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếu phim Trầm Vụn Hương phai để phim nhanh chóng kết thúc.

Trầm Vụn Hương Phia cũng đang đẩy nhanh tiến độ

Thương Lan Quyết cũng không chịu thua, IQIYI cũng nhanh chóng đưa ra thông báo tăng số tập phim của Thương Lan Quyết chiếu trong tuần này. Lịch chiếu cụ thể như sau:

- Ngày 20, 21, 22: Mỗi ngày 2 tập.

- Ngày 27, 28, 29: Chiếu 2 tập đến hết

Thương Lan Quyết cũng đã có thông báo về lịch chiếu nhanh

Sự đối đầu của 3 siêu phẩm mùa hè khiến fan vô cùng thích thú. Động thái này đã tạo nên một thế trận đối đầu cam go chưa từng có của ba dự án nổi bật nhất hiện nay.

Tuy bắt đầu và kết thúc không cùng ngày, song có thể thấy Thương Lan Quyết lên như diều gặp gió, bộ phim hiện đang thu hút lượt lớn khán giả xem và đánh giá cao, các diễn viên trong phim cũng lần lượt đạt các thành tích đáng ngưỡng mộ.

Thương Lan Quyết lên như diều gặp gió

Trái lại, Tinh Hán Xán Lạn lại đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Bằng chứng là bộ phim này liên tục bị mất vị trí nhiều bảng xếp hạng vào tay các đối thủ như Thương Lan Quyết hay Trầm Vụn Hương Phai.

Ngu Thư Hân nhờ Thương Lan Quyết mà đang dần đánh bại Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Tuy Trầm Vụn Hương Phai không giữ được sức nóng như lúc đầu nhưng nhờ những gương mặt đỉnh lưu như Dương Tử và thành Nghị, phim vẫn thu về những thành tích tương đối tốt.

Sự chạm trán lần này tạo nên một cơn sốt, khiến khán giả vô cùng phấn khích, nhiều người dự đoán sắp tới đường đua phim Hoa ngữ chắc hẳn sẽ rất sôi động bới đang có rất nhiều dự án hấp dẫn cùng dàn siêu sao nổi tiếng cũng chuẩn bị “khai chiến”.